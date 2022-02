LogMeIn devient GoTo avec une nouvelle application combinant des solutions d'assistance et de communication, de nouveaux produits et un nouveau réseau de partenaires

French Dutch

LONDRES, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lo g MeIn , Inc. , leader reconnu dans les technologies du travail flexible, adopte aujourd'hui le nom de GoTo afin de refléter son profond engagement à faciliter l'informatique, oú que vous soyez. L'annonce de GoTo va bien au-delà d'un nouveau nom et d'un nouveau logo, car la société lance un portefeuille de produits simplifié avec une seule application et deux produits phares : le tout nouveau produit de gestion et d'assistance informatiques, GoTo Resolve, et une nouvelle expérience pour le produit de communications unifiées en tant que service (UCaaS), GoTo Connect . Ces produits sont unis par une application unique, un système administratif et une expérience utilisateur convergente. La société a également lancé un nouveau programme de partenariat pour renforcer son écosystème croissant de partenaires à travers le monde.

La pandémie a profondément modifié les méthodes de travail dans le monde entier. Pendant cette période, GoTo a suivi plus de 800 000 clients, de plus d'un milliard de personnes participant à des réunions, des formations ou des webinaires, et supporté un demi-milliard de connexions sur les outils d'accès à distance et d'assistance de la société. Aujourd’hui GoTo s'engage à permettre à ces clients de petites et moyennes entreprises (PME) de favoriser la mise en place d’outils flexibles, simples tout en restant abordables. Avec un nouveau programme de partenariat et une expansion mondiale à venir, ce lancement s'appuie sur la forte croissance de la société, sa disponibilité à 99,9 % et son expérience en matière de sécurité Zero Trust.

« Cette annonce fait suite à une restructuration interne de l’entreprise, avec des investissements significatifs dans l'innovation, l'uniformisation et des efforts mondiaux de mise sur le marché. Alors que de nombreux fournisseurs opérant dans le secteur ne proposent qu'une solution ponctuelle, GoTo réunit la gestion et l'assistance informatiques et les communications dans une seule application de manière totalement nouvelle et unique », a commenté Mike Kohlsdorf, président-directeur général de GoTo. « GoTo et le nouveau portefeuille représentent mieux la société et notre engagement envers les PME. Nous comprenons leurs besoins spécifiques et avons l'attention et les ressources nécessaires pour répondre à ces problèmes afin de mieux servir leurs environnements de travail dynamiques. »

Lancement d'un nouveau portefeuille d'outils informatiques unifié

GoTo est plus qu'un changement de nom de marque, car la société a annoncé une nouvelle application combinant des produits d’assistance à distance et de communication, avec son nouveau produit phare de gestion et d'assistance informatiques, GoTo Resolve, et un nouveau produit de communications unifiées, GoTo Connect.

Tout en répondant à des besoins distincts mais complémentaires, les deux produits sont étroitement liés par une application commune, un système administratif unifié et une expérience utilisateur convergente afin de simplifier les opérations quotidiennes des équipes informatiques et de fournir des expériences simples, fiables et intuitives aux utilisateurs finaux.

Une application pour les produits d'assistance et de communication comprenant :

Une expérience administrative moderne et intuitive partagée à la fois pour GoTo Connect et GoTo Resolve

La possibilité d'ajouter des intégrations entre l'assistance et les communications telles que : Expériences de tickets et d'assistance au sein de GoTo Connect Ajout d'un accès téléphonique à la console GoTo Resolve Ajout automatique de notes d'appel aux tickets d'assistance



GoTo Resolve

Le nouveau produit tout-en-un simplifie la gestion et le support informatique des PME, en réunissant les fonctionnalités d'accès et d'assistance à distance de GoTo avec un tout nouvel ensemble d'outils de tickets et d'assistance conversationnelle.

L'architecture de sécurité Zero Trust, la première sur le marché, protège les terminaux contre les cybermenaces et les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Les contrôles d'accès Zero Trust de GoTo Resolve adoptent une approche selon laquelle il ne faut jamais faire confiance, il faut toujours vérifier parmi toutes les actions sensibles, telles que l'accès à distance et les tâches d'automatisation, lesquelles nécessitent une seconde vérification unique.

