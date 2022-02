Sogeclair: Chiffre d'affaires 2021

English French

Blagnac, France, le 02 février 2022-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires 2021 : 121M€ (-1,6% ; +2,1%*)

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2021 : 33,2M€ (+17,7% ; +15,3%*)

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour 2021. Comme annoncé, le chiffre d’affaires est stable par rapport à 2020 grâce à un 4ème trimestre en progression de 17,7% c’est le 3ème trimestre consécutif de progression à 2 chiffres. Les répartitions sectorielles et géographiques conservent un bon équilibre.

*A Périmètre et Taux de Change Constants : Les variations de change sur la période représentent 1,3M€, elles étaient de -0.6M€ en 2020.

Les variations de périmètre sur la période représentent -3,2M€ (restructuration en Allemagne).

Par division Chiffre d’affaires (M€)

2021 Chiffre d’affaires (M€)

2020



Variation en %



Aerospace

A périmètre et taux de change constants 92,6

92,7 90,5

86,0

+2,3%

+7,8%

Simulation

A périmètre et taux de change constants 27,1

26,9

31,0

31,1 -12,6%

-13,2% Véhiculier 1,4 1,6 -14,5% Total



121,0 123,1 -1,6% Dont international 57,1 64,9 -12,0%

































La division aerospace (76,5% du CA) est en forte croissance à +28,3% soutenue par la forte reprise de l’aviation commerciale (27% du CA) qui bondit de 51,9% au T4 et la bonne tenue de l’aviation d’affaires (42,7% du CA). Le segment spatial (3,9% du CA) progresse de 2,7% sur l’année.



La division simulation (22,4% du CA) est en baisse de 12,6% compte tenu de la fin des grands simulateurs de recherche pour les constructeurs Renault et BMW, les segments ferroviaire et défense progressent respectivement de 9,7% et de 11,9%.

La division véhiculier (1,1% du CA) recule de 14,5% compte tenu de reports de décisions sur les marchés export en Afrique et au Moyen-Orient. L’activité commerciale présentielle devrait profiter de la réouverture prochaine de certaines destinations.





Par zone géographique 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 63,9 52,8% +10,0% Europe 25,3 20,9% -20,7% Amérique 24,8 20,5%

-8,1%

Asie-Pacifique 6,1 5,1% +23,5% Reste du monde 0,9 0,7% -16,9%





















La répartition géographique est équilibrée avec le marché français qui pèse 52,8% du CA, l’Europe 20,9%, l’Amérique 20,5% et le reste du monde 5,8%.

La levée des restrictions de déplacements liées au Covid-19 permettra une plus grande dynamique de l’action commerciale internationale.





Par activité CA 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement* 28,3 23,4% +21,7%

Série* 37,3 30,8% -3,9% Produits 55,4 45,8% -9,1%













* Activités de service d’ingénierie



Sur les 3 derniers trimestres, tous les segments progressent, les produits représentent 46% du CA consolidé et les services 54% avec un mix équilibré entre la série (31%) et le développement (23%).: * Activités de service d’ingénierie

Perspectives

Le chiffre d’affaires 2022 est attendu en croissance grâce au succès des référencements EMES3 d’Airbus pour les 5 prochaines années, à la labellisation DIAMOND supplier de Bombardier, aux succès chez Dassault Aviation, à la mise en place de l’accord commercial avec Dassault Systèmes, au bon carnet de commande dans le ferroviaire et aux perspectives favorables dans la défense.

Le déploiement du plan ONE SOGECLAIR et les investissements R&D constituent la base d’une croissance de long terme.

Prochain communiqué : Résultats 2021, le 16 mars 2022 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Les collaborateurs sont répartis sur 4 continents afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business - Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG / Marc DAROLLES, DGA / Olivier PEDRON, DGA / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

