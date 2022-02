Spring Global E Zoop Anunciam Parceria Que Muda Forma Como Marcas De Bens Consumo Chegam Ao Mercado No Brasil

SAO PAULO, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Spring Global, empresa de soluções globais de vendas para a indústria de bens de consumo (CPG) e a Zoop, uma das principais provedoras de pagamentos de próxima geração no Brasil, uniram forças para fornecer soluções de pagamentos eletrônicos por aplicativo.



Marcas de bens de consumo tem o grande desafio de vender, entregar e cobrar o pagamento de mercadorias vendidas aos seus clientes do mercado varejista. Essa parceria simplifica o processo de vendas em pontos de venda, automatiza a cobrança de contas a receber e elimina riscos de dores de cabeça e de falta de segurança durante a coleta de pagamentos em campo.

"Nossa parceria com a Zoop é inovadora para todos os nossos clientes. Somos os primeiros a oferecer processamento de pagamento eletrônico B2B através do nosso aplicativo já em campo, e nossos concorrentes não estão fazendo nada parecido nesta escala", afirma Conor Keane, CEO e presidente da Spring Global.

A Spring Global oferece aplicativos de vendas de campo para marcas globais da indústria de bens de consumo (CPG/FMCPG) desde 2011. Possui mais de 23.000 usuários em 53 países e o número segue crescendo. A Spring está na vanguarda das mais recentes necessidades tecnológicas e melhores práticas que trazem sucesso para marcas. A empresa identificou a oportunidade de coletar e processar pagamentos que tradicionalmente são feitas fora dos aplicativos SaaS de Vendas de Campo.

Neste cenário dinâmico de crescimento constante em que foram adicionadas novas precauções com a COVID-19, a empresa desenvolveu uma solução de processamento de pagamentos dentro de seu aplicativo, SpringPay. Para entregar o SpringPay aos clientes, a Spring fez uma parceria com a Zoop para integrar os métodos de pagamento mais utilizados a sua ferramenta.

"Acreditamos que os pagamentos incorporados podem definitivamente melhorar a jornada do cliente, proporcionando uma experiência intuitiva, imersiva e sem atrito. A parceria com a Spring Global vai impulsionar a distribuição da plataforma de pagamentos como serviço (PaaS) Zoop para marcas que são centradas no cliente e buscam estar à frente da concorrência", disse Fabiano Cruz, CEO da Zoop.

Sobre a Spring Global

A Spring Global fornece um aplicativo de vendas de campo impulsionado por insights aos usuários de campos da indústria de bens de consumo, que atuam em atividades como vendas, entregas e merchandising. A solução de gestão de campo da Spring aumenta o faturamento de empresas de CPG e varejistas, otimizando a operação desde o fornecedor até o varejista e, beneficiando, por fim, o consumidor. Somos líderes em excelência em engenharia entre os concorrentes e inovamos ativamente com demandas por inteligência artificial (IA) e capacidades omnichannel.

Sobre a Zoop

A Zoop é a principal fintech como serviço no Brasil. Oferecemos uma plataforma bancária e de pagamentos whitelabel, baseada em API, que facilita para empresas a incorporação de serviços financeiros a seus produtos, trazendo força para suas marcas. As soluções Zoop combinam tecnologia e conformidade regulatória para garantir agilidade de posicionamento no mercado (speed to market) de forma simples, eficiente e confiável.

Para mais informações entre em contato:

Brittany Grant, Sr. Director of Marketing | Spring Global

bgrant@springglobal.com

Related Images

springpay-powered-by-zoop.png

SpringPay powered by Zoop

B2B Payment Processing in Spring Global's app powered by Zoop.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/599b6d94-c4b5-4008-a940-3b74cba600d2