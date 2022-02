LogMeIn wijzigt haar naam in GoTo met een nieuwe applicatie die oplossingen voor ondersteuning en communicatie combineert met nieuwe producten en een nieuw partnernetwerk

French Dutch

LONDEN, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LogMeIn, Inc. , erkend leider op het gebied van thuiswerktechnologieën, kondigde vandaag aan dat het haar naam heeft gewijzigd in GoTo ter weerspiegeling van haar toewijding IT overal te vergemakkelijken. GoTo's aankondiging gaat echter veel verder dan slechts een nieuwe naam en een nieuw logo. Het bedrijf lanceert een vereenvoudigd productportfolio met slechts één applicat ie en twee vlaggenschipproducten: het volledig nieuwe product voor IT-beheer- en ondersteuning, GoTo Resolve , en een nieuwe ervaring voor het unified-communications-as-a-service (UCaaS) product, GoTo Connect . Deze producten worden samengebracht in één enkele applicatie, één administratief systeem en één vereende gebruikerservaring. Het bedrijf heeft ook een nieuw partnerprogramma gelanceerd om het groeiende ecosysteem van partners over de hele wereld verder te ondersteunen.



De evolutie komt voort uit feedback van bijna 800 duizend klanten, meer dan een miljard deelnemers aan vergaderingen, lessen of webinars, en een half miljard verbindingen via de tools voor externe toegang en ondersteuning van het bedrijf. Hun levens en hun bedrijven zijn voor altijd veranderd door de pandemie en GoTo is vastbesloten om deze klanten uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) in staat te stellen eenvoud en gemak te stimuleren met de tools voor flexibel werken, waarbij de nadruk ligt op betaalbaarheid. Met een nieuw partnerprogramma en een aanstaande wereldwijde uitbreiding, borduurt deze lancering voort op de sterke groei van het bedrijf met 99,9% bedrijfstijd en ervaring met zero trust security.

“Deze aankondiging volgt op een jarenlange interne bedrijfstransformatie met aanzienlijke investeringen in innovatie, unificatie, en wereldwijde go-to-market inspanningen. Terwijl veel aanbieders in de sector slechts een oplossing bieden voor één punt, brengt GoTo IT-beheer en -ondersteuning en communicatie op een geheel nieuwe en unieke manier samen in één applicatie”, aldus Mike Kohlsdorf, president en CEO van GoTo. “De naam GoTo en het nieuwe portfolio vertegenwoordigen het bedrijf en onze betrokkenheid bij het mkb nog beter. Wij begrijpen hun specifieke uitdagingen en hebben de focus en middelen die nodig zijn om deze pijnpunten aan te pakken en zo hun dynamische werkomgevingen beter van dienst te zijn.”

Een compleet nieuw IT-toolportfolio

De lancering van GoTo is meer dan een rebranding, aangezien het bedrijf een nieuwe applicatie heeft aangekondigd waarin ondersteunings- en communicatieproducten worden gecombineerd met een nieuw topproduct voor IT-beheer en ondersteuning, GoTo Resolve, en een nieuw topproduct voor unified communications, GoTo Connect. De twee producten voorzien in verschillende maar complementaire IT-behoeften, en zijn nauw met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke applicatie, een uniform beheersysteem en convergerende gebruikerservaringen om de dagelijkse werkzaamheden voor IT-teams te vereenvoudigen en eenvoudige, betrouwbare en intuïtieve ervaringen voor eindgebruikers te leveren.

Eén applicatie voor zowel ondersteunings- als communicatieproducten, waaronder:

Een gedeelde moderne, intuïtieve beheerderservaring voor zowel GoTo Connect als GoTo Resolve

De mogelijkheid om integraties toe te voegen tussen ondersteuning en communicatie, zoals: ticketing- en helpdeskervaringen binnen GoTo Connect telefonische toegang toevoegen aan de console van GoTo Resolve automatisch gespreksnotities toevoegen aan supporttickets





GoTo Resolve

Het nieuwe alles-in-één-product vereenvoudigt het IT-beheer en de ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven. Het combineert functionaliteit van GoTo's toonaangevende mogelijkheden voor externe toegang, beheer en ondersteuning met een volledig nieuwe toolset voor conversational ticketing en ondersteuning.

De zero trust-beveiligingsarchitectuur, een primeur op de markt, beschermt eindpunten tegen cyberbedreigingen en kwetsbaarheden in de toeleveringsketen. GoTo Resolve's zero trust-toegangscontroles hanteren een ‘zero trust, always verify’-aanpak waarbij alle gevoelige acties – zoals externe toegang en automatiseringstaken – een tweede, unieke verificatie vereisen alles en iedereen.

