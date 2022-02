English Finnish

Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 3.2.2022 klo 19.45

Dovren tytäryhtiö Suvic on allekirjoittanut KVR-urakkasopimuksen Kalistanneva-tuulivoimapuiston infran rakentamisesta

Suvic Oy on allekirjoittanut merkittävän KVR-urakkasopimuksen Kalistannevan tuulivoimapuiston infran rakentamisesta. Sopimus on ehdollinen ”Notice To Proceed” – ilmoitukselle, jota odotetaan helmikuun aikana. Kalistanneva on Helen Oy:n ja Ålandsbankenin Tuulivoima erikoissijoitusrahaston yhteishanke, joka on hankittu Valorem-konsernilta.

Kurikkaan rakennettava Kalistannevan tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 30 tuulivoimalalle. Rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa ja viimeiset työt valmistuvat joulukuussa 2023.

Tämän merkittävän uuden sopimuksen myötä Suvicin tilauskanta vuodelle 2022 on lähes 70 Meur. Suvic hakee merkittävää kasvua vuodelle 2022.

”Tämä hanke vahvistaa Suvicin asemaa yhtenä johtavista tuulivoimainfran rakentajista Suomessa. Olemme erittäin innoissamme Valoremin ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä rakennettavasta tuulivoimapuistosta”, kertoo Suvic Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ville Vesanen.

Hiljaisesta jaksosta johtuen Dovre ja Suvic eivät kommentoi tiedotetta.

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat OX2:n Puutikankankaan tuulipuisto (Sievi) ja Merkkikallion tuulipuisto (Vöyri), wpd Finlandin Karhunnevankankaan tuulipuisto (Pyhäjoki) ja Nuolivaaran tuulipuisto (Kemijärvi), Foresight Group LLP:n Puskakorven tuulipuisto (Pyhäjoki) sekä CPC Finlandin Lappfjärdin tuulipuisto (Kristiinankaupunki).

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 900 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

