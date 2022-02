Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

English Lithuanian

2022 m. vasario 2 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. sausio 10 d. valdybos sprendimui Nr. 3 (protokolo Nr. 1).

1. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutartį su Akcine bendrove „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiančia įmone, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas. Sutarties kaina be PVM 19 940 000 EUR, su PVM 24 127 400 EUR.



2. Patvirtintos esminės 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:

2.1. Sutarties šalys – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, iš vienos pusės, ir

akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre iš kitos pusės;

2.2. Sutarties objektas – 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų sutartis (pagal LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gruodžio 23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 20IS-196).

2.3. Sutarties galiojimo terminas – Darbų atlikimo terminas 46 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:

• Sutarties kaina – 19 940 000 Eur be PVM.

• Kainodara – Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3. punkte.

• Atsiskaitymo tvarka – Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal 6 priedą), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 15 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 13 priedas).

• Rezervas – netaikomas.

2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės – Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).

2.6. Kitos sąlygos – Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.



3. LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 598 200 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.

4. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.





