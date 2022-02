Chiffre d’affaires - Record historique sur l’année : 2.696M€

English French

en M€ T4 2021 T4 2020 Variation 2021 2020 Variation



International 425,6 351,8 +21,0% 1.576,6 1.205,8 +30,8% France 290,1 267,9 +8,3% 1.119,8 984,5 +13,7% Total 715,7 619,7 +15,5% 2.696,4 2.190,3 +23,1%





L’activité consolidée s’est établie à 2.696M€ sur l’année, dépassant nettement les plus hauts historiques atteints en 2019 (2.642M€), avec une hausse de 23,1% par rapport à 2020 (+22,8% à périmètre et devises constants).

Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le Groupe opère, avec une prédominance de l’International qui représente désormais 58,5% de l’activité du Groupe.

La croissance s’est maintenue à un haut niveau au 4ème trimestre (+15,5%), compte tenu d’une base 2020 déjà très élevée.

L’exercice a été marqué par un très fort développement à l’International, tant en Europe du Nord (+17,7%) qu’en Europe du Sud (+42,4%) où l’Italie joue un rôle moteur (649M€ sur l’année soit plus de 24% de l’activité du Groupe). La dynamique créée par notre positionnement multi secteurs et multi clients a fortement contribué à ce succès.

En France, l’activité s’élève à 1.119,8M€ (1.072M€ hors services numériques) sur l’ensemble de l’année, encore impactée par les plans de charge différés sur l’aéronautique et l’automobile. De très fortes hausses ont à nouveau été enregistrées sur le transport logistique et les autres industries. Une poussée significative des activités en lien avec la consommation accrue des ménages (agroalimentaire, distribution, collecte et traitement des déchets…) a été constatée au cours du dernier trimestre, qui a également bénéficié de l’effet favorable de la hausse du salaire minimum.

DCS, regroupant les Entreprises de Services Numériques désormais détenues à 100% par le Groupe, a réalisé un chiffre d’affaires de 68,3M€, en hausse de 9%, confortant le choix d’en faire un des axes stratégiques de développement du Groupe.

Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie, SYNERGIE dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouveaux investissements stratégiques, tant dans ses métiers historiques que dans la digitalisation de ses activités et services.

SYNERGIE vise un chiffre d’affaires de 3 Milliards d’euros en 2022.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels 2021 le 30 mars 2022 après Bourse

Pièce jointe