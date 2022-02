Heeros Oyj: Heeros Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (tilintarkastettu): Asiakastilausten siirtyminen laskutukseen näkyi liikevaihdon kasvuna - Nettotulos vahvistui merkittävästi

Heeros Oyj Yhtiötiedote 3.2.2022 kello 8.30

Heeros Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (tilintarkastettu): Asiakastilausten siirtyminen laskutukseen näkyi liikevaihdon kasvuna - Nettotulos vahvistui merkittävästi

Asiakastilausten vahva kehitys, transaktiovolyymien elpyminen pandemiaa edeltävälle tasolle vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä Taimer Oy:n yritysosto luovat pohjan vahvemmalle kasvulle vuonna 2022.

Heinä–joulukuun 2021 yhteenveto:

Liikevaihto kasvoi 8 % vertailukaudesta ja oli 4,8 miljoonaa euroa (7–12/2020: 4,4 miljoonaa euroa).

Sopimus- ja transaktioliikevaihdosta muodostuva jatkuva liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 4,4 (4,2) miljoonaa euroa. Sopimusliikevaihto kasvoi 19 % ja oli 3,0 (2,5) miljoonaa euroa. Transaktioliikevaihto laski 14 % ja oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa.

Sopimusliikevaihto, MRR (Monthly Recurring Revenue), oli joulukuussa 540 (424) tuhatta euroa, kasvua edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna 27 %.

Jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue) oli 540 (393) tuhatta euroa, kasvua vertailukaudesta 37 %.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 17 % ja oli 1,3 (1,1) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 18 % ja oli 1,3 (1,1) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta (oikaistu) kasvoi 38 % ja oli 1,1 (0,8) miljoonaa euroa.

Oikaistun käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli

36 % (27 %).





Tammi–joulukuun 2021 yhteenveto:

Liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuodesta ja oli 9,2 miljoonaa euroa (1–12/2020: 8,8 miljoonaa euroa).

Sopimus- ja transaktioliikevaihdosta muodostuva jatkuva liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 8,6 (8,3) miljoonaa euroa. Sopimusliikevaihto kasvoi 13 % ja oli 5,7 (5,1) miljoonaa euroa. Transaktioliikevaihto laski 11 % ja oli 2,9 (3,3) miljoonaa euroa.

Jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue), oli 1 197 tuhatta euroa, kasvua edellisvuodesta 63 %.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 39 % ja oli 2,0 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 8 % ja oli 2,1 (1,9) miljoonaa euroa.

Nettotulos kasvoi 499 (22) tuhanteen euroon.

Liiketoiminnan rahavirta (oikaistu) oli 1,7 (1,4) miljoonaa euroa, kasvua 22 %.

Oikaistun käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli 28 % (23 %).

Vuoden 2021 lopussa Heeros kertoi ostavansa ohjelmistoyhtiö Taimer Oy:n. 1.1.2022 toteutettu yrityskauppa laajentaa Heeroksen tarjoomaa toiminnanohjauksen ratkaisuilla.

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta 2021 jaeta osinkoa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022: Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40)

yli 40 %:n tasolle tilikaudelta 2022.

AVAINLUVUT

Tuhatta euroa Q4/ 2021 Q4/ 2020 Muutos, % Vuosi

2021 Vuosi

2020 Muutos, % H2/

2021 H2/

2020 Muutos, % Liikevaihto 2 497 2 282 9 % 9 201 8 752 5 % 4 770 4 417 8 % Jatkuva liikevaihto 1 2 277 2 125 7 % 8 626 8 325 4 % 4 436 4 189 6 % Sopimusliikevaihto 1 574 1 271 24 % 5 737 5 070 13 % 3 027 2 544 19 % Transaktioliikevaihto 703 855 -18 % 2 889 3 255 -11 % 1 409 1 645 -14 % Käyttökate (EBITDA) 612 413 48 % 1 990 1 429 39 % 1 301 1 110 17 % Käyttökate, % liikevaihdosta 25 % 18 % 22 % 16 % 27 % 25 % Oikaistu käyttökate 2 644 413 56 % 2 062 1 901 8 % 1 328 1 128 18 % Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 26 % 18 % 22 % 22 % 28 % 26 % Liikevoitto (EBIT) 281 115 145 % 723 204 254 % 661 505 31 % Liikevoitto, % liikevaihdosta 11 % 5 % 8 % 2 % 14 % 11 % Oikaistu liikevoitto 2 313 115 173 % 795 676 18 % 687 523 31 % Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 13 % 5 % 9 % 8 % 14 % 12 % Tilikauden tulos 192 69 178 % 499 22 2 189 % 485 365 33 % Tulos, % liikevaihdosta 8 % 3 % 5 % 0 % 10 % 8 % Rule of 40, % (oik.) 2 35 % 17 % 28 % 23 % 36 % 27 % Liiketoiminnan rahavirta (oik.) 3 1 695 1 393 22 % 1 058 768 38 % Omavaraisuusaste, % 37 % 34 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 22 % 1 %





1 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: sopimusliikevaihtoon (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja transaktioliikevaihtoon. 2 Oikaistut kumulatiiviset luvut vuodelta 2021 sisältävät 72 tuhannen euron oikaisun epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista. Käyttökate vuodelta 2020 sisälsi 472 tuhatta euroa kauden aikana syntyneitä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. 3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2021 sisältää oikaisun vuoden 2020 aikana tehdyistä verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO PILKAMA:

”Kesällä saamamme suuret asiakastilaukset siirtyivät laskutukseen suunnitellusti vuoden loppupuolella, mikä tuki liikevaihtomme kasvua erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 5 % ja viimeisellä neljänneksellä kasvua oli 9 % vertailukaudesta.

Myyntimme veti hyvin koko vuoden ja jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue) kasvoi edellisvuodesta 63 % noin 1,2 miljoonaan euroon. Sopimusliikevaihdon vahva kasvu huipentui viimeisellä neljänneksellä, jolloin kasvua oli 24 % vertailukaudesta. Joulukuussa kuukausittain toistuva sopimusliikevaihtomme, MRR (Monthly Recurring Revenue), oli kivunnut 540 tuhanteen euroon, ja kasvua edellisvuoden joulukuusta oli 27 %.

Koronapandemiarajoitusten purkamisen myötä myös transaktiovolyymimme kehittyivät positiiviseen suuntaan, ja saavutimme pandemiaa edeltävän tason (Q4/2019) vuoden viimeisellä neljänneksellä. Transaktioliikevaihtomme jäi edelleen vertailukaudesta, sillä kuten olemme aiemmin kertoneet, volyymien kasvu ei suoraan näy transaktioliikevaihdon kasvuna. Sopimuksia uusittaessa osa transaktioliikevaihdosta konvertoituu sopimusliikevaihdoksi.

Panostuksemme uusasiakashankintaan tuottivat tulosta. Uusia loppuasiakkaita saimme vuoden aikana noin 3 000, ja vuoden lopussa Heeroksella oli yli 17 500 loppuasiakasta. Asiakaskannan kasvuun vaikutti positiivisesti Tikon-ohjelmiston poistuminen markkinoilta vuonna 2022. Nykyisten asiakkaidemme sopimusliikevaihdon pysyvyysluku (NRR, Net Revenue Retention, contract), vahvistui ja oli vuoden lopussa 111 %.

Myös tuloksemme vahvistui skaalautuvasti liikevaihdon kasvun myötä. Käyttökatteemme parani 39 % edellisvuodesta ja koko vuoden nettotulos parani 22 tuhannesta eurosta 499 tuhanteen euroon.

Vahvan loppuvuoden ansiosta käyttökateprosentin (oikaistu) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 35 % (17 %) ja koko vuonna 28 % (23 %).

Investointeja kasvun kiihdyttämiseksi

Vuonna 2021 teimme merkittävän investoinnin kasvumme kiihdyttämiseksi ja palvelutarjoomamme laajentamiseksi päättämällä ostaa asiantuntijapalveluyritysten toiminnanohjaukseen keskittyvän SaaS-ohjelmistoyhtiö Taimerin. Viime vuosina vahvasti kasvanut Taimer tuli osaksi Heerosta vuoden 2022 alusta. Yhdistämällä Heeroksen laskutuskyvykkyydet ja Taimerin ERP-tuotteen voimme tarjota muun muassa asiantuntijapalveluita tarjoaville yrityksille kuten mainos-, insinööri-, arkkitehti- ja konsulttitoimistoille sekä tilitoimistoille projektihallinta- ja tuotannonohjausjärjestelmän, joka integroituu saumattomasti taloushallintojärjestelmään ja laskutusprosesseihin. Yrityksille tämä tietää nopeampaa laskutusta muun muassa projektituntien siirtyessä vaivattomasti laskutukseen ja kirjanpitoon. Yhteinen, integroitu tarjoomamme tuodaan markkinoille kevään 2022 aikana.

Panostimme merkittävästi kasvuumme myös kehittämällä tuotteidemme ja ratkaisujemme toiminnallisuuksia ja käyttäjäkokemusta. ePalkat-ratkaisumme kehitystyö etenee hyvää vauhtia, ja tarkoituksenamme on kehittää siitä yhdessä osakkuusyhtiömme eSalary Evolution Oy:n ja asiakkaidemme kanssa markkinoiden paras, toimialariippumaton palkkahallinnon järjestelmä keskisuurten yritysten käyttöön. Olemme parantaneet ratkaisun toiminnallisuuksia ja rajapintoja muihin järjestelmiin sekä lisänneet automaatiota palkanlaskentaprosessin tehostamiseksi. Kehitystyön ansiosta ePalkkojen käyttö kasvoi noin 20 % vuonna 2021.

Vuoden 2021 merkittävimpiä tuotelanseerauksia oli yritysasiakkaille tarkoitetun Heeros Mobiilin tuominen markkinoille syyskuussa. Loppuvuodesta hioimme Heeros Mobiilin toimintoja ja käyttökokemusta asiakaspalautteen perusteella sekä kehitimme mobiilimaksamisen ominaisuutta, joka tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2022.

Olemme jatkaneen myös meille tärkeän Heeros Kirjanpito -ratkaisumme kehittämistä. Toimme asiakkaiden saataville vuoden loppupuolella uuden version, jossa kirjanpitoaineistojen tuominen Heerokseen ulkopuolisista järjestelmistä onnistuu sujuvasti automatisoidun REST-rajapinnan kautta.

Vuoden lopulla lanseerasimme kasvuhaluisille tilitoimistoille suunnatun Heeros Friendship

-kumppanuusohjelman. Autamme tilitoimistoja toiminnan digitalisoimisessa, jolloin asiakas itse pääsee paremmin keskittymään liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvuun. Tarjoamme tukea muun muassa taloushallinnon prosessien tehostamiseen ja henkilökunnan ohjelmisto-osaamisen vahvistamiseen sekä välineitä asiakaskunnan kasvattamiseen. Tulemme laajentamaan

ohjelmaa myöhemmin myös Heeroksen loppuasiakkaille eli pk-yrityksille.

Osaajien joukko kasvaa

Vuoden 2022 alussa toivotimme tervetulleeksi 22 uutta kollegaa Taimerilta. Heeroksen ja Taimerin tiimit ja osaaminen täydentävät toisiaan loistavasti. Seuraavana tehtävänämme on varmistaa, että hitsaudumme sujuvasti yhteen tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Olen iloinen, että olemme ohjelmistoalan osaajille houkutteleva työpaikka ja että olemme rekrytointien ohella onnistuneet pitämään kiinni nykyisistä osaajistamme. Henkilöstömme pysyvyys säilyi hyvällä tasolla myös vuonna 2021 ja jopa hieman vahvistui edellisestä vuodesta, vaikka vuosi oli pandemian ja etätöihin liittyvien kuormitustekijöiden vuoksi monelle raskas – niin meille kuin asiakkaillemmekin.

Haluankin kiittää henkilöstöämme loistavasta työstä ja asiakkaitamme mukanamme kasvamisesta!

Näkymät vuoteen 2022 hyvät

Uskomme markkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2022, vaikka lyhyen aikavälin kehitykseen toki liittyy koronapandemian vuoksi edelleen jonkin verran epävarmuutta. Uusmyynnin ja jatkuvien asiakastilausten vahva kehitys, transaktiovolyymien elpyminen, Taimer-yritysoston myötä laajentuva asiakaskunta sekä uudet tuotteet luovat pohjan entistä vahvemmalle kasvulle vuonna 2022.

Taimerin roolista osana strategiaamme tulemme kertomaan tarkemmin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Strategiamme on kuitenkin kokonaisuudessaan edelleen toimiva, eivätkä sen painopistealueet ole olennaisesti muuttuneet. Tavoittelemme edelleen markkina-aseman vahvistamista Suomessa sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista.

Vuonna 2022 keskitymme Taimerin integraatioon, uuden ERP- ja taloushallinnon ratkaisut yhdistävän tuotteen tuomiseen markkinoille sekä kansainvälisen kasvun edellytysten rakentamiseen. Markkinoilla on hyvät kasvunäkymät taloushallinnon ja pk-yritysten prosessien automatisoinnissa. Yritysten taloushallinnon digitalisoituminen sekä laskutuksen automatisointi ovat kasvuvaiheessa niin Suomessa kuin Euroopassa, mikä tarjoaa Heerokselle mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös pidemmällä aikavälillä.”

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2022

Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) yli 40 %:n tasolle tilikaudelta 2022.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VUONNA 2022

Heeros Oyj julkistaa vuoden 2022 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

3.2.2022 – Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

22.4.2022 – Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022

14.7.2022 – Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022

13.10.2022 – Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2022

Varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2022. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Liite