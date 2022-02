SalMar - Gunnar Nielsen ansatt som CFO i SalMar ASA

English Norwegian

Gunnar Nielsen er ansatt som CFO i SalMar ASA, med virkning fra 1. april 2022.

Nielsen (44) har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, bank, industri og revisjonsbransjen. I tillegg har Nielsen betydelig erfaring med styrearbeid, økonomistyring, rapportering og finansiell kommunikasjon i børsnoterte selskap. Sist gjennom rollen som CFO i Bakkafrost (2014 – 2019). Nielsen er utdannet Master of Science in Business Economics and Auditing fra Copenhagen Business School.

Som tidligere redegjort for vil nåværende CFO i SalMar, Trine Sæther Romuld, gå over i ny stilling som CFO i SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig.

"Trine og teamet hennes har gjort en fremragende jobb for SalMar. Trine forlater heldigvis ikke SalMar-familien, men har nå valgt å gå over i en ny viktig lederstilling som CFO i SalMar Aker Ocean. Samtidig er jeg svært fornøyd med å få Gunnar med på laget som ny CFO i SalMar ASA. Hans erfaring fra oppdrettsbransjen kombinert med hans internasjonale erfaring og kjennskap til kystkultur er kvaliteter som passer svært godt til SalMars klare vekstambisjoner", sier CEO Gustav Witzøe.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12