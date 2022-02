Galapagos ontvangt transparantieverklaring van EcoR1 Capital

English Dutch

Mechelen, België; 03 februari 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van EcoR1 Capital, LLC.



Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 2 februari 2022 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van EcoR1 Capital LLC, waarin staat dat zij 3.407.246 stemrechten in Galapagos bezit in de vorm van 211.622 aandelen en 3.195.624 American Depository Receipts. EcoR1 Capital LLC, gecontroleerd door Dhr. Nodelman, controleert beleggingsfondsen EcoR1 Capital Fund Qualified LP and EcoR1 Capital Fund LP, die allen gezamenlijk 3.407.246 van de stemrechten van Galapagos bezitten. Dit vertegenwoordigt 5,2% van de 65.552.721 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. De deelneming van EcoR1 Capital LLC is op 27 januari 2022 aldus boven de 5% kennisgevingsdrempel van Galapagos' stemrechten gestegen door de verwerving van bijkomende effecten. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

