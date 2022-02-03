FloQast庆祝公司发展中具有里程碑意义的2021年

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洛杉矶, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 会计工作流自动化软件（会计师为会计师创建）提供商 FloQast 今天宣布了其2021年第四季度和全年指标，实现了包括国际扩张、发布新产品和公司计划、赢得行业赞誉以及实现公司有史以来最大增长的里程碑式的一年。该公司第四季度的年度经常性收入（ARR）同比增长97%，2021年净新ARR同比增长153%。此外，FloQast在全球拥有1500多家客户，第四季度又新增171家。这些里程碑源自Meritech Capital近期领导的1.1亿美元D系列融资，推进了公司在工作流自动化技术方面的领导作用。

FloQast联合创始人兼首席执行官Mike Whitmire（非现职注册会计师）表示：“去年，FloQast在包括融资、产品和平台启动、赢得客户等整个领域都取得了显著增长，铸就了公司创立以来最重要和最成功的一年。这一增长证明了整个会计行业取得的重大进展，并凸显了FloQast提供下一代技术以开创现代化和变革新时代的能力。”

2021年，FloQast在多个关键领域实现了里程碑式的增长：

FloQast的社区员工致力于让会计师和金融领导者的生活变得更加轻松和高效，这是实现这一增长和发展势头的原因所在。尽管过去两年在疫情期间面临各种挑战，但是该公司的业绩持续取得优异成绩，这要归功于该团队在追求FloQast总体愿景过程中致力于提供客户服务和实现卓越的回报。

关于FloQast

FloQast 提供工作流自动化软件，使各组织能够实施卓越的会计工作。FloQast由会计师打造而成，旨在提升会计团队的工作方式，得到了Twilio、coinbase、Los Angeles Lakers、Zoom和snowflake等超过1500个会计团队的信任。FloQast使客户能够简化包括自动化对账、文档要求和其他影响月末结算、财务报表和工资支付的会计流程，并在所有用户评论网站中被评为第一名。如需了解更多，请访问：FloQast.com。