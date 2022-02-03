FloQast 慶祝 2021 年成為公司發展里程碑式的一年

美國洛杉磯, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast 是由會計師創建的會計工作流程自動化軟件供應商，今天宣佈了公司第四季度和 2021 年的指標，以國際擴張、新產品和公司計劃、行業榮譽，以及該公司自成立以來的最大增長來結束具有里程碑意義的一年。公司報告稱，該季度的經常性收入 (ARR) 同比增長為 97%，2021 年淨新 ARR 同比增長為 153%。此外，FloQast 在全球擁有超過 1,500 名客戶，在第四季度增加了 171 名新客戶。這些里程碑源於最近由 Meritech Capital 領頭的 1.1 億美元 D 輪融資，進一步鞏固了公司在工作流程自動化技術領域的領導地位。
FloQast 的非活躍註冊會計師、聯合創辦人兼行政總裁 Mike Whitmire 說：「在過去一年，FloQast 經歷了非凡的全面增長，包括資金、產品和推出平台、獲取客戶等，這讓得今年成為公司自成立以來最重要且最成功的一年， 這種增長證明了會計行業取得重大進步，並突出了 FloQast 所提供次世代技術，迎來了現代化和變革的新時代能力。」
在 2021 年期間，FloQast 在幾個關鍵領域取得了里程碑：
- 由 Meritech Capital 領頭的 1.1 億美元 D 輪融資成功，估值為 12 億美元，讓公司成為『獨角獸工作流程解決方案供應商』。」
- 在 2021 年收到 36 個 G2 徽章，包括：
- G2 Momentum Grid 位居於首的領導者、2021 年秋季和 2022 年冬季的領導者、Users Love Us (用戶愛我們)、企業中的高業績者、中型市場的領導者和 2022 年冬季的 Momentum 領導者。
- 值得注意的第四季度所獲取的客戶包括 Atmosphere TV、Demandbase、Valo Health、BioLegend Inc.、Black Rock Coffee、Shenandoah Valley Organic 等知名品牌。
- 推出若干新措施、工具和計劃，包括：
- FloQast Ops 是一種新的工作流程管理器解決方案，可解決上游和下游財務功能，從而在會計業務中提供更大的控制與透明度。
- FloQast ReMind 是一種新的要求管理工作流程附加元件，可自動完成手動任務，並在緊密的流程中提供新水平的能見度。
- FloQast Studios 是 FloQast 的一個全面製作部門，旨在為會計師製作具娛樂性、吸引力及教育性的內容。
- 與 Donnelley Financial Solutions (NYSE: DFIN) 合作，以扭轉財務結算和報告流程，尤其是針對計劃上市的公司。
- 歐洲、中東和非洲地區的顯著增長包括：
- FloQast 在倫敦開設辦事處。
- 68 位新客戶中，值得注意的第四季客戶包括 Revolut、Babylon Health、Watches of Switzerland 及 Ironsource。
- 任命了幾位新的行政人員來推動 FloQast 在 2022 年及以後取得成功，包括：
- 財務總監 Razzak Jallow
- 客戶成功副總裁 Justin Smith
- 市場總監 C. Edward Brice
- 在 9 月舉辦的 TakeControl 2021 是 FloQast 的第三屆用戶大會，吸引了 2,000 多名行業專業人士，並認可世界一流的會計專業人士及在追求卓越營運方面表現出色的 FloQast 客戶。
- 獲得多個高口碑獎項與讚譽，例如連續第四年入選 Built In’s Best Place to Work (內建最佳工作場所) 名單、被 Inc. Magazine 評為 Best Workplaces in the Country (全國最佳工作場所) 之一以及 被《Los Angeles Business Journal》評為其中之一個 Best Places to Work (最佳工作場所) 。
- 在FloVerse 中達到 1,000 名用戶，這是一個為 FloQast 客戶提供網絡和協作的網上社區平台。
FloQast 的員工社區令這種增長和氣勢成為可能，他們致力於讓會計師及財務領導者的生活更輕鬆、更具生產力。儘管在過去兩年的疫情期間面臨挑戰，但該公司繼續在業績方面表現出色，這歸功於團隊對客戶服務的承諾以及追求 FloQast 整體願景上的卓越表現。
關於 FloQast
FloQast 提供工作流程自動化軟件，讓機構能夠以卓越的會計方式運作。FloQast 受到 1,500 多個會計團隊的信賴，包括 Twilio、 coinbase、洛杉磯湖人、Zoom 和 snowflake，由會計師們所建立，以改善會計團隊的工作方式。FloQast 讓客戶能夠簡化流程，例如自動對賬、文字檔案請求及其他影響月尾結算、財務報告與糧單的工作流程，並且在所有用戶評論網站中一直被評為第一。如欲了解更多詳情，請瀏覽 FloQast.com。
聯絡人：
Kyle Cabodi
為 FloQast 的企業傳訊總監
電郵：kyle.cabodi@floqast.com