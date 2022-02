Lacroix : Transfert du titre LACROIX du compartiment C au compartiment B à compter du 31 janvier 2022.

French English

03/02/2022

Transfert du titre LACROIX

du compartiment C au compartiment B

à compter du 31 janvier 2022

LACROIX annonce le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris. Effectif à compter du 31 janvier 2022, ce transfert est à la fois la reconnaissance de la progression significative de la valeur boursière du Groupe comme également un symbole de la trajectoire de croissance ambitieuse sur laquelle LACROIX est désormais pleinement engagée, dans le cadre de son plan LEADERSHIP 2025.

Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d’euros. Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, Euronext prenant en compte la capitalisation boursière de la société sur les 60 derniers jours de bourse de l’année écoulée.

Nicolas Bedouin, Directeur Général Délégué et VP Exécutif Finance, affirme « Groupe familial coté depuis près de 30 ans, nous avons toujours considéré la Bourse comme un excellent moyen de financer notre croissance. Celle-ci se traduit aujourd’hui par cette évolution vers le compartiment B. Nous le prenons comme un marqueur important du chemin parcouru, et devrions ainsi bénéficier d’une visibilité accrue. »

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

L’action LACROIX (ISIN : FR0000066607, ticker : LACR:FP) est cotée sur le compartiment B du marché règlementé d’Euronext et est incluse dans les indices CAC Mid&Small 190 et CAC Small 90.