GoTo Resolve est un service haut de gamme qui peut être déployé en quelques minutes. GoTo rend la sécurité Zero Trust accessible aux entreprises de toutes tailles.

GoTo Connect

Une toute nouvelle expérience UCaaS regroupant les solutions de collaboration de GoTo dans une nouvelle application unifiée sécurisée.

Disponible pour tous les clients, elle inclut aujourd'hui la téléphonie cloud, les réunions, la messagerie, la formation et les services de centres de contact (sous réserve de disponibilité du produit dans le pays). Les fonctionnalités supplémentaires incluent des intégrations approfondies telles que Facebook pour des communications améliorées pour les équipes en contact avec les clients, des widgets WebChat qui permettent d’interagir avec les visiteurs du site Web directement dans les files d'attente des discussions. D’autres fonctionnalités suivront prochainement.

La simplicité derrière la solution de téléphone, de réunion et de messagerie de GoTo Connect inclut désormais des fonctionnalités de centre de contact cloud en tant que service (CCaaS) conçues pour les PME, offrant une flexibilité qui permet le déploiement le plus rapide du marché, le tout en moins d'une journée.

« Le portefeuille de GoTo unifié et simplifié est bien adapté sur la façon dont les PME achètent et utilisent les produits de la société. Les recherches de Frost & Sullivan montrent clairement que les PME préfèrent généralement les solutions intégrées, faciles à utiliser et à gérer », a commenté Elka Popova, Vice-Présidente Connected Work chez Frost & Sullivan. « L'harmonisation de l’identité de l'entreprise autour de la marque GoTo contribuera également à renforcer le portefolio parmi les organisations de toutes tailles, qui ont besoin d’options pour moderniser et consolider leurs solutions de communication, de collaboration et IT. »

« GoTo Connect a rendu la communication avec les clients beaucoup plus aisée, permettant ainsi aux individus d'utiliser leurs propres appareils tout en se connectant à notre système de téléphonie cloud », a commenté Justin Brady, directeur des services aux entreprises chez Ormsby & Rhodes. « Le soutien que nous avons reçu de GoTo et de notre revendeur DgTek a été excellent, et nous disposons désormais d’un système téléphonique moderne et flexible que nous recherchions depuis longtemps. »

Un nouveau réseau de partenaires

Présentation du nouveau réseau de partenaires GoTo , conçu pour donner à son écosystème croissant de partenaires des moyens supplémentaires d’acquisition de clients et d'augmentation du chiffre d’affaires.

, conçu pour donner à son écosystème croissant de partenaires des moyens supplémentaires d’acquisition de clients et d'augmentation du chiffre d’affaires. Grâce à une approche globale élargie, les partenaires existants et nouveaux peuvent désormais bénéficier d'investissements supplémentaires marketing, de nouvelles intégrations et de prise en charge de plusieurs types de partenaires (fournisseurs, revendeurs et distributeurs)

Le programme comprend un modèle de hiérarchisation formalisé avec des avantages associés en termes de performances pour créer des opportunités de revenus supplémentaires en vue de fournir une assistance à distance, une gestion des terminaux et des produits UCaaS et CCaaS aux PME

Pour plus de détails et connaître les dernières façons de se connecter et de soutenir vos équipes et vos clients, consulter le site www .g oto.com .

À propos de GoTo

Les solutions flexibles de GoTo – comprenant GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue, Central, et plus encore – sont conçues pour les services informatiques des petites et moyennes structures, mais suffisamment puissantes pour l'entreprise. Le logiciel GoTo est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux en matière de communications et de collaboration unifiées (CCU) et de gestion et d'assistance informatiques. Près de 800 000 clients contribuent à ce que plus d'un milliard de personnes participent à des réunions, des formations et des webinaires grâce aux produits CCU de GoTo, et à ce qu'un demi-milliard de connexions soient établies sur les outils d'accès et d'assistance à distance de la société. En construisant son logiciel sécurisé et facile à utiliser, GoTo s'engage à faire en sorte que le temps passé au travail soit bien utilisé afin que le temps passé en dehors soit mieux utilisé. L'entreprise compte plus de 3 000 employés dans le monde et enregistre un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars. Son siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts, avec des bureaux supplémentaires et des milliers de collaborateurs en télétravail en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et ailleurs.