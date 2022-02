English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 3 février 2022

Dassault Systèmes Annonce l’Evolution de la Composition de son Comité Exécutif

Dassault Systèmes prépare son avenir en assurant la continuité managériale et en associant les talents de différentes générations de leaders

Pascal D aloz centre sa mission sur sa fonction de Directeur G énéral A djoint, Opérations , qu'il remplit depuis 2020

Rouven Bergmann est nommé Directeur Général Adjoint, Finances





Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce aujourd’hui des évolutions dans son équipe de direction pour pleinement coordonner sa gouvernance et sa performance opérationnelle avec sa stratégie à long terme.

Pascal Daloz se consacre entièrement à sa mission de Directeur Général Adjoint, Opérations. Il dirige le Comité exécutif opérationnel qui doit permettre à l’entreprise de réaliser son ambition d’innovation dans les secteurs des Sciences de la Vie et Santé, des Industries Manufacturières et des Infrastructures et Villes. Il dirige les opérations de toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise dans le monde, notamment la plateforme 3DEXPERIENCE, les marques, les industries, les ressources humaines et l'administration.

Rouven Bergmann est nommé Directeur Général Adjoint, Finances. Il rapporte à Pascal Daloz. Il maîtrise parfaitement les questions financières liées aux logiciels et au cloud et a joué un rôle important dans l'intégration de MEDIDATA après son acquisition par Dassault Systèmes. Il était auparavant Directeur des Opérations Sciences de la vie pour Dassault Systèmes, supervisant les opérations de MEDIDATA. En 2015, il a rejoint Medidata Solutions, une société cotée au NASDAQ et basée à New York, en tant que Directeur Financier. De 2015 à l’acquisition, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 300 millions à plus de 700 millions de dollars. Auparavant, Rouven Bergmann était Directeur Financier de SAP Amérique du Nord, entreprise de logiciels dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs milliards de dollars. Rouven Bergmann est diplômé d'un master en génie mécanique et en administration des affaires de l'Université technique de Kaiserslautern en Allemagne et d'un doctorat en économie et en finance de l'Université de Munich. Il est basé à Paris.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur général de Dassault Systèmes, déclare :

« C’est pour nous une grande satisfaction de révéler des talents uniques – ceux de leaders qui partagent notre raison d’être, nos valeurs et notre enthousiame pour travailler ensemble et réaliser nos ambitions. Pascal a démontré une capacité sans précédent à accélérer la croissance de l'entreprise et apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients. Il va désormais se consacrer pleinement à sa mission de Directeur des Opérations afin d'élever et accroître notre valeur et donner les moyens à une nouvelle génération de dirigeants de soutenir notre orientation stratégique. Pascal est la bonne personne pour m'aider à mettre en œuvre la vision de Dassault Systèmes : transformer les industries, les marchés et les expériences des clients avec la plateforme 3DEXPERIENCE, mettre en œuvre la stratégie holistique de l'entreprise, centrée sur la croissance, et en assurer la performance.

Depuis 2019, Rouven était Directeur des Opérations chez MEDIDATA après y avoir occupé le poste de Directeur Financier. Auparavant, il avait acquis une expérience de direction générale et financière notamment chez SAP. Il assurera la continuité des opérations financières, accélèrera les souscriptions et fera de la plateforme 3DEXPERIENCE notre système d'administration. Rouven apporte une compréhension rigoureuse des principaux moteurs opérationnels combinée à des compétences financières et stratégiques faisant de lui le partenaire de confiance pour diriger les affaires financières du Groupe. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein du Comité exécutif.

Dassault Systèmes dispose de tous les talents nécessaires pour mener à bien sa mission et fournir aux entreprises et aux personnes des univers 3DEXPERIENCE pour imaginer des innovations durables capables d'harmoniser produit, nature et vie. »

