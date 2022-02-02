Synchronoss 報告在 2021 年第四季度雲端用戶增長加速

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新澤西州布里奇沃特, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. （「Synchronoss」或「公司」）(Nasdaq: SNCR) 作為雲端、訊息傳遞和數碼產品與平台的全球領導者和創新者，今天報告稱其 Synchronoss 雲端業務在 2021 年第四季度的訂戶同比增長 18% 。18% 的增長比上一季度 16% 的增長及 2020 年同期的 15% 增長有所加快。



公司雲端訂戶持續增長背後的關鍵推動因素包括現有客戶的進一步採用，例如 Verizon、AT&T、Tracfone 和 Assurant，以及在 Synchronoss Cloud 最大且最具策略性的業務部門中新簽約的客戶。Synchronoss 在 2021 年與四家 (4) 新客戶簽訂了雲端合約，包括 Allstate Protection Plans、Telkomsel、TelkomSigma 和 Kitamura。Allstate Protection Plans 在去年推出，而其他三個新客戶則計劃在 2022 年推出雲端產品。

Synchronoss 主席兼行政總裁 Jeff Miller 表示：「我們在 2021 年第四季度的雲端訂戶業績表現強勁，反映了我們對 Synchronoss Cloud 作為我們業務未來增長動力的承諾。我們將繼續將焦點放在這個策略性平台上，提供新的產品、功能增強和用戶體驗，來支持我們的全球擴張。我們以強勁的運營勢頭進入新的一年，讓我們對在 2022 年達成健康、雙位數的訂戶增長充滿信心，這將隨著新客戶推出和現有客戶增加他們的雲端產品，並隨著時間的推移而轉化成更大的收入擴張。」

Synchronoss Cloud 是一個白標平台，可讓用戶在任何裝置和雲端之間備份、同步和整理相片、影片、聯絡人等。Synchronoss Cloud 產品目前已整合到一系列流動和有線服務計劃以及其他綑定產品中。該平台提供了一個可輕鬆進行安全管理、共享及保護所有類型數碼內容的方式。功能豐富的個人雲端產品讓服務供應商有機會創造新服務、為訂戶提供更多價值、建立品牌忠誠度並提高利潤。

Synchronoss 將在 3 月份報告 2021 年第四季度及全年的完整財務業績時，將為其雲端訂戶提供更多詳情。電話會議的詳情將在活動前幾週公佈。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

｜電郵：Springboard

dcilea@springboardpr.com