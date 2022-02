English Finnish

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021, 3.2.2022 KLO 13.30

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2021: Ennätykselliset tilaukset, toimitusketjun haasteet rajoittivat liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua

- Vahva markkinaympäristö kaikissa liiketoiminta-alueissa

- Ennätysvuosi huoltoliiketoiminnassa

- Toimitusviivästymisten negatiivinen vaikutus liikevaihtoon neljännellä vuosineljänneksellä oli 80 miljoonaa euroa

- Sähköistetty valikoima tarjolla kaikissa tuotekategorioissa

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2021.

Loka–joulukuu 2021 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnalle ennätyksellinen vuosineljännes

Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 1 051 (963) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 2 847 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 910 (873) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 289 (262) miljoonaa euroa.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 8 (18) miljoonaa euroa eli 0,9 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -37 (-52) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 35 prosenttia ja oli 45 (70) miljoonaa euroa eli 5,0 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 60 (196) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli -8 (7) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,13 (0,10) euroa.

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti: Naviksesta saatu myyntivoitto kasvatti liikevoittoa huomattavasti

Saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia ja olivat 4 427 (3 121) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 2 847 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 3 315 (3 263) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 1 076 (1 005) miljoonaa euroa.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 35 (36) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 356 (70) miljoonaa euroa eli 10,7 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 124 (-156) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoiton kasvu oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä saadusta myyntivoitosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia ja oli 232 (227) miljoonaa euroa eli 7,0 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 169 (296) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 247 (8) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 3,82 (0,13) euroa.

Vuoden 2022 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q4/21 Q4/20 Muutos 2021 2020 Muutos Saadut tilaukset 1 051 963 9 % 4 427 3 121 42 % Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 308 265 16 % 1 162 987 18 % Tilauskanta kauden lopussa 2 847 1 824 56 % 2 847 1 824 56 % Liikevaihto 910 873 4 % 3 315 3 263 2 % Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 289 262 10 % 1 076 1 005 7 % Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 9 44 −78 % 95 166 −42 % Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 33 % 35 % 35 % 36 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 166 219 −24 % 626 777 −19 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 18 % 25 % 19% 24 % Liikevoitto 8,3 17,6 −53 % 355,7 70,4 > 100 % Liikevoitto, % 0,9 % 2,0 % 10,7 % 2,2 % Vertailukelpoinen liikevoitto 45,5 69,8 −35 % 231,5 226,7 2 % Vertailukelpoinen liikevoitto, % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 6,9 % Tulos ennen veroja 4,7 4,5 3 % 333,1 34,5 > 100 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 59,7 195,8 −70 % 169,3 296,4 −43 % Kauden tulos −8,2 6,6 < -100 % 246,7 8,1 > 100 % Osakekohtainen tulos, EUR −0,13 0,10 < -100 % 3,82 0,13 > 100 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 414 682 −39 % 414 682 −39 % Nettovelkaantumisaste, % 26,8 % 52,4 % 26,8 % 52,4 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,9 3,2 0,9 3,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 14,5 % 2,8 % 14,5 % 2,8 % Henkilöstö kauden lopussa 11 174 11 552 −3 % 11 174 11 552 −3 %

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät automaatio-ohjelmistot sekä Navis-liiketoimintayksikkö 1.7.2021 asti

**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu uuden määritelmän mukaisesti. Tämän seurauksena vuonna 2020 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 23 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahva kysyntä läpi koko vuoden, toimitusketjun haasteet jatkuivat toisella vuosipuoliskolla

Vuosi 2021 oli kaksijakoinen. Markkinatilanteen parantuminen ja taloudellisen aktiviteetin vilkastuminen nostivat saadut tilauksemme ennätystasolle, ja tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – vahvistuivat merkittävästi. Vuoden edetessä komponenttipula ja toimitusketjuun liittyvät haasteet osoittautuivat kuitenkin arvioitamme vaikeammiksi viivästyttäen toimituksiamme. Koronaviruspandemiasta johtuen markkinoiden ennakoitavuus oli poikkeuksellisen haastavaa.



Vuonna 2021 saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia vertailukauteen nähden. Tilausten kasvu oli erityisen merkittävää lyhytsyklisissä laitteissa (Hiab ja Kalmarin pienemmät kontinkäsittelylaitteet), mutta myös projektiliiketoimintojemme saadut tilaukset kasvoivat selvästi sekä Kalmarissa että MacGregorissa. Tilauskantamme kasvoi 56 prosenttia, ja esimerkiksi Hiabilla tilauskanta lähes kaksinkertaistui verrattuna edelliseen vuoteen. Vahva kysyntä ja lyhytsyklisten laitteidemme pidentyneet toimitusajat vaikuttivat tilauskantamme kasvuun.



Vahvasta kysynnästä huolimatta liikevaihtomme kasvoi vain 2 prosenttia johtuen Kalmarin ja MacGregorin matalammista projektitoimituksista sekä Navis-liiketoiminnan myynnistä. Näiden lisäksi komponenttipula ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat Hiabin ja Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden kasvua. Arvioimme näiden seikkojen vaikutuksen vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihtoon olleen noin 80 miljoonaa euroa. Teemme alihankkijoidemme kanssa tiivistä yhteistyötä komponenttien saatavuuden varmistamiseksi, mutta arvioimme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan vuonna 2022.



Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta 232 miljoonaan euroon Hiabin vahvan tuloksen myötä. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat erityisesti Kalmarin tulokseen, joka laski 5 prosenttia. MacGregorin markkinatilanteen positiivisesta kehityksestä huolimatta sen koko vuoden tulos päätyi negatiiviseksi, kun offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyneet kertaluonteiset projektikustannukset ylittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä.



