Merus participera aux prochaines conférences des investisseurs

French German

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V . (Nasdaq : MRUS), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui la participation de Bill Lundberg, M.D., président-directeur général de Merus, aux conférences des investisseurs suivantes :



Guggenheim Healthcare Talks/2022 Oncology Conference (discussion interactive) : le jeudi 10 février à 10h30-10h55 HNE.

Sommet virtuel d'immuno-oncologie 2022 de Citi (discussion avec Andrew Joe, M.D., médecin en chef de Merus) : le 16 février de 13h30 à 14h30 HNE.

11e conférence annuelle SVB Leerink Global Healthcare (présentation) : le jeudi 17 février à 12h00-12h30 HNE.



La webdiffusion des présentations sera simultanément disponible sur la page consacrée aux investisseurs du site Web de la Société. Les présentations archivées y seront également disponibles pendant une durée limitée suite à l'événement.