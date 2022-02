Right To Play s’associe au ministre et aux ambassadeurs pour la Semaine du développement international 2022

English French

TORONTO, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 6 au 12 février 2022, Right To Play mobilise la population étudiante de 13 collèges et universités d’un bout à l’autre du pays pour montrer leur soutien à l’éducation et à l’autonomisation des filles. La campagne Rally For Girls Education, qui en est à sa deuxième année, s’inscrit dans le cadre de la Semaine du développement international du gouvernement du Canada, un événement annuel visant à informer, inspirer et impliquer les Canadiennes et Canadiens dans les efforts de développement international.



Avec le succès de l’événement de l’année dernière et grâce au soutien financier du gouvernement du Canada par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada, Right To Play continue à sensibiliser le public à l’importance de promouvoir l’égalité des sexes en éducation et par l’éducation. Le Rally For Girls Education est l’expression de l’engagement de Right To Play à garantir que les filles aient accès à une éducation de qualité et à des possibilités de leadership afin qu’elles puissent s’instruire et s’épanouir.

« Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de transformation de l’éducation, surtout pour les filles, a déclaré l’honorable Harjit S. Sajjan, ministre canadien du Développement international. Le fait de pouvoir disposer d’un lieu d’apprentissage sûr et chaleureux permet aux filles de se responsabiliser et de s’épanouir, notamment celles qui se trouvent dans les situations les plus marginalisées. L’accès à l’éducation est non seulement leur droit, mais il leur permet d’acquérir les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour se forger un avenir plus souriant. C’est pourquoi l’investissement dans l’éducation universelle demeure une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. »

Le coup d’envoi de la campagne Rally For Girls Education sera donné par le ministre Sajjan, en compagnie de Susan McIsaac, présidente-directrice générale de Right To Play International, et de Chantal Petitclerc, ambassadrice de Right To Play, lors d’un rassemblement virtuel public le 4 février 2022 à 13 h HNE. Tout le monde est invité à suivre l’événement et à participer au défi lancé sur les médias sociaux tout au long de la Semaine du développement international en affichant, avec le mot-clic #Rally4GirlsEd, la photo d’une femme influente dans leur vie qui les a inspirés à poursuivre leur éducation.

Right To Play protège, instruit et autonomise plus de 2,3 millions d’enfants et de jeunes dans plus de 15 pays, dont plus de 70 communautés autochtones au Canada. En tant qu’organisation qui s’engage à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de surmonter l’adversité grâce au pouvoir du jeu, Right To Play est ravie d’avoir conclu un partenariat de cinq ans avec Affaires mondiales Canada dans le cadre du programme GREAT (Gender Responsive Education and Transformation). GREAT aide les enfants, et en particulier les filles, en améliorant leur accès à une éducation par le jeu qui soit respectueuse de l’égalité des sexes et en veillant à ce que les personnes qui leur enseignent reçoivent une formation de qualité. Le programme GREAT est actuellement mis en œuvre au Ghana, au Mozambique et au Rwanda. Un des aspects importants du programme GREAT consiste à partager les résultats des projets avec les Canadiennes et Canadiens et à les sensibiliser à l’importance de l’égalité des sexes et de l’éducation des filles.

« L’accès à une éducation de qualité est un droit fondamental. Mais des millions de filles ne sont pas scolarisées en ce moment en raison de leur sexe. Et la pandémie a aggravé l’inégalité des sexes dans l’éducation, a déclaré Susan McIsaac, présidente-directrice générale de Right To Play International. Le travail du programme GREAT est important car il répond aux besoins d’apprentissage des filles. Nous remercions Affaires mondiales Canada pour son soutien au programme. Et nous sommes ravis d’avoir la chance de créer une urgence autour de cette question et de célébrer les femmes et les filles par le biais du Rally For Girls Education. Mais la pandémie a forcé encore plus de filles à quitter l’école, ce qui rend le rallye de cette année plus crucial que jamais. Avec l’aide du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada, Right To Play s’efforce de faire en sorte que les filles retournent à l’école et aient la possibilité d’améliorer leur vie par l’éducation et le jeu », a souligné Susan McIsaac.

Pour en savoir plus sur le Rally For Girls Education de Right To Play, sur la façon dont vous pouvez participer aux activités de cette année et au lancement du 4 février 2022 à 13 heures (HNE), rendez-vous sur le site https://p2p.onecause.com/rally4girlsed.

Right To Play est une organisation mondiale qui protège et instruit les enfants, et leur donne les moyens de surmonter l’adversité en utilisant le pouvoir du jeu. Nous touchons la vie de 2,3 millions d’enfants chaque année dans certains des endroits les plus difficiles et les plus dangereux de la planète, en les aidant à rester à l’école et à obtenir leur diplôme, à résister à l’exploitation, à surmonter les préjugés, ainsi qu’à se protéger des maladies et à guérir du traumatisme de la guerre. Pour ce faire, nous utilisons le jeu, l’une des forces les plus fondamentales dans la vie d’un enfant, pour lui enseigner les compétences essentielles dont il a besoin pour surmonter les obstacles et saisir des occasions favorables, dans l’apprentissage et dans la vie.