Huoltoliiketoimintamme ylsi uuteen ennätykseen, kun sen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja saadut tilaukset 18 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Esimerkkejä huoltoliiketoiminnan hyvästä kehityksestä ovat vuoden kuluessa solmitut monivuotiset Kalmarin huoltosopimukset Outokummun Tornion terästehtaan ja ruotsalaisen Holmen-konsernin Iggesundin tehtaan kanssa. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta muodostivat 35 prosenttia liikevaihdostamme vuonna 2021.



Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus koko Cargotecin liikevaihdosta oli 19 prosenttia. Asiakkaiden kiinnostus ekotehokkaita laitteita kohtaan on kasvussa, esimerkiksi haarukkatrukkien koko vuoden tilauskertymästä yli neljännes oli täyssähköisiä. Jatkossa pystymme vastaamaan sähköisten laitteiden kasvavaan kysyntään entistä paremmin, kun Kalmar esitteli joulukuussa kolme täysin sähköistä laitetta. Lanseerauksen myötä meillä on tarjota sähkökäyttöinen laite kaikissa Cargotecin tuotekategorioissa.



Cargotecin huhtikuussa 2021 julkistettu päivitetty visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi, ja täsmennetyn strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Käytännön esimerkkejä strategian toteuttamisesta vuonna 2021 olivat täyssähköisten tuotteiden kehitys sekä syyskuussa julkistamamme yhteistyö SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen tuomisesta lastinkäsittelyn toimialalle. Konkreettinen tavoitteemme on vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.



Vuoden aikana saatoimme päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin, millä oli noin 230 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoomme. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat tuotekehitysinvestoinnit sähköistämiseen, digitalisaatioon, robotisaatioon ja automaatioon sekä lisäpanostukset yrityskauppoihin. Esimerkiksi Hiab osti elokuussa yhdysvaltalaisen vaihtolaitteita valmistavan Galfabin ja loppuvuodesta Kalmar allekirjoitti yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Coast Autonomous Inc:n kanssa vauhdittaakseen robotiikkaan perustuvien autonomisten lastinkäsittelyratkaisujen kehitystä ja kaupallistamista.



Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Kilpailuviranomaiset muun muassa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa arvioivat ehdotettua järjestelyä. Elokuussa Cargotec ja Konecranes saivat Kiinan markkinasääntelyviranomaiselta ehdottoman hyväksynnän suunnitellulle yhdistymiselle.



Cargotec ja Konecranes ovat jatkaneet aikaisemmin ilmoitetusti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa näiden esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen tarvittavat hyväksynnät Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen täytäntöönpanemiseksi. Käytävien keskustelujen perusteella toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat.



Cargotec ja Konecranes ovat esittäneet keskeisille kilpailuviranomaisille toimenpidepaketin, joka sisältää Euroopan komissiolle annetun sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Kumpikin yhtiö uskoo, että tarjottu toimenpidepaketti on riittävä ja toteuttamiskelpoinen. Lisäselvitykset ehdotetuista toimenpiteistä ja neuvottelut keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa kilpailuoikeudellisista huolenaiheista jatkuvat.



Cargotec ja Konecranes odottavat viranomaisten päätöksiä ja jatkavat työskentelyä saadakseen sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.



Kiitän Cargotecin työntekijöitä heidän työpanoksestaan vuonna 2021 sekä asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän Cargotecia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta ja yhteistyöstä.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q4/21 Q4/20 Muutos 2021 2020 Muutos Kalmar 513 445 15 % 2 063 1 401 47 % Hiab 384 417 −8 % 1 713 1 210 42 % MacGregor 153 100 53 % 652 511 28 % Sisäiset tilaukset 0 0 0 −1 Yhteensä 1 051 963 9 % 4 427 3 121 42 %

Tilauskanta

MEUR 31.12.2021 31.12.2020 Muutos Kalmar 1 302 842 55 % Hiab 985 503 96 % MacGregor 560 480 17 % Sisäinen tilauskanta 0 0 Yhteensä 2 847 1 824 56 %

Liikevaihto

MEUR Q4/21 Q4/20 Muutos 2021 2020 Muutos Kalmar 430 411 5 % 1 512 1 529 −1 % Hiab 339 295 15 % 1 250 1 094 14 % MacGregor 141 168 −16 % 553 642 −14 % Sisäinen liikevaihto 0 −1 −1 −1 Yhteensä 910 873 4 % 3 315 3 263 2 %

Liikevoitto

MEUR Q4/21 Q4/20 Muutos 2021 2020 Muutos Kalmar 32,6 19,5 68 % 344,5 61,8 > 100% Hiab 34,0 25,0 36 % 144,7 97,3 49 % MacGregor −32,1 −12,6 < -100% −40,0 −48,2 17 % Konsernihallinto ja tukitoiminnot −26,2 −14,3 −84 % −93,5 −40,7 < -100% Yhteensä 8,3 17,6 −53 % 355,7 70,4 > 100%

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q4/21 Q4/20 Muutos 2021 2020 Muutos Kalmar 36,5 30,6 19 % 120,1 126,1 −5 % Hiab 40,4 41,7 −3 % 166,3 128,8 29 % MacGregor −23,7 5,7 < -100% −14,7 6,6 < -100% Konsernihallinto ja tukitoiminnot −7,7 −8,2 6 % −40,1 −34,9 −15 % Yhteensä 45,5 69,8 −35 % 231,5 226,7 2 %

