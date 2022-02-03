FloQast庆祝公司发展中具有里程碑意义的2021年

洛杉矶, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 会计工作流自动化软件（会计师为会计师创建）提供商FloQast今天宣布了其2021年第四季度和全年指标，实现了包括国际扩张、发布新产品和公司计划、赢得行业赞誉以及实现公司有史以来最大增长的里程碑式的一年。该公司第四季度的年度经常性收入（ARR）同比增长97%，2021年净新ARR同比增长153%。此外，FloQast在全球拥有1500多家客户，第四季度又新增171家。这些里程碑源自Meritech Capital近期领导的1.1亿美元D系列融资，推进了公司在工作流自动化技术方面的领导作用。
FloQast联合创始人兼首席执行官Mike Whitmire（非现职注册会计师）表示：“去年，FloQast在包括融资、产品和平台启动、赢得客户等整个领域都取得了显著增长，铸就了公司创立以来最重要和最成功的一年。这一增长证明了整个会计行业取得的重大进展，并凸显了FloQast提供下一代技术以开创现代化和变革新时代的能力。”
2021年，FloQast在多个关键领域实现了里程碑式的增长：
- 在Meritech Capital的领导下，成功完成1.1亿美元 的一系列D轮融资。估值达到12亿美元，使得公司成为“工作流解决方案提供商中的独角兽”。
- 2021年获得36 G2 徽章，具体包括：
- G2 Momentum Grid头号领导者、2021年秋季和2022年冬季领导者，用户钟爱企业、高绩效企业、中间市场领导者和2022冬季Momentum领导者。
- 第四季度赢得的客户令人瞩目，其中的著名品牌包括：Atmosphere TV、Demandbase、Valo Health、BioLegend Inc.、Black Rock Coffee和Shenandoah Valley Organicd等。
- 推出了多项新的计划、工具和项目，包括：
- FloQast Ops，一种新的工作流程管理者解决方案，致力于解决上下游财务职能，为会计运营提供更大的控制力和透明度。
- FloQast ReMind，一个新的请求管理工作流程附加组件，可自动执行手动任务，并对整个封闭过程提供新的可见性。
- FloQast Studios，FloQast的一个全面生产部门，旨在由会计师为会计师创建娱乐、参与和教育内容。
- 与Donnelley Financial Solutions（纽约证券交易所股票代码：DFIN ）建立合作关系 ，以此改变财务结算和报告流程，特别是针对计划公开上市的公司。
- 在欧洲、中东和非洲地区实现显著增长，其中包括：
- FloQast在伦敦开设办事处。
- 新增68个客户—第四季度纳入的重要合作品牌包括Revolut、Babylon Health、Watches of Switzerland和Ironsource。
- 任命多位新高管，以此推动FloQast在2022年及以后取得成功，其中包括：
- 首席财务官 Razzak Jallow
- 客户成功副总裁 Justin Smith
- 首席营销官 C. Edward Brice
- 2021年9月举办FloQast第三个年度用户大会 TakeControl 2021（抓住2021年） ，吸引了2000多位行业专业人士参加，表彰了世界级的会计专业人士以及在追求卓越运营方面表现优秀的FloQast客户。
- 获得了多项高级别奖项和荣誉，包括连续四年入围最佳工作场所榜单、Inc.Magazine提名为本国最佳工作场所之一以及被Los Angeles Business Journal评选为最佳工作场所之一。
- FloVerse的用户数量达到1000名，这是为FloQast客户提供的一个网络和协作在线社区平台。
FloQast的社区员工致力于让会计师和金融领导者的生活变得更加轻松和高效，这是实现这一增长和发展势头的原因所在。尽管过去两年在疫情期间面临各种挑战，但是该公司的业绩持续取得优异成绩，这要归功于该团队在追求FloQast总体愿景过程中致力于提供客户服务和实现卓越的回报。
关于FloQast
FloQast 提供工作流自动化软件，使各组织能够实施卓越的会计工作。FloQast由会计师打造而成，旨在提升会计团队的工作方式，得到了Twilio、coinbase、Los Angeles Lakers、Zoom和snowflake等超过1500个会计团队的信任。FloQast使客户能够简化包括自动化对账、文档要求和其他影响月末结算、财务报表和工资支付的会计流程，并在所有用户评论网站中被评为第一名。如需了解更多，请访问：FloQast.com。
联系人：
Kyle Cabodi
FloQast公司传播总监
kyle.cabodi@floqast.com