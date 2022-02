HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires 4ème trimestre et annuel 2021

Communiqué de presse

Paris, le 2 février 2022

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

Fort rebond de l’événementiel et du trade marketing

croissance dans les relations publics et la communication digitale

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, du marketing , des relations publics et de l’événement, annonce son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au

31 décembre 2021.

En millions d’euros 1er trim. 2éme trim. 3ème trim.(1) 4ème trim.(1) Exercice 2021

Chiffre d’affaires consolidé

Marge brute consolidée



24,8

11,4



31,6

14,5



36,5

14,9



61,7

26,3



154,6

67,1 2020

Chiffre d’affaires consolidé

Marge brute consolidée



34,7

12,8



17,5

9,7



26,2

12,8



45,1

20,3



123,5

55,6



(1) Les chiffres du 3ème et 4ème trimestre sont non audités.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 154,6 millions d’euros, et la marge brute consolidée atteint 67,1 millions d’euros pour l’exercice 2021, des valeurs respectivement en rebond de 25,0% et 20,5% par rapport à l’an passé. Le 4ième trimestre renforce la reprise des activités observée tout au long de l’année, en particulier dans les activités événementielles.

En effet , celles-ci ont fortement repris au cours de l’exercice (+48%) malgré les aléas sanitaires constatés sur la période. Bien que le niveau d’avant Covid ne soit pas reconstitué en volume brut, l’internalisation, la digitalisation et l’innovation dans la construction des événements génèrent moins de sous-traitance et plus de marge. Cette tendance permet aussi de renforcer les bonnes pratiques RSE, ce que le groupe avait déjà initié depuis plusieurs années. Techniquement, le volume d’affaire de l’événement est également renforcé cette année grâce à la constatation d’un avancement sur les opérations 2022 important alors qu’il était pratiquement inexistant l’an passé.

Le conseil en Relations Publics, influence, et communication digitale augmente en volume de près de 10%. Cette branche avait déjà progressé lors des périodes de confinement soutenant ainsi le groupe dans les difficultés passées. Cela conforte le positionnement du groupe sur ces secteurs résilients, qui en fait un axe de développement.

A l’international, Sopexa retrouve les niveaux d’avant COVID avec une progression de la marge brute de près de 18%, malgré les limitations maintenues dans les voyages, et aurait pu faire mieux sans les difficultés rencontrées temporairement en Chine.

Pour mémoire, Hopscotch Groupe a cédé ou fermé des activités non rentables qui avaient généré l’an passé une marge brute de 1,1 M€ soit un impact de 2% à la baisse.

Le groupe retrouve tout son potentiel avec une belle dynamique malgré la situation encore instable en 2021, et exprime ses savoir-faire de façon innovante, en mélangeant le meilleur du digital et de l’expérientiel.

Chacune des branches d’activité a retrouvé désormais un bon niveau de profitabilité même si pour l’événement - en forte reprise - les volumes ne sont pas encore revenus à un comparable 2019.

HOPSCOTCH Groupe publiera ses résultats annuels 2021 consolidés le mercredi 30 mars 2022, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 730 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de

122 millions € et 55,2 millions € de marge brute en 2020.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Linkedin/Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

Pièce jointe