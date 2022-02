Verzoek DGNV N.V. i.l. (“DGNV”) aan Euronext tot beëindiging notering

Verzoek DGNV N.V. i.l . (“DGNV”) aan Euronext tot beëindig ing notering

Onder verwijzing naar het persbericht van 21 september 2021 waarin, met ontbinding van de vennootschap en aanvang van de vereffening, werd aangekondigd dat DGNV een uitkering bij voorbaat zou doen aan haar aandeelhouders ten bedrage van EUR 1,70 op 28 september 2021, (welke uitkering op 28 september 2021 aan de aandeelhouders met inhouding van toepasselijke belastingen is betaald), alsmede het persbericht van 4 januari 2022 waarin werd aangekondigd dat de vereffenaar van DGNV, mededeelt dat de rekening en verantwoording en het plan van verdeling als bedoeld in artikel 2:23b lid 2 BW conform artikel 2:23b lid 4 BW ter inzage van een ieder is neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ten kantore van de vennootschap gedurende twee maanden na de datum van deze publicatie, maakt DGNV thans het volgende bekend:



DGNV heeft Euronext Amsterdam verzocht om de notering van de aandelen en de noteringsovereenkomst met Euronext te beëindigen. Dit verzoek werd gedaan als onderdeel van het liquidatieproces. Er zullen geen uitkeringen aan aandeelhouders meer worden gedaan. De aandelen vertegenwoordigen geen onderliggende waarde meer. DGNV zal het besluit van Euronext op haar verzoek bekend maken met een nader persbericht, tezamen met de op grond daarvan te verwachten laatste handelsdag en de datum van het einde van de notering. De aandelen DGNV zullen, evenals de vennootschap zelf, met het einde van de vereffening van rechtswege ophouden te bestaan. DGNV heeft haar voornemen tot beëindiging van de notering ook aan AFM bekend gemaakt.

DGNV N.V. in liquidatie,

FCA Liquidator B.V., vereffenaar

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de in dit persbericht omschreven vereffening wordt verwezen naar het biedingsbericht van New Horizons Holding B.V. en TBL Investments B.V. van 2 juni 2021, de standpuntbepaling van DGNV van 2 juni 2021, de persberichten omtrent de BAVA van 16 juli, 19 oktober 2021 en 30 november 2021, alsmede de persberichten van DGNV van 21 september en 12 oktober 2021. Deze documenten zijn te vinden op de website www.dpa.nl.



Disclaimer

Dit persbericht bevat mogelijk voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).

Rotterdam, 3 februari 2022