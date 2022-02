Investornyhed: Invitation til North Media FY 2021 telekonference

English Danish

Investornyhed

2. februar 2022

Invitation til North Media FY 2021 telekonference

North Media er vært for en telekonference d. 10. februar 2022 kl. 13.00 i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2021 d. 9. februar 2022.

På telekonferencen vil Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO, og Henrik Løvig, koncerndirektør for akkvisitioner og forretningsudvikling, kommentere den finansielle og forretningsmæssige udvikling, selskabets strategi, forventninger samt besvare spørgsmål. Telekonferencen afvikles på engelsk.

Du kan registrere din deltagelse og følge begivenheden live her .

Benyt venligst et af nedenstående numre, hvis du ønsker at deltage via telefon:

Danmark: +45 78723252

Tyskland: +49 69222239165

Norge: +47 23963688

Sverige: +46 856642703

Storbritannien: +44 3333009034

USA: +1 6467224904

Yderligere information

Kåre Wigh, Ordførende koncerndirektør & CFO, +45 25 65 21 45, kw@northmedia.dk



North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds -og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. Digital Services: 3 virksomheder med potentiale for tocifret vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste jobunivers. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.