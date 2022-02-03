FloQast 慶祝 2021 年成為公司發展里程碑式的一年

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美國洛杉磯, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast 是由會計師創建的會計工作流程自動化軟件供應商，今天宣佈了公司第四季度和 2021 年的指標，以國際擴張、新產品和公司計劃、行業榮譽，以及該公司自成立以來的最大增長來結束具有里程碑意義的一年。公司報告稱，該季度的經常性收入 (ARR) 同比增長為 97%，2021 年淨新 ARR 同比增長為 153%。此外，FloQast 在全球擁有超過 1,500 名客戶，在第四季度增加了 171 名新客戶。這些里程碑源於最近由 Meritech Capital 領頭的 1.1 億美元 D 輪融資，進一步鞏固了公司在工作流程自動化技術領域的領導地位。



FloQast 的非活躍註冊會計師、聯合創辦人兼行政總裁 Mike Whitmire 說：「在過去一年，FloQast 經歷了非凡的全面增長，包括資金、產品和推出平台、獲取客戶等，這讓得今年成為公司自成立以來最重要且最成功的一年， 這種增長證明了會計行業取得重大進步，並突出了 FloQast 所提供次世代技術，迎來了現代化和變革的新時代能力。」

在 2021 年期間，FloQast 在幾個關鍵領域取得了里程碑：

FloQast 的員工社區令這種增長和氣勢成為可能，他們致力於讓會計師及財務領導者的生活更輕鬆、更具生產力。儘管在過去兩年的疫情期間面臨挑戰，但該公司繼續在業績方面表現出色，這歸功於團隊對客戶服務的承諾以及追求 FloQast 整體願景上的卓越表現。

關於 FloQast

FloQast 提供工作流程自動化軟件，讓機構能夠以卓越的會計方式運作。FloQast 受到 1,500 多個會計團隊的信賴，包括 Twilio、 coinbase、洛杉磯湖人、Zoom 和 snowflake，由會計師們所建立，以改善會計團隊的工作方式。FloQast 讓客戶能夠簡化流程，例如自動對賬、文字檔案請求及其他影響月尾結算、財務報告與糧單的工作流程，並且在所有用戶評論網站中一直被評為第一。如欲了解更多詳情，請瀏覽 FloQast.com。

聯絡人：

Kyle Cabodi

為 FloQast 的企業傳訊總監

電郵：kyle.cabodi@floqast.com