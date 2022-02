[Annonce événementielle selon l’art. 53 RC] Roche fait état de bons résultats pour 2021

English French German

Bâle, le 3 février 2022

Le chiffre d’affaires consolidé augmente de 9% 1 à taux de change constants (TCC) et de 8% en francs suisses

augmente de 9% à taux de change constants (TCC) et de 8% en francs suisses Le chiffre d’affaires de la division Pharma s’inscrit en hausse de 3%; l’impact des biosimilaires est plus que compensé par la demande toujours aussi forte pour les médicaments récemment commercialisés

s’inscrit en hausse de 3%; l’impact des biosimilaires est plus que compensé par la demande toujours aussi forte pour les médicaments récemment commercialisés Le chiffre d’affaires de la division Diagnostics augmente de 29%; forte dynamique dans les activités de base et persistance de la forte demande de tests liés au COVID-19

augmente de 29%; forte dynamique dans les activités de base et persistance de la forte demande de tests liés au COVID-19 Homologations majeures de médicaments depuis le dernier trimestre:

Etats-Unis: Susvimo et Vabysmo (cécité liée à l’âge)

Europe: Gavreto (type particulier de cancer du poumon avancé); Actemra/RoActemra (forme sévère du COVID-19); Ronapreve (patients atteints de COVID-19 non hospitalisés et prophylaxie)

cobas 5800 (système pour les laboratoires d’analyse moléculaire); Avenio Edge (système de préparation des échantillons pour le séquençage); cobas pulse et cobas infinity edge (écosystème numérique d’aide à la prise de décision clinique); tests supplémentaires liés au SARS-CoV-2

16 études de phase III initiées, 14 nouvelles molécules dans des études de phase III ou pour lesquelles un dossier d’homologation a été déposé Finalisation de l’opération de rachat des actions Roche détenues par Novartis

détenues par Novartis Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base progresse de 6% (+3% en francs suisses).

progresse de 6% (+3% en francs suisses). Le bénéfice consolidé selon les normes IFRS s’élève à 14,9 milliards de francs suisses (+2%; -1% en francs suisses)

s’élève à 14,9 milliards de francs suisses (+2%; -1% en francs suisses) Le Conseil d’administration propose d’augmenter le dividende à 9,30 francs suisses. Si la proposition est approuvée par les actionnaires, cette augmentation sera la 35e augmentation consécutive du dividende.

Prévisions pour 2022: Le chiffre d’affaires devrait être stable ou évoluer dans la partie basse de la plage à un chiffre, à taux de change constants. Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait afficher une hausse se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre (à taux de change constants), en tenant compte de l’effet relutif de la récente opération de rachat d’actions. Roche table une nouvelle fois sur une augmentation de son dividende en francs suisses.



Roche anticipe un recul de l’ordre de 2 milliards de francs suisses des ventes de produits pharmaceutiques et diagnostiques liés au COVID-19, qui devraient atteindre quelque 5 milliards de francs suisses. Quant à la concurrence des biosimilaires, elle devrait entraîner une baisse des ventes de près de 2,5 milliards de francs suisses durant l’exercice en cours. Si l’on exclut ces effets, le chiffre d’affaires consolidé devrait enregistrer une hausse se situant dans la partie haute de la plage à un chiffre.

Chiffres clés Mio de CHF Variation en % Janvier - décembre 2021 2021 2020 A TCC1 En CHF Chiffre d’affaires consolidé 62 801 58 323 9 8 Division Pharma 45 041 44 532 3 1 Division Diagnostics 17 760 13 791 29 29 Bénéfice d’exploitation rapporté aux activités de base 21 897 21 536 4 2 Bénéfice par titre rapporté aux activités de base – dilué (CHF) 19,81 19,16 6 3 Bénéfice consolidé selon IFRS 14 935 15 068 2 -1



Severin Schwan, CEO du groupe Roche, à propos des résultats pour l’ensemble de l’exercice: «Nous avons enregistré de bons résultats en 2021. La demande pour nos nouveaux médicaments et diagnostics reste très élevée. Je suis particulièrement satisfait de la progression de notre pipeline de produits dans plusieurs domaines, notamment oncologie, cécité et neurologie. Compte tenu de notre solide portefeuille de produits dans nos deux divisions et de notre pipeline prometteur, nous sommes bien positionnés pour une croissance future».



