Ehitusleping Eestis (Rannamõisa tee rekonstrueerimine Tallinnas)

3. veebruaril 2022 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Tallinna Teede AS ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning kaasfinantseerijana AS Tallinna Vesi lepingu Rannamõisa tee ligikaudu 1,4 km pikkuse lõigu rekonstrueerimiseks Tallinnas Haabersti linnaosas.

Lepingu raames rekonstrueeritakse viimane Tabasalu suunal Tallinna linna piiridesse jääv Rannamõisa tee osa, kuhu rajatakse kaasaegsetele tingimustele vastav eraldusribaga 2+2 sõidurajaga tee. Mõlemale poole sõiduteed ehitatakse välja kergliiklusteed. Kaasnevatest tehnovõrkudest saavad täielikult või osaliselt rekonstrueeritud tänavavalgustus, veevarustus, reo- ja sademeveekanalisatsioon, side- ja elektrivarustus, foorisüsteemid ning gaasivarustus.

Lepingu maksumus on ligikaudu 6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 12 kuud.

Tallinna Teede AS ( ttas.ee ) on teedeehitusega tegelev ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti. Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud labor.

Lisainfo: Tallinna Teede AS juhatuse esimees Jüri Läll, tel +372 606 1901.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee