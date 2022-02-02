Synchronoss报告2021年第四季度云订阅用户加速增长

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新泽西州布里奇沃特, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 辛克罗斯技术公司（Synchronoss Technologies, Inc.，简称为“辛克罗斯”或“公司”，纳斯达克股票代码：SNCR）是云技术、消息推送和数字产品及平台领域的全球领先企业与创新企业，该公司今日报告其2021年第四季度辛克罗斯云业务的订阅用户数量同比增加18%。18%的增长率表明增长速度加快，2021年第三季度的增长率为16%，而2020年同期的增长率则为15%。

该公司云订阅用户持续增长的主要驱动因素包括Verizon、AT&T、Tracfone和Assurant等现有用户的进一步采用，以及其规模最大和最具战略性的业务部门签署新的辛克罗斯云客户。2021年，辛克罗斯与四（4）家新客户签订云合约，包括Allstate Protection Plans、Telkomsel、TelkomSigma和Kitamura。Allstate Protection Plans在去年推出云产品，其他三家新客户计划在2022年陆续推出。

辛克罗斯总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“我们在2021年第四季度的云用户呈强劲增长态势，反映了我们在作为自身业务未来增长驱动因素的辛克罗斯云方面的承诺。我们将继续更加专注于这一战略平台，提供新产品、增强各项功能和用户体验，以支持我们的全球扩张。我们以强劲的运营势头进入斩新的一年，让我们对在2022年实现健康双位数用户增长能力充满信心。随着时间的推移，新客户的加入和现有客户对其云产品的推广，将逐步转化为更大的顶线扩张。”

辛克罗斯云是一个白标签平台，可让用户在任何设备和云之间备份、同步和整理图片、视频、联系人等内容。辛克罗斯云产品目前被集成到一系列移动和有线服务计划以及其他捆绑产品中。该平台提供了一种安全管理、分享和保护各类数字内容的简单方法。这项功能丰富的个人云服务为服务提供商提供了创建新服务、为订阅用户提供更多价值、建立品牌忠诚度和提升其盈利水平的机会。

辛克罗斯将在3月公布其第四季度和2021年全年的完整财务业绩，届时将提供有关其云订阅用户指标的更多详细信息。未来几周内，还将提供有关其电话会议的详细信息。

关于辛克罗斯

辛克罗斯技术公司（Synchronoss Technologies，纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅用户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择辛克罗斯产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。为此，辛克罗斯1500多名才华横溢的员工每天在全球各地不懈努力以重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问：www.synchronoss.com。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人：

Matt Glover和Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com