GoTo Resolve is een premium service die niet in dagen maar binnen enkele minuten kan worden geïmplementeerd. Met een gratis optie maakt GoTo zero trust-beveiliging bereikbaar voor bedrijven van elke omvang.



GoTo Connect

De volledig nieuwe UCaaS-ervaring brengt de GoTo-oplossingen voor samenwerking samen in een nieuwe, veilige en geïntegreerde applicatie.

Het product is nu beschikbaar voor alle klanten en omvat mogelijkheden voor telefonie in de cloud, vergaderingen, messaging, trainingen en contactcenters. Extra functies en functionaliteiten zijn onder andere diepgaande Facebook-integraties voor verbeterde communicatie voor klantgerichte teams in hun multi-channelportfolio's, WebChat-widgets waarmee interacties van websitebezoekers direct in chatwachtrijen worden gefilterd, en binnenkort nog veel meer

De eenvoud van de oplossing voor telefoon, vergadering en messaging van GoTo Connect omvat nu ook mogelijkheden voor cloud-contactcenters-as-a-service (CCaaS) die speciaal voor het midden- en kleinbedrijf zijn ontwikkeld en flexibiliteit bieden waarmee de snelste implementatie op de markt mogelijk wordt gemaakt, allemaal in minder dan één dag



“Het uniforme en vereenvoudigde GoTo-portfolio sluit goed aan bij de manier waarop kleine en middelgrote bedrijven deze producten graag aanschaffen en gebruiken. Uit onderzoek van Frost & Sullivan blijkt duidelijk dat het mkb doorgaans de voorkeur geeft aan geïntegreerde, eenvoudig te gebruiken en te beheren oplossingen”, aldus Elka Popova, vicepresident Connected Work bij Frost & Sullivan. “De harmonisering van de merknaam van het bedrijf rond het populaire GoTo-merk zal ook bijdragen tot een betere positionering van het portfolio bij organisaties van eender welke omvang die opties evalueren om hun communicatie-, samenwerkings- en IT-oplossingen te moderniseren.”

“GoTo Connect heeft de communicatie met klanten veel eenvoudiger gemaakt doordat mensen hun eigen apparaten kunnen gebruiken en tegelijkertijd verbinding kunnen maken met ons cloud telefoonsysteem”, aldus Justin Brady, directeur Business Services, Ormsby & Rhodes. “De ondersteuning die wij van GoTo en onze reseller DgTek hebben ontvangen was uitstekend en wij beschikken nu over het moderne en flexibele telefoonsysteem waar wij al zo lang naar zochten.”

Een nieuw partnernetwerk

Het nieuwe GoTo Partnernetwerk is bedoeld om het groeiende ecosysteem van partners extra mogelijkheden te bieden om klanten aan te trekken en meer inkomsten te genereren.

is bedoeld om het groeiende ecosysteem van partners extra mogelijkheden te bieden om klanten aan te trekken en meer inkomsten te genereren. Met een uitgebreide wereldwijde focus kunnen huidige en nieuwe partners nu profiteren van extra investeringen in marketing, nieuwe integraties en ondersteuning voor meerdere partnertypes (MSP's, resellers en distributeurs).

Het programma omvat een geformaliseerd gelaagd model met bijbehorende voordelen ten opzichte van de prestaties om extra inkomstenkansen te creëren voor het leveren van ondersteuning op afstand, eindpuntbeheer en UCaaS- en CCaaS-producten aan het midden- en kleinbedrijf.



Voor meer details en de nieuwste manieren om uw werknemers en klanten met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen, gaat u naar www.goto.com .

Over GoTo

De software van GoTo voor flexibel werken – waaronder GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue, Central en meer – is gebouwd voor IT-afdelingen van kleine en middelgrote bedrijven, maar krachtig genoeg voor alle ondernemingen. De GoTo-software is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van eindgebruikers op het gebied van Unified Communications & Collaboration (UCC) en IT-beheer en -ondersteuning. Bijna 800 duizend klanten maken het mogelijk dat ruim een miljard mensen deelnemen aan vergaderingen, lessen en webinars via de UCC-producten van GoTo. Daarbovenop komen nog eens een half miljoen verbindingen op de tools voor externe toegang en ondersteuning. Door veilige, gebruiksvriendelijke software te bouwen streeft GoTo ernaar om ervoor te zorgen dat werktijd goed kan worden besteed, zodat ook de tijd buiten het werk beter kan worden besteed. GoTo heeft drieduizend werknemers wereldwijd en een jaaromzet van meer dan $1 miljard. Het fysieke hoofdkantoor van het op extern werken gerichte bedrijf bevindt zich in Boston, Massachusetts, met vestigingen en duizenden thuiskantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en daarbuiten.