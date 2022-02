LogMeIn se reposiciona como GoTo com nova plataforma que combina soluções de suporte e comunicação, novos produtos e uma nova rede de parceiros

Portuguese English

SÃO PAULO, Brasil, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LogMeIn, líder reconhecida em tecnologia de trabalho remoto, anunciou hoje seu reposicionamento como GoTo para refletir sua dedicação em facilitar a TI em todos os lugares. O lançamento da GoTo vai além de um novo nome e logotipo, pois a empresa está introduzindo um portfólio simplificado com uma única plataforma e dois produtos principais: o novo produto de gerenciamento e suporte de TI GoToResolve, e uma nova experiência para o produto de Comunicação Unificada como Serviço (UCaaS), o GoToConnect. Essas soluções são unidas em uma única aplicação, um sistema de gerenciamento e experiência de usuário convergente. A empresa também lançou um novo programa global de parceiros para capacitar ainda mais seu crescente ecossistema de canais.



A evolução da marca veio a partir do feedback de seus quase 800 mil clientes, mais de 1 bilhão de pessoas que participaram de reuniões, aulas e webinars, e meio bilhão de conexões nas ferramentas de acesso e suporte remoto da empresa. As vidas das pessoas e as empresas mudaram para sempre com a pandemia, e a GoTo está comprometida em capacitar as empresas, especialmente as pequenas e médias (PMEs), a ter simplicidade e facilidade em suas ferramentas de trabalho flexíveis, e em manter essas soluções acessíveis. Com um novo programa de parceiros e uma futura expansão global, este lançamento se baseia no forte crescimento da empresa, em seu uptime de 99,99% e em sua experiência com Zero Trust, modelo abrangente de segurança que parte da premissa de que nada é confiável e que tudo deve ser sempre verificado.

“Este anúncio dá seguimento à transformação interna da empresa de um ano com investimentos significativos em inovação, unificação e esforços globais de estratégias de mercado. Enquanto muitos players do mercado resolvem apenas uma solução pontual, a GoTo está reunindo gerenciamento e suporte de TI e comunicações em uma plataforma de uma maneira completamente nova e única”, disse Mike Kohlsdorf, Presidente e CEO da GoTo. “A GoTo e seu novo portfólio representam melhor a empresa e o nosso compromisso principal com as PMEs. Entendemos seus desafios específicos e temos o foco e os recursos necessários para abordar esses pontos problemáticos para atender melhor seus ambientes de trabalho dinâmicos.”

Um novo portfólio unificado de ferramentas de TI

A GoTo é mais do que uma nova marca, pois a empresa está lançando uma nova plataforma que combina seus principais produtos de suporte e comunicação, GoTo Resolve e GoTo Connect, respectivamente. Embora atendam a necessidades de TI distintas, mas complementares, os dois produtos estão ligados por uma aplicação comum, um sistema de gerenciamento unificado e experiências de usuário convergentes para simplificar as operações diárias das equipes de TI e entregar experiências fáceis, confiáveis e intuitivas para os usuários finais.

Uma plataforma para produtos de suporte e comunicação, incluindo:

Uma experiência de gerenciamento intuitiva e compartilhada para o GoTo Connect e o GoTo Resolve

Capacidade de adicionar integrações entre suporte e comunicações, como: Experiências de helpdesk e pedidos de suporte dentro do GoTo Connect Acesso à telefonia no console do GoTo Resolve Notas das chamadas adicionadas automaticamente nos pedidos de suporte





GoTo Resolve

O novo produto tudo-em-um simplifica o gerenciamento e suporte de TI para empresas de todos os tamanhos, especialmente as PMEs, reunindo as funcionalidades dos recursos famosos de acesso remoto, gerenciamento e suporte da GoTo em um conjunto totalmente novo de ferramentas de suporte e emissão de tíquetes conversacionais.

A primeira arquitetura de segurança Zero Trust do mercado protege os endpoints contra ameaças cibernéticas e vulnerabilidades da cadeia de suprimentos. Os controles de acesso Zero Trust do GoTo Resolve adotam uma abordagem de nunca confiar e sempre verificar, na qual todas as ações sigilosas – como acesso remoto e tarefas de automação – exigem uma segunda verificação única de qualquer pessoa e qualquer coisa.

O GoTo Resolve é um serviço premium que pode ser implementado em minutos, e não em dias. Com uma opção de custo zero, a GoTo está tornando a segurança Zero Trust acessível para empresas de qualquer tamanho.



GoTo Connect

Uma experiência de Comunicação Unificada como Serviço (UCaaS) completamente nova que reúne as soluções de colaboração da GoTo em uma nova aplicação unificada e segura.

Disponível para todos os clientes, com recursos de telefonia em nuvem, reuniões, mensagens, treinamentos e contact center. Recursos adicionais incluem integrações com o Facebook para melhorar a comunicação em equipes voltadas para os clientes em seus portfólios multicanal, widgets do WebChat que filtram as interações dos visitantes do site diretamente nas filas de bate-papo, e mais recursos que serão lançados em breve.

A simplicidade por trás da solução de Telefone, Reuniões e Mensagens do GoTo Connect agora inclui recursos de nuvem de Contact Center como Serviço (CCaaS), criados também para PMEs, proporcionando flexibilidade com a implementação mais rápida do mercado, tudo em menos de um dia.



“O portfólio GoTo unificado e simplificado está bem alinhado com a forma como as PMEs gostam de comprar e usar produtos. Pesquisa da Frost & Sullivan mostra claramente que as PMEs geralmente preferem soluções integradas, fáceis de usar e gerenciar”, disse Elka Popova, Vice-Presidente de Trabalho Conectado na Frost & Sullivan. “A harmonização da marca em torno do nome popular GoTo também irá ajudar a posicionar melhor o portfólio entre organizações de todos os tamanhos que estejam avaliando opções para modernizar suas comunicações, colaboração e soluções de TI.”

“Os produtos da GoTo são simples de usar e configurar”, disse Denival Silva, da Compel Automotiva LTDA. “A GoTo viabilizou ganhos de escalabilidade para o nosso negócio, com a adoção rápida de novos recursos. No dia a dia, usamos a plataforma de comunicação unificada da GoTo que proporciona um trabalho remoto mais simples e reuniões online de alta qualidade.”

Uma nova rede de parceiros

A nova GoTo Partner Network foi projetada para capacitar seu crescente ecossistema de parceiros com maneiras adicionais de atrair clientes e aumentar a receita.

Com um maior foco global, parceiros atuais e novos podem se beneficiar de investimentos adicionais em marketing, novas integrações e suporte para vários tipos de parceiros (provedores de serviços gerenciados – MSPs, revendedores, distribuidores).

O programa inclui um modelo formalizado de camadas com benefícios relativos ao desempenho para criar oportunidades de receita adicionais para suporte remoto, gerenciamento de endpoints e produtos de Comunicação Unificada e Contact Center como Serviço que também são dedicados às PMEs.



Para mais detalhes sobre as formas mais recentes de conectar e dar suporte a funcionários e clientes, visite www.goto.com.

