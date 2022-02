Wraptor accélère à nouveau en 2022

Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé anticipe une année 2022 particulièrement dynamique.

En 2021, Wraptor a une nouvelle fois fait la différence en accompagnant efficacement les professionnels de santé dans leurs projets de modernisation de leurs SI.



Dans ce contexte, l’éditeur a pu mener à bien des déploiements stratégiques avec ses clients notamment dans le cadre du Ségur de la santé ( accompagnement de sites pilotes dans différents domaines).



Wraptor bénéficie en effet de toutes les briques applicatives nécessaires pour permettre aux établissements de santé de réaliser leurs projets en conformité avec la législation en vigueur.



L’innovation a également été au rendez-vous avec le lancement de sa solution Vitale-web v2, de la sortie de son Webmail dédié MSSanté ou encore de son application mobile MSSPro pour IOS et Android.





Des perspectives structurantes pour les mois à venir

Cette année, des sorties de nouvelles versions seront proposées avec la disponibilité prochaine de la plateforme EAI Jeebop V5 qui intégrera de nouveaux outils de supervision pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.



La messagerie MSSPRO Web V2 est aussi annoncée et intégrera de nouvelles fonctionnalités de saisie permettant la génération et l'échange de documents.



Différents projets à forte valeur ajoutée seront également déployés dans le cadre de la phase 2 du Ségur de la Santé.



Enfin, Wraptor compte accélérer son développement auprès des acteurs du secteur médico-social en proposant de nouvelles offres en partenariat avec les éditeurs.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Nous avons une nouvelle fois amélioré nos outils et réalisé une croissance soutenue auprès d’acteurs de la santé qui se doivent de faire évoluer leur SI pour se conformer aux nouvelles réglementations et offrir toujours plus de qualité de service. Pour cette année, nous allons étoffer notre gamme de solutions mais aussi poursuivre nos activités à l’export et nous entourer de nouveaux talents pour accompagner notre croissance à court et long terme. »