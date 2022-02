Styret i Aurskog Sparebank foreslår å styrke egenkapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon og innkaller til representantskapsmøte

Styret i Aurskog Sparebank ("Banken") foreslår å gjennomføre en egenkapitalutvidelse på ca. NOK 200 millioner gjennom en fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av våren 2022, og er garantert fulltegnet.

Forslaget om gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen har bakgrunn i et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre ytterligere lønnsom vekst, samt styrke Bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt gjennom 2022.. Fortrinnsrettsemisjonen vil bidra til å sikre Bankens evne til å fortsette som en solid og selvstendig bank og samtidig være godt innenfor kapitalkravene. Fortrinnsrettsemisjonen vil øke Bankens rene kjernekapitaldekning med ca. 2,6 prosentpoeng basert på Bankens beregningsgrunnlag per 31. desember 2021.

Nærmere om Fortrinnsrettsemisjonen og foreløpig tidsplan:

Fortrinnsrettsemisjonen med bruttoproveny på om lag NOK 200 millioner vil gjennomføres ved utstedelse av nye egenkapitalbevis, med fortrinnsrett til tegning og tildeling for eksisterende egenkapitalbeviseiere per 25. februar 2022, som er registrert som eiere i Aurskog Sparebanks register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 1. mars 2022. Representantskapet i Aurskog Sparebank vil behandle forslaget om Fortrinnsrettsemisjonen i møte den 24. februar 2022. Bankens egenkapitalbevis vil handles på Oslo Børs eksklusive rett til tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen fra og med 26. februar 2022.

I henhold til foreløpig tidsplan vil tegningsperioden starte 14. mars 2022 og avsluttes 28. mars 2022 kl. 16.30 (norsk tid), forutsatt at prospektet for transaksjonen og vedtaket om Fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av Finanstilsynet.

Tegningskursen vil bli fastsatt til markedsmessige vilkår. Tegningskurs og antall nye egenkapitalbevis som skal tilbys vil bli foreslått av Bankens styre like i forkant av representantskapsmøtet og bli endelig fastsatt av representantskapet.

Fortrinnsrettsemisjonen er på nærmere vilkår fullt garantert. Garantistene i fortrinnsrettsemisjonen består av eksisterende egenkapitalbeviseiere og eksterne investorer.

Nærmere sammensetning av garantikonsortiet vil fremgå av prospektet, som ventes offentliggjort omkring 14. mars 2022. Tildeling av nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen er ventet å skje omkring 29. mars 2022. Notering av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs er ventet omkring 4. april 2022.

Ved valg av emisjonsmodell har det vært viktig for Aurskog Sparebank å sikre likebehandling av egenkapitalbeviseierne. Det vil bli gjennomført målrettede tiltak for å gi Bankens egenkapitalbeviseiere god informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er blant annet betinget av godkjennelse fra representantskapet samt nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet. Se separat børsmelding om innkalling til representantskapsmøtet som skal avholdes 24. februar 2022 for ytterligere informasjon.

Rådgivere:

SpareBank 1 Markets AS er engasjert som Tilrettelegger, og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Banken i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Kontaktpersoner i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs Markedsmisbruksforordning og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.