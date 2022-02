シンクロノス (Synchronoss)、2021年度第4四半期にクラウド契約者数の増加が加速したことを報告

新規および既存の顧客による採用が増加し、2021年度第4四半期のシンクロノス・クラウド (Synchronoss Cloud) の契約者数は前年同期比18%増になった

February 02, 2022 18:07 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES