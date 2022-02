English Finnish

3.2.2022 klo 8.30

Hallituksen ehdotukset Nokia Oyj:n vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2022 klo 15.00 yhtiön päätoimipisteessä osoitteessa Karakaari 7, Espoo, Suomi. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin 8.5.2021 voimaan tulleen COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn väliaikaislain nojalla.

Osallistuminen ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen yhtiökokouksessa on mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja lähettämällä vastaehdotuksia sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti paikan päällä, mutta yhtiökokousta, mukaan lukien äänestystulosten vahvistamista sekä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheita, on mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä.

Hallitus tekee seuraavat ehdotukset yhtiökokoukselle. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla tänään osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita kokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä, julkistetaan myöhemmin erikseen yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja pääoman palautuksesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,08 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai pääomanpalautuksen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Ehdotettu valtuutuksen kokonaismäärä osingolle ja/tai pääoman palautukselle on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääoman palautuksen määrästä ja ajoituksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät 3.5.2022 12.5.2022 26.7.2022 4.8.2022 25.10.2022 3.11.2022 7.2.2023 16.2.2023

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Kari Stadigh, hallituksen varapuheenjohtaja, on ilmoittanut hallituksen nimitysvaliokunnalle, ettei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10) ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Lisa Hook, Neustar Inc. -yhtiön entinen toimitusjohtaja, Thomas Saueressig, SAP SE:n johtoryhmän jäsen ja tuotekehityksestä vastaava johtaja, sekä Kai Öistämö, Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja, valitaan Nokian hallitukseen uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla hallituksen ehdotuksessa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 5.4.2022 pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun valintaa uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Varmistaakseen hallituspalkkioiden kilpailukyvyn ja heijastaen hallituspalkkioiden kehitystä Nokian kansainvälisissä vertailuyhtiöissä, nimitysvaliokunta on esittänyt hallitukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita ehdotettaisiin korotettavaksi 10 000 eurolla puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Muut hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyisivät muuttumattomina.

Näin ollen hallitus ehdottaa hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta ja yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,

195 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,

170 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja

kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.





Hallitus ehdottaa yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi.

Lisäksi ehdotetaan, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen, ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja

2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut ja muut kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Vuodesta 2019 alkaen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi. Näin ollen hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilikaudeksi 2023 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankkimisesta

Aiempien vuosien tapaan hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita tai erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 4.10.2023 saakka päättäen varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Aiempien vuosien tapaan hallitus ehdottaa myös, että se valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoisia varoja. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 4.10.2023 saakka päättäen varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

550 miljoonaa osaketta vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättäisi kaikista muista osakkeiden antamiseen tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Muut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään myös tilikauden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021 sekä neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielimiä koskevan palkitsemisraportin vahvistaminen.

Nokia suunnittelee julkistavansa viikolla 9, 2022 palkitsemisraportin vuodelta 2021 sekä Nokia vuonna 2021 -julkaisun, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Dokumentit tulevat saataville osoitteeseen www.nokia.com/yhtiokokous. Palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkistetaan myös pörssitiedotteena.

