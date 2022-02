English French

NFL Biosciences : accord de co-développement d’un candidat médicament pour réduire la consommation d’alcool

Accord de co-développement de NFL-301, candidat médicament destiné à réduire la consommation d’alcool, avec la volonté de déposer une demande d’autorisation d’étude clinique de preuve de concept aux États-Unis courant 2022

Positionnement unique, naturel, de NFL-301 sur un marché mondial de plusieurs milliards de dollars

NFL Biosciences SA, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et ATHENA Pharmaceutiques, acteur leader de la mise au point et de la production de médicaments par voie orale, annoncent la mise en place d’un accord de co-développement. ATHENA Pharmaceutiques prend en charge le développement et la production de NFL-301, candidat médicament naturel de NFL Biosciences ciblant la réduction de la consommation d’alcool, tandis que NFL Biosciences assure la définition et la conduite du programme clinique.

ACCORD DE CO-DEVELOPPEMENT DE NFL-301

Le partenariat entre NFL Biosciences et ATHENA Pharmaceutiques consiste à développer NFL-301 au moins jusqu’à la démonstration de son efficacité contre un placebo dans l’indication de la réduction de la consommation d’alcool. Une demande d’essai clinique de type preuve de concept pourrait être déposée courant 2022 aux États-Unis.

NFL Biosciences et ATHENA Pharmaceutiques investiront conjointement et partageront les revenus futurs en fonction de leurs investissements respectifs.

POSITIONNEMENT UNIQUE, NATUREL, DE NFL-301 SUR UN MARCHÉ DE PLUSIEURS MILLIARDS DE DOLLARS

37 millions d'Américains et 80 millions d’Européens ont une consommation excessive d’alcool au moins une fois par semaine (sources : Centers for Disease Control and Prevention et Institute of Alcohol Studies). L'alcool est le principal facteur de risque de mortalité prématurée et d'invalidité chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, représentant 10 % de tous les décès dans ce groupe d'âge (source : WHO).

La réduction de la consommation d’alcool représente potentiellement un marché de plusieurs milliards de dollars avec une concurrence limitée et des besoins non satisfaits.

NFL-301 a un positionnement unique car c’est un candidat médicament naturel et qu’il vise à aider les personnes à réduire leur consommation d’alcool et notamment les épisodes de consommation excessive (« binge drinking »).

Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences : « Nous sommes très heureux de mettre en œuvre cet accord de co-développement avec ATHENA Pharmaceutiques qui dispose de sites de production de médicaments en France et en Inde. Cet accord représente le premier jalon de notre stratégie visant à amener rapidement un second produit naturel en phase clinique avancée dans le domaine du traitement des addictions. En ciblant le sevrage tabagique avec NFL-101 et la réduction de la consommation d’alcool avec NFL-301, nous nous positionnons sur les deux substances addictives les plus préjudiciables au niveau mondial et pour lesquelles les solutions thérapeutiques actuelles sont nettement insuffisantes. Nous approchons ces deux marchés avec des candidats médicaments naturels, innovants et reposant sur des principes différents, ce qui réduit le risque au niveau de notre société ».

Alexandre Williams, directeur général d’Athena Pharmaceutiques : « Nous avons été convaincus par le potentiel clinique et commercial de NFL-301 ainsi que par la capacité de NFL Biosciences à développer des médicaments naturels et innovants. En investissent financièrement dans ce programme de développement nous choisissons de participer activement à la lutte contre la consommation excessive d’alcool ».

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée à Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67

Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

