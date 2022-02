PLANET MEDIA : Croissance organique de +3% du chiffre d’affaires 2021 (+10% sur le programmatique) Nette amélioration de la rentabilité attendue sur l’exercice

Croissance organique de +3% du chiffre d’affaires 2021

(+10% sur le programmatique)

Nette amélioration de la rentabilité attendue sur l’exercice

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre et en cumul sur l’exercice 2021.

En M€, données combinées 1, non audités T4

2021 T4

2020 Δ

21/20 2021 2020 Δ

21/20 Chiffre d’affaires Media 1,8 2,3 -20% 7,0 6,8 +2% dont Media programmatique 1,2 1,2 stable 3,9 3,6 +10% dont Media direct 0,6 1,1 -43% 3,0 3,2 -6% Echanges et autres produits 2 0,3 0,3 1,2 1,2 Chiffre d’affaires total 2,1 2,6 -19% 8,2 8,0 +3%

Croissance de +3% du chiffre d’affaires global en 2021 avec un Media Programmatique à +10%

Planet Media affiche une croissance de +3% de son chiffre d’affaires annuel à 8,2 M€, dont +2% pour l’activité globale Media à 7,0 M€.

L’activité Media programmatique, à plus fortes marges, confirme son dynamisme sur l’exercice (+10% à 3,9M€), portée par une remarquable hausse des audiences (+27% de pages vues sur les sites du Groupe3) et en dépit de la stabilité constatée au T4.

Le repli limité de l’activité Media direct (-6% à 3,0 M€, contre 3,2 M€ en 2020) sur l’exercice s’explique principalement par le recul enregistré au T4. Celui-ci est principalement dû, malgré la dynamique favorable des budgets annonceurs et dans un contexte plus exigeant pour l’emailing, au fort effet de base du T4 2020, dont la croissance (+29% vs 2019) avait reflété une reprise tardive, à l’issue de la première crise sanitaire, des investissements publicitaires.

Des perspectives favorables

L’amélioration de la rentabilité affichée au S1 devrait se confirmer, permettant ainsi à Planet Media de retrouver ses niveaux normatifs d’avant crise, portée par la dynamique du Media programmatique. Planet Media anticipe ainsi l’atteinte d’une rentabilité en amélioration pour l’ensemble de l’exercice.

A plus long terme, capitalisant sur le renforcement de sa position concurrentielle (union de ses forces avec le Groupe Marie Claire, nouveau moteur de croissance avec la plateforme servicielle lancée au S2 20214 auprès des seniors connectés), Planet Media est en ordre de marche pour exécuter sa nouvelle feuille de route et accélérer sa trajectoire de croissance sur l’exercice en cours et au-delà.

Pierre Coquard, Président du Directoire de Planet Media, commente l’exercice 2021 : « Avec des audiences en nette hausse, bénéficiant à notre activité de Media programmatique, dont les marges sont supérieures, Planet Media affiche, sur l’exercice, une bonne performance dans un contexte encore complexe. Sur la base de ces fondamentaux consolidés, l’exercice 2022 sera caractérisé, dès le S1, par le déploiement de notre nouveau plan stratégique (lancement de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les seniors) et par le démarrage du partenariat commercial développé avec notre nouvel actionnaire le Groupe Marie Claire. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2021, le 30 mars 2022, après clôture de bourse

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Planet Media a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.

1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Source AT Internet 2021

4 Voir communiqué du 29 septembre 2021

