3.2.2022

Kuntarahoituksen vakavaraisuus edelleen selvästi yli EKP:n asettaman minimitason

Euroopan keskuspankki (EKP) on osana vuosittaista SREP-prosessia (Supervisory review and evaluation process) päivittänyt Kuntarahoitukselle asetetun lisäpääomavaatimuksen (P2R). Päivitetty lisäpääomavaatimus on 2 prosenttia, mikä on 0,25 prosenttiyksikköä vähemmän kuin aikaisemmin. Päivitetty lisäpääomavaatimus tulee voimaan 1.3.2022. Kun otetaan huomioon lisäpääomavaatimus, SREP:n mukaista kokonaispääomavaatimusta (TSCR) kuvaava suhde on tällä hetkellä 10 prosenttia. Kokonaispääomavaatimuksen minimitaso 1.3.2022 alkaen on 13,15 prosenttia sisältäen P2R:n sekä muut lisäpääomavaatimukset.

Kuntarahoitus täyttää vakavaraisuusvaatimuksen moninkertaisesti. Kesäkuun 2021 lopussa konsernin kokonaisvakavaraisuus oli 114,7 prosenttia.

Kuntarahoitus on EKP:n valvonnassa, ja jatkuva SREP-prosessi on osa EKP:n pankkivalvontaa. Pankkivalvonnan avulla varmistetaan, että rahoituslaitoksilla on asianmukaiset riskienhallintamenetelmät sekä riittävästi pääomia ja likviditeettiä.

Kuntarahoitus julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen 4.2.2022.