Résultat consolidé

En 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’est inscrit en hausse de 9% (8% en francs suisses), à 62,8 milliards de francs suisses. Le bénéfice d’exploitation rapporté aux activités de base a augmenté de 4% (2% en francs suisses), reflétant une solide performance commerciale sous-jacente. Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base a quant à lui progressé de 6% (3% en francs suisses). L’appréciation du franc suisse vis-à-vis de la plupart des devises a eu une répercussion négative sur les résultats exprimés en francs suisses, par comparaison avec ces mêmes résultats exprimés à taux de change constants.



Le bénéfice consolidé selon les normes IFRS s'est élevé à 14,9 milliards de francs suisses. Cette augmentation de 2% (-1% en francs suisses) a été portée par les résultats d’exploitation.



En décembre, l’opération de rachat des actions Roche détenues par Novartis pour un montant de 19,0 milliards de francs suisses a été finalisée. Elle redonne à Roche une flexibilité stratégique totale tout en lui permettant de conserver sa marge de manœuvre opérationnelle.



Les ventes de la division Pharma s’inscrivent en hausse de 3%, à 45,0 milliards de francs suisses. Cette croissance a été stimulée par la forte demande pour les médicaments récemment commercialisés qui ciblent des maladies graves, à savoir Hemlibra (hémophilie), Ocrevus (sclérose en plaques), Tecentriq (cancer), Evrysdi (amyotrophie spinale) et Phesgo (cancer). Des médicaments contre le COVID-19 ont également contribué à la croissance des ventes: Ronapreve, pour les patients infectés à haut risque, et Actemra/RoActemra, pour les pneumonies sévères liées au COVID-19.



Dans l’ensemble, les médicaments lancés au cours des dix dernières années2 ont généré 5,7 milliards de francs suisses de ventes supplémentaires par rapport à l’exercice précédent.



Comme escompté, l’impact de la concurrence des biosimilaires sur les anticancéreux Avastin, Herceptin et MabThera/Rituxan s’est atténué (au total: 4,5 milliards de baisse de ventes). De plus, face à la pandémie de COVID-19, des signes de reprise ont été constatés au cours du deuxième semestre.



Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires a fléchi de 2%. Alors que les ventes d’Actemra/RoActemra, Hemlibra, Ocrevus, Evrysdi et Tecentriq ont progressé, l’impact des biosimilaires et de la pandémie de COVID-19 a affecté la croissance globale conformément aux attentes.

En Europe, les ventes ont augmenté de 7%. La croissance du chiffre d’affaires des médicaments récemment commercialisés a plus que compensé l’impact des biosimilaires et de la pandémie de COVID-19.



Au Japon, le chiffre d’affaires a progressé de 26%, stimulé par les ventes élevées de nouveaux médicaments. Cette forte demande a plus que compensé l’effet de la concurrence des biosimilaires et des réductions de prix imposées par les autorités.



Dans le secteur International, les ventes ont augmenté de 4%. En Chine, le chiffre d’affaires est resté stable: la croissance des ventes de Perjeta, Alecensa et Herceptin a été contrebalancée par l’impact des biosimilaires. Si l’on exclut la Chine, le chiffre d’affaires a progressé de 6%, emmené principalement par les ventes de nouveaux produits, partiellement contrebalancées par la concurrence des biosimilaires.



La division Diagnostics a fait état d’une forte croissance de ses ventes (+29%), qui atteignent 17,8 milliards de francs suisses. Les activités de base de la division ont affiché une forte dynamique tout au long de l’exercice 2021 (+16% dans l’ensemble).



Avec des ventes s’élevant au total à 4,7 milliards de francs suisses, le portefeuille de tests liés au COVID-19 de Roche, qui est leader du marché, a contribué de manière significative au chiffre d’affaires global de la division.



Les ventes ont fortement progressé dans toutes les régions: Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) 37%, Asie-Pacifique 29%, Amérique du Nord 16% et Amérique latine 48%.



En décembre, Roche a finalisé son accord d’achat d’actions avec son partenaire de longue date TIB Molbiol en vue d’élargir son portefeuille de tests PCR destinés à lutter contre de nouvelles maladies infectieuses. TIB Molbiol continuera de mener ses activités en tant que filiale au sein de la division Diagnostics.



Pharma: un pipeline prometteur

L’oncologie est restée au premier plan en matière de recherche et développement, avec pour moteur le portefeuille d’immunothérapie anticancéreuse. L’ophtalmologie, les neurosciences et l’immunologie sont d’autres domaines où les investissements dans le développement de phase avancée sont importants. Roche compte désormais 14 nouvelles molécules en phase avancée de développement ou en cours d’homologation.

Etapes réglementaires franchies au quatrième trimestre 2021 (y compris janvier 2022)



Ophtalmologie

La forme néovasculaire, ou «humide», de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLAn) touche quelque 20 millions de personnes dans le monde et représente une cause majeure de cécité chez les personnes de plus de 60 ans. En octobre, aux Etats-Unis, Roche a lancé Susvimo, approche thérapeutique innovante contre la DMLAn. Susvimo est le premier et seul implant oculaire à libération continue de médicament. Il constitue une alternative à de fréquentes injections dans l’œil et facilite ainsi la vie des patients souffrant de cette maladie.



L’œdème maculaire diabétique (OMD) est une complication de la rétinopathie diabétique mettant la vision en danger. En janvier 2022, la FDA a homologué Vabysmo pour le traitement de la DMLAn et de l’OMD. Premier représentant d’une nouvelle classe de médicaments ophtalmologiques ciblant deux voies principales qui favorisent les troubles rétiniens, Vabysmo pourrait offrir des résultats durables en ce qui concerne la vision, avec moins d’injections oculaires que le traitement de référence actuel.



Oncologie

Les altérations du gène RET sont des facteurs pathologiques clés dans de nombreux types de cancers, notamment le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Les options thérapeutiques pour les personnes atteintes de NSCLC avancé exprimant une fusion RET étaient jusqu’alors limitées. En novembre, la Commission européenne a homologué Gavreto pour le traitement de cette forme particulière de cancer chez les adultes. Gavreto est le premier et seul médicament de précision homologué par l’UE dans cette indication.



Neurosciences

Roche étudie plus d’une douzaine de médicaments pour des affections neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques et des maladies rares comme l’amyotrophie spinale (AS). L’AS est la principale cause génétique de décès chez les bébés. En janvier 2022, Roche a annoncé que la FDA avait accordé une procédure d’examen prioritaire à une demande d’homologation complémentaire pour l’utilisation d’Evrysdi chez les bébés de moins de deux mois atteints d’AS et présymptomatiques. Des données intermédiaires ont montré que la majorité des bébés présymptomatiques traités par Evrysdi pendant au moins une année acquéraient les positions assise et debout, ainsi que la marche dans les délais habituellement observés chez des enfants sains, et qu’ils conservaient aussi leur capacité à déglutir.

COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné à ce jour plus de 5,6 millions de décès, la plupart du temps des patients hospitalisés. Si les vaccins sont généralement efficaces pour prévenir les hospitalisations, il existe toujours un besoin médical élevé pour les personnes non vaccinées ou ne répondant pas de manière adéquate aux vaccins.



En novembre, Ronapreve a été homologué en Europe pour le traitement des patients atteints de COVID-19 non hospitalisés et pour la prophylaxie de cette maladie. Des données ont montré que cette association d’anticorps réduit le risque d’hospitalisation chez certains patients présentant une forme légère à modérée de la maladie, ainsi que le risque de COVID-19 symptomatique chez les personnes exposées au virus. Si, comme des analyses l’ont montré, Ronapreve ne présente pas d’activité neutralisante face au variant Omicron, il reste néanmoins efficace contre tous les autres variants préoccupants, dont le Delta. Ronapreve continuera à faire l’objet d’évaluations en lien avec de futurs variants susceptibles de se propager.



En décembre, la Commission européenne a étendu l’autorisation de mise sur le marché d’Actemra/RoActemra de manière à inclure le traitement du COVID-19 chez les adultes qui reçoivent des corticostéroïdes systémiques et ont besoin d’une supplémentation en oxygène ou d’une ventilation mécanique.



Principales étapes de développement au quatrième trimestre 2021



Oncologie

Le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) est une forme agressive de cancer du sang. Chez 40% des patients atteints de DLBCL, on déplore une récidive après un traitement initial. Les options thérapeutiques sont dès lors limitées et la survie est courte. Lors du congrès de l’American Society of Hematology (ASH), qui s’est tenu en décembre, Roche a montré que Polivy, utilisé en association, est le premier traitement, depuis plus de 20 ans, à améliorer de manière significative les résultats lors de DLBCL non précédemment traité, par rapport au traitement de référence. Polivy réduit de 27% le risque d’aggravation de la maladie ou de décès.



Le lymphome folliculaire (LF) représente 20% de l’ensemble des cancers du sang. Il peut se propager dans l’organisme tout en passant inaperçu. De nombreux patients atteints de LF ne répondent pas aux traitements disponibles et cette maladie dévastatrice ne peut actuellement être guérie. Lors du congrès de l’ASH, Roche a également présenté des données pivots relatives au mosunetuzumab. Cette nouvelle immunothérapie anticancéreuse pourrait inaugurer une nouvelle classe de médicaments. Elle montre en effet des taux de réponse élevés chez des patients atteints de LF qui ont précédemment reçu au moins deux traitements. Roche a récemment déposé une demande d’homologation pour le mosunetuzumab auprès des autorités européennes.



Des données récentes portant sur le glofitamab et le cevostamab soulignent aussi le potentiel de cette nouvelle approche (immunothérapies par anticorps bispécifiques impliquant les lymphocytes T) dans le traitement de différents types de cancers du sang.



Le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) représente environ 85% de l’ensemble des cas de cancer du poumon, cause majeure de décès par cancer dans le monde. En décembre, Roche a annoncé de nouvelles données issues de la première étude de phase II randomisée portant sur un traitement anti-TIGIT. Les résultats obtenus avec l’association tiragolumab plus Tecentriq chez des patients atteints de NSCLC PD-L1-positif métastatique sont encourageants. Ces données suggèrent que l’association d’un anti-TIGIT et d’immunothérapies anticancéreuses anti-PD-L1, comme le tiragolumab et Tecentriq, pourrait représenter une approche novatrice pour répondre à des besoins non satisfaits en oncologie.



Hémophilie A

L’hémophilie A est une maladie héréditaire grave affectant la coagulation sanguine, ce qui entraîne des saignements incontrôlés. En décembre, Roche a présenté les résultats intermédiaires d’une étude de phase III portant sur Hemlibra. Ce médicament a démontré un profil d’innocuité favorable et un contrôle efficace des saignements chez des personnes atteintes d’hémophilie A légère à modérée sans inhibiteurs du facteur VIII. Hemlibra continue ainsi de s’avérer bénéfique pour des patients supplémentaires, indépendamment de la sévérité de la maladie.



COVID-19

L’étude de phase II portant sur l’AT-527 n’a pas satisfait son critère d’évaluation primaire. Après une analyse approfondie de l’évolution de la situation concernant les traitements du COVID-19, Roche a annoncé en novembre mettre un terme à son partenariat avec Atea sur le programme AT-527 à compter de février 2022.



Division Pharma: principales étapes de développement en 2021 (y compris janvier 2022)

Xofluza Grippe: patients sains; patients à risque élevé; prophylaxie après exposition Homologation dans l’UE Evrysdi Amyotrophie spinale type 1/2/3 Homologation dans l’UE Vabysmo*



Ronapreve SARS-CoV-2: patients ambulatoires Phase III 2067 Ronapreve SARS-CoV-2: prophylaxie après exposition Phase III 2069

et phase II/III 2066 Evrysdi Etude de permutation sur l’amyotrophie spinale type 1/2/3 Phase II RAINBOWFISH tiragolumab + Tecentriq* NSCLC PD-L1-positif métastatique (population avec PD-L1 élevé) Phase II CITYSCAPE Polivy + R-CHP* Lymphome diffus ä grandes cellules B (DLBCL): traitement de 1ère ligne Phase III POLARIX** Hemlibra* Hémophilie A légère à modérée Phase III HAVEN 6**

Les solutions diagnostiques sont essentielles aux décisions thérapeutiques: qu’il s’agisse de cancer, de maladies infectieuses ou d’autres affections graves, la recherche de meilleures solutions pour les plus grands défis sanitaires dépend du diagnostic.



Instruments diagnostiques

L’accès à des solutions de test fiables et exactes est essentiel. En novembre, Roche a lancé le cobas 5800. Ce système d’analyse moléculaire compact, entièrement automatisé, est destiné aux laboratoires de toutes tailles. Synonyme d’efficacité, de simplicité et de résultats fournis en temps utile, il permet aux cliniciens de déterminer rapidement les meilleures stratégies thérapeutiques pour leurs patients.



En décembre, Roche a lancé le système cobas pulse, premier lecteur de glycémie au point de soins professionnel présentant des fonctionnalités similaires à celles d’un smartphone. Son système d’exploitation Android est doté d’applications médicales de pointe très utiles – de l’aide à la décision clinique à la mesure des signes vitaux, en passant par des biomarqueurs numériques.



L’un des plus grands défis pour utiliser le séquençage de nouvelle génération dans le diagnostic réside dans la préparation des échantillons. L’ADN est particulièrement complexe à préparer pour le séquençage et peut donner lieu à des erreurs humaines. En décembre, Roche a lancé le système AVENIO Edge: il contribue à la simplification et à l’automatisation de la préparation des échantillons pour le séquençage de nouvelle génération, réduisant le risque de manipulation incorrecte.



Solutions numériques

Les professionnels de santé sont souvent confrontés à des dossiers incomplets et à des silos de données répartis entre différents systèmes informatiques. En décembre, Roche a lancé le NAVIFY Oncology Hub, nouvelle solution numérique qui regroupe et organise les informations sur les patients provenant de sources disparates. Il s’agit d’un espace de travail central où les cliniciens peuvent facilement et rapidement accéder à des données complètes afin de prendre des décisions cliniques mieux informées et personnalisées tout au long du parcours de soins en oncologie.



De plus, Roche a lancé cobas infinity edge en janvier 2022. Cette plateforme basée sur le cloud constitue un écosystème de santé numérique ouvert pour les professionnels intervenant au chevet des patients. Elle permet de partager les données des patients – issues de différentes sources – au bon moment, au bon endroit, avec les professionnels impliqués. La plateforme réunit des informations de santé provenant notamment de dossiers médicaux électroniques, d’applications gérés par des tiers et de dispositifs d’analyse au point de soins (p. ex. le nouveau cobas pulse de Roche).



Tests à visée oncologique

Pour traiter le cancer efficacement, nous devons comprendre ce qui le favorise au niveau moléculaire. En octobre, Roche a lancé l’AVENIO Tumor Tissue CGP Kit pour élargir l’accès à la recherche dans le domaine des traitements anticancéreux personnalisés. Il s’agit du premier produit développé conjointement par Roche et Foundation Medicine (FMI) et du premier exemple de recherche en oncologie où des scientifiques ont utilisé le profilage génomique complet de FMI dans leurs propres laboratoires.



Chaque année, quelque 340 000 femmes décèdent d’un cancer du col de l’utérus. Ce cancer évitable est dû à une infection par des types à haut risque du papillomavirus humain (HPV). En octobre, Roche a présenté des données cliniques issues de l’étude IMPACT montrant un bénéfice indéniable de l’utilisation du test CINtec Plus Cytology chez des femmes présentant un risque accru de développer un cancer du col de l’utérus.



Lorsqu’un cancer du poumon est dépisté de manière précoce, un plus grand nombre d’options thérapeutiques sont disponibles. En octobre, Roche a obtenu de la FDA l’homologation du test VENTANA PD-L1 à titre de diagnostic compagnon, pour l’identification des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules éligibles à Tecentriq, immunothérapie anticancéreuse de Roche.



Tests liés au COVID-19

La pandémie a mis tout particulièrement en lumière le rôle joué par le diagnostic dans la prévention et la prise en charge des maladies. La propagation du virus, et en particulier l’émergence de nouveaux variants, a renforcé la nécessité de disposer de tests fiables et de grande qualité.



En décembre, TIB Molbiol, filiale de Roche récemment acquise, a rapidement développé six nouveaux kits de tests. Ils aident les chercheurs à identifier des mutations du nouveau variant Omicron et à étudier sa propagation par rapport à d’autres variants.



Fin décembre, la FDA a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization - EUA) pour l’autotest antigénique rapide du COVID-19. Ce dernier permet de détecter de manière rapide et fiable une infection au SARS-CoV-2, tous les variants connus étant couverts, y compris Omicron.



En janvier 2022, Roche a lancé le SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test dans les marchés acceptant le marquage CE. Ce test, dont le résultat est disponible en 15 à 30 minutes, est destiné à une utilisation par les professionnels de santé afin de distinguer rapidement les infections par le SARS-CoV-2 de celles par le virus influenza A et B chez les personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 ou de la grippe.

Roche a analysé les séquences d’Omicron publiquement accessibles et conclu que tous ses tests PCR identifient correctement le SARS-CoV-2, y compris le variant Omicron.



Chiffre d’affaires de la division Pharma

Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier - décembre 2021 2021 2020 2021 2020 A TCC En CHF Division Pharma 45 041 44 532 100,0 100,0 3 1 Etats-Unis 22 505 23 647 50,0 53,1 -2 -5 Europe 8876 8198 19,7 18,4 7 8 Japon 4506 3765 10,0 8,5 26 20 Secteur International* 9154 8922 20,3 20,0 4 3 * Asie-Pacifique, EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine, Canada, autres





Médicaments les plus vendus



Ventes totales Etats-Unis Europe Japon Secteur International* Mio de CHF % Mio de CHF % Mio de CHF % Mio de CHF % Mio de CHF % Ocrevus 5055 19 3777 14 916 34 - - 362 50 Perjeta 3955 4 1416 -1 1112 -4 268 -4 1159 24 Actemra/RoActemra 3562 27 1761 49 915 15 382 10 504 5 Tecentriq 3315 24 1688 11 713 22 518 66 396 53 Avastin 3056 -37 922 -47 430 -66 674 -1 1030 -15 Hemlibra 3022 41 1815 34 609 61 365 23 233 102 Herceptin 2694 -28 636 -52 544 -19 82 -38 1432 -9 MabThera/Rituxan 2565 -38 1552 -44 268 -30 42 -30 703 -24 Kadcyla 1982 16 813 4 687 21 130 53 352 29 Xolair 1942 5 1942 5 - - - - - - Ronapreve 1630 - - - 727 - 645 - 258 - Alecensa 1356 18 366 10 297 11 247 8 446 40 Lucentis 1353 -4 1353 -4 - - - - - - Activase/TNKase 1312 2 1255 2 - - - - 57 5 Esbriet 1039 -5 732 -4 269 0 - - 38 -28 * Asie-Pacifique, EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine, Canada, autres

Division Pharma: produits établis



Actemra/RoActemra (3,6 milliards de CHF, +27%). Polyarthrite rhumatoïde, certaines formes d’arthrite juvénile idiopathique et artérite à cellules géantes, syndrome de libération de cytokines sévère ou menaçant le pronostic vital induit par des lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (chimeric antigen receptor, CAR) et pneumonie liée au COVID-19. L’ajout de ce médicament aux directives thérapeutiques pour la pneumonie sévère liée au COVID-19 dans un certain nombre de pays a stimulé la croissance des ventes, tout particulièrement aux Etats-Unis et en Europe.



Avastin (3,1 milliards de CHF, -37%). Formes avancées de cancer du côlon et du rectum, du sein, du poumon, du rein, du col de l’utérus et de l’ovaire, glioblastome (type de tumeur cérébrale) récidivant et cancer du foie en association avec Tecentriq. La concurrence des biosimilaires a eu un impact important sur les ventes, principalement aux Etats-Unis et en Europe.



Herceptin (2,7 milliards de CHF, -28%). Cancer du sein HER2-positif et cancer de l’estomac HER2-positif métastatique. La chute des ventes est principalement attribuable à la concurrence des biosimilaires aux Etats-Unis et en Europe.



MabThera/Rituxan (2,6 milliards de CHF, -38%). Certains cancers du sang, polyarthrite rhumatoïde et certains types de vascularite. Le chiffre d’affaires a continué de reculer en raison de l’érosion induite par les biosimilaires et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.



Xolair (1,9 milliard de CHF, +5%, Etats-Unis uniquement). Urticaire idiopathique chronique et asthme allergique. La croissance enregistrée dans l’indication de l’urticaire idiopathique chronique a été en partie contrebalancée par la concurrence dans l’indication de l’asthme allergique. Xolair reste le leader du marché pour l’asthme allergique, indication la plus importante.



Division Pharma: médicaments lancés depuis 2012



Ocrevus (première homologation en 2017; 5,1 milliards de CHF, +19%). Sclérose en plaques de formes récurrente et primaire progressive; durée de perfusion de seulement 2 heures. La demande de ce médicament dans ces deux indications est restée forte, principalement aux Etats-Unis, alors que la pandémie a continué à avoir un certain impact négatif. La croissance a été stimulée tant par les nouveaux patients que par les patients ayant déjà reçu ce médicament, ces derniers générant des ventes plus importantes.



Perjeta (première homologation en 2012; 4,0 milliards de CHF, +4%). Cancer du sein HER2-positif. L’augmentation des ventes est principalement attribuable à la forte demande en Chine pour le traitement du cancer du sein, non seulement à un stade précoce, mais aussi en situation métastatique. Aux Etats-Unis, les ventes de Perjeta sont en recul de 1%, en raison du passage de certains patients à Kadcyla et du lancement de Phesgo en 2020.



Tecentriq (première homologation en 2016; 3,3 milliards de CHF, +24%). Immunothérapie anticancéreuse (soit en monothérapie, soit en association) pour divers types de cancer, par exemple: cancer du poumon, de la vessie, du sein et du foie. Une augmentation des ventes a été enregistrée dans toutes les régions, notamment au Japon, principalement grâce à la demande dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC). Aux Etats-Unis, la hausse du chiffre d’affaires a été stimulée par les nouvelles indications, à savoir le CHC et le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).



Hemlibra (première homologation en 2017; 3,0 milliards de CHF, +41%). Hémophilie A avec et sans inhibiteurs du facteur VIII; seul traitement prophylactique qui peut être administré par voie sous-cutanée une fois par semaine, toutes les deux semaines ou toutes les quatre semaines. La demande de ce médicament est restée forte, en particulier aux Etats-Unis et en Europe.



Kadcyla (première homologation en 2013; 2,0 milliards de CHF, +16%). Cancer du sein HER2-positif. La croissance des ventes de Kadcyla a été portée par son utilisation dans l’indication de cancer du sein de stade précoce. Les ventes ont bénéficié du passage des patients à ce nouveau traitement de référence.



Ronapreve (première homologation en 2021; 1,6 milliard de CHF3). Association d’anticorps pour le traitement du COVID-19 léger à modéré de diagnostic récent chez les patients à haut risque. Roche est chargée de la distribution du produit en Europe et dans d’autres pays hors des Etats-Unis, tandis que son partenaire Regeneron couvre le marché américain. La demande a été forte, principalement au Japon et en Europe.



Alecensa (première homologation en 2015; 1,4 milliard de CHF, +18%). Cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif. La demande mondiale est restée importante, avec une croissance des ventes dans toutes les régions.



Esbriet (première homologation en 2014; 1,0 milliard de CHF, -5%). Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).



Gazyva/Gazyvaro (première homologation en 2013; 678 millions de CHF, +9%). Leucémie lymphoïde chronique, lymphome folliculaire réfractaire au rituximab et lymphome folliculaire avancé non précédemment traité.



Evrysdi (première homologation en 2020; 602 millions de CHF, >500%). Amyotrophie spinale (AS) chez les adultes et les enfants âgés de deux mois et plus. Evrysdi aide les nourrissons à survivre sans ventilation permanente. Il s’agit du premier et seul médicament contre l’AS pouvant être administré à domicile. La demande de ce médicament est restée forte dans toutes les régions.



Phesgo (première homologation en 2020; 340 millions de CHF, >500%). Cancer du sein HER2-positif de stade précoce et métastatique (association à doses fixes de Perjeta et Herceptin pour injection sous-cutanée). Offre une administration plus rapide, en quelques minutes seulement, contre plusieurs heures avec l’administration intraveineuse classique.



Erivedge (première homologation en 2012; 269 millions de CHF, -1%). Carcinome basocellulaire avancé.



Polivy (première homologation en 2019; 247 millions de CHF, +48%). Lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire; fait partie d’une association thérapeutique; option thérapeutique d’une durée fixe pour les patients atteints de cette forme agressive de cancer du sang.



Enspryng (première homologation en 2020; 107 millions de CHF, >500%). Maladie auto-immune rare du système nerveux central (troubles du spectre de la neuromyélite optique – neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD); premier traitement sous-cutané des NMOSD à pouvoir être auto-administré ou administré par un aidant à domicile. L’accueil réservé à Enspryng reste très bon, avec plus de 1000 personnes atteintes de cette maladie rare ayant bénéficié du médicament jusqu’à présent (patients récemment diagnostiqués et précédemment traités).



Rozlytrek (première homologation en 2019; 49 millions de CHF, +109%). Forme spécifique de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC); tumeurs solides exprimant une fusion de gènes spécifique; NSCLC avancé ROS1-positif.



Susvimo (première homologation en 2021; 1,0 million de CHF3). Implant oculaire à libération continue de médicament, pour le traitement de la DMLAn.



Chiffre d’affaires de la division Diagnostics

Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier - décembre 2021 2021 2020 2021 2020 A TCC En CHF Division Diagnostics 17 760 13 791 100,0 100,0 29 29 Unités Core Lab 7473 6194 42,1 44,9 21 21 Molecular Lab 4812 3760 27,1 27,3 29 28 Point of Care 2583 1079 14,5 7,8 138 139 Diabetes Care 1690 1670 9,5 12,1 3 1 Pathology Lab 1202 1088 6,8 7,9 12 10 Régions Europe, Moyen-Orient, Afrique 7537 5491 42,4 39,5 37 37 Amérique du Nord 4369 3867 24,6 28,4 16 13 Asie-Pacifique 4756 3645 26,8 26,4 29 30 Amérique latine 1098 788 6,2 5,7 48 39

Core Lab. Unité axée sur les laboratoires centraux. Elle fournit des solutions diagnostiques dans les segments tests immunologiques, chimie clinique et CustomBiotech. Les ventes ont augmenté de 21% grâce à son activité immunodiagnostique, les tests pour les maladies

infectieuses et les pathologies cardiaques étant les principaux contributeurs. Le chiffre d’affaires a progressé dans toutes les régions, principalement dans la région EMEA et en Asie-Pacifique.



Molecular Lab. Unité axée sur les laboratoires d’analyses moléculaires. Elle fournit des solutions diagnostiques pour le dépistage et la surveillance d’agents pathogènes, le dépistage sur les dons de sang, la santé sexuelle et la génomique. Les ventes ont augmenté de 29%, emmenées par les activités de virologie. La demande de tests liés au COVID-19, y compris les tests PCR à haut débit, a continué à être stimulée par la propagation du variant Delta. Toutes les régions ont enregistré une hausse des ventes, notamment l’Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique.



Point of Care. Unité axée sur les solutions diagnostiques dans les services d’urgence, les cabinets médicaux ou directement au chevet du patient. Elle fournit notamment des tests de dépistage rapide du SARS-CoV-2, des analyses des gaz et des électrolytes du sang. Poursuite de la croissance significative des ventes (+138%). Le test SARS-CoV-2 Rapid Antigen a été le principal moteur de cette augmentation, en particulier dans la région EMEA.



Diabetes Care. Unité axée sur la gestion personnalisée et intégrée du diabète. Elle fournit des solutions aux diabétiques et aux professionnels de santé. Les ventes ont progressé de 3%, portées par les solutions de surveillance de la glycémie (système Accu-Chek Guide par exemple).



Pathology Lab. Unité axée sur les laboratoires de pathologie. Elle fournit des solutions diagnostiques pour les biopsies tissulaires et des diagnostics compagnons. Ces diagnostics ciblés appuient les décisions thérapeutiques spécifiques pour chaque patient. Les ventes ont augmenté de 12%, principalement grâce à la croissance enregistrée dans le domaine de la coloration avancée.



A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Reconnue pour sa volonté d’adopter une vision à long terme dans tout ce qu’elle entreprend, Roche a été désignée pour la treizième année consécutive comme l’une des entreprises les plus durables de l’industrie pharmaceutique dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices. Cette distinction souligne aussi ses efforts pour améliorer l’accès aux soins de santé, en collaboration avec des partenaires locaux dans tous les pays où elle est implantée.

Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com .

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.



Annotations

[1] Sauf mention contraire, tous les taux de croissance et l’ensemble des comparaisons avec l’année précédente qui apparaissent dans le présent document sont à taux de change constants (TCC: moyenne de 2020) et tous les chiffres totaux sont indiqués en francs suisses (CHF).

[2] Médicaments lancés depuis 2012: Erivedge, Perjeta, Kadcyla, Gazyva/Gazyvaro, Esbriet, Cotellic, Alecensa, Tecentriq, Ocrevus, Hemlibra, Xofluza, Polivy, Rozlytrek, Phesgo, Enspryng, Evrysdi, Gavreto, Ronapreve, Susvimo

[3] Récemment homologué; pas de chiffres relatifs à la croissance

Avertissement concernant les déclarations de nature prospective

Ce document contient certaines déclarations de nature prospective. Celles-ci peuvent être identifiées par des termes tels que «table sur», «attend», «anticipe», «escompte», «devrait», «cherche à», «estime», «futur» ou d’autres termes analogues, ainsi que par des commentaires sur, entre autres, la stratégie, des objectifs, des projets ou des intentions. Divers facteurs pourraient entraîner une divergence sensible entre les résultats réels et ceux suggérés par les déclarations de nature prospective contenues dans le présent document. Ces facteurs incluent notamment: (1) mesures prises par des concurrents en matière de prix et de produits, (2) changements législatifs et réglementaires de même que conditions économiques, (3) retard dans le processus d’homologation ou de commercialisation, impossibilité d’obtenir l’approbation des autorités réglementaires ou de mettre des produits sur le marché; (4) fluctuation des taux de change et situation générale des marchés financiers; (5) incertitudes concernant la découverte, le développement ou la commercialisation de nouveaux produits ou de nouveaux champs d’application de produits existants, incluant notamment des résultats négatifs d’études cliniques ou de projets de recherche ainsi que des effets indésirables inattendus de produits en développement ou déjà commercialisés; (6) pression accrue exercée par les gouvernements en matière de prix; (7) interruptions de la production; (8) perte de protection ou impossibilité d’obtenir une protection adéquate en matière de propriété

