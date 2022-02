Innergex en voie de devenir l’un des plus importants producteurs d’énergie exclusivement renouvelable au Chili avec une acquisition relutive de 871 M$ et un placement par voie de prise ferme de titres de capitaux propres concurrent

Annonce de la conclusion d’une entente définitive visant l’acquisition en propriété exclusive d’Aela, un portefeuille de trois parcs éoliens en exploitation récemment construits d’une puissance de 332 MW au Chili

Effet relutif immédiat quant aux flux de trésorerie disponibles par action 1 , avec un accroissement à un chiffre moyen à élevé prévu dans les douze premiers mois suivant la clôture dans l’hypothèse de la mise en œuvre du plan de financement et une autre hausse prévue à la faveur de l’augmentation des ventes aux termes des CAÉ à moyen terme

, avec un accroissement à un chiffre moyen à élevé prévu dans les douze premiers mois suivant la clôture dans l’hypothèse de la mise en œuvre du plan de financement et une autre hausse prévue à la faveur de l’augmentation des ventes aux termes des CAÉ à moyen terme Augmentation de la présence d’Innergex au Chili, faisant d’Innergex l’un des plus importants producteurs d’énergie exclusivement renouvelable du pays

Revenus prévisibles grâce aux CAÉ à long terme en dollars américains entièrement indexés sur l’IPC

Amélioration du portefeuille d’exploitation au Chili par l’intégration d’actifs éoliens qui viennent compléter les actifs hydroélectriques et solaires existants d’Innergex quant à la technologie et à la répartition géographique, tout en haussant la part contractuelle globale du portefeuille

Synergies financières et opérationnelles accessibles pour le portefeuille combiné d’Innergex Chili

Financement prudent conforme à la structure du capital de catégorie investissement d’Innergex et appuyé par un placement par voie de prise ferme de titres de capitaux propres de 150 M$ et un placement privé concurrent de 37 M$ auprès d’une société affiliée d’Hydro-Québec



À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

LONGUEUIL (Québec), 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce qu’elle a conclu une entente visant l’acquisition de la totalité des actions ordinaires d’Aela Generación S.A. et d’Aela Energía SpA (collectivement, « Aela »), un portefeuille de trois parcs éoliens en exploitation récemment construits d’une puissance de 332 MW au Chili, moyennant un prix d’achat de 686 M$ US (871 M$) (l’« acquisition »), y compris la prise en charge d’une dette existante de 386 M$ US (490 M$), sous réserve des ajustements de clôture usuels.2

Le portefeuille d’Aela se compose du parc éolien Sarco (170 MW), du parc éolien Aurora (129 MW) et du parc éolien Cuel (33 MW) (collectivement, les « installations »). Les produits tirés de ces installations sont ancrés dans deux formes de contrats d’achat d’électricité (« CAÉ ») conclus avec 25 sociétés de distribution chiliennes et venant à échéance à la fin de 2036 et de 2041.

« Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui l’acquisition d’Aela, un important portefeuille d’énergie éolienne au Chili qui va élargir considérablement notre présence globale dans le pays à 655 MW grâce à une diversification technologique et géographique significative. L’acquisition élargira notre position de chef de file au Chili, un marché de l’énergie attrayant », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex. « L’acquisition s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de croissance disciplinée d’Innergex au Chili que nous avons mis en place depuis que nous sommes entrés sur le marché en 2018 et offre l’occasion de libérer la pleine valeur de notre portefeuille chilien actuel alors que ces actifs de grande qualité nouvellement construits combinés à notre portefeuille actuel apportent des occasions de refinancement relutives, une plus grande souplesse pour servir nos clients dans les CAÉ et d’autres améliorations opérationnelles ».

Le Chili : un marché de l’énergie renouvelable attrayant

Le Chili représente un marché attrayant pour l’investissement. Il est le premier pays d’Amérique du Sud à devenir membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques et affiche une solide note de solvabilité de catégorie investissement selon S&P (A), Moody’s (A1) et Fitch (A-). Le Chili occupe la tête des pays d’Amérique latine, affichant le produit intérieur brut (« PIB ») par habitant le plus élevé et la dette publique par rapport au PIB la plus faible parmi les plus grandes économies de la région.

Le gouvernement chilien a mis en place des plans nationaux de décarbonisation, notamment l’élimination graduelle complète de la production alimentée au charbon avec une première étape consistant à retirer 3,5 GW d’ici 2025 et l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Le coordonnateur national chilien du réseau électrique, Coordinador Eléctrico Nacional (« CEN »), prévoit une augmentation de la demande d’électricité à un taux de croissance moyen cumulatif de 3,4 % entre 2021 et 2041, et le prix moyen de l’électricité au point d’injection Polpaico au Chili s’est établi en moyenne à 80 $ US/MWh en 2021. Ces objectifs de décarbonisation et les indicateurs de base du marché positifs exigeront des investissements importants dans le secteur des énergies renouvelables au cours des prochaines années et Innergex est bien positionnée pour participer à la croissance.

Portefeuille soutenu par des actifs récemment construits et possédant des contrats à long terme en dollars américains

L’acquisition ajoute 332 MW de puissance éolienne opérationnelle, dont plus de 90 % de la puissance a été installée en 2020. Les installations présentent une production moyenne à long terme (« PMLT ») de 954 GWh par année et disposent de sources de revenus diversifiées garanties par deux formes de CAÉ à long terme attrayants visant une puissance maximale de 856 GWh par année, pouvant être réglés dans le cadre du portefeuille comprenant les autres actifs chiliens d’Innergex. Les CAÉ de 20 ans, attribués en 2015 et en 2016 et ayant pris effet en 2017 et en 2022, respectivement, ont une durée contractuelle moyenne pondérée restante de 16 ans. Les contrats libellés en dollars américains ont un taux moyen pour les douze premiers mois suivant la clôture de 93 $ US/MWh et bénéficient de la pleine indexation sur l’indice des prix à la consommation (« IPC ») aux États-Unis, fournissant ainsi une couverture contre l’inflation.

Les ventes dans le cadre des CAÉ sont effectuées auprès de 25 sociétés de distribution locales (les « sociétés de distribution »), dont 97 % sont représentées par trois intermédiaires financiers de premier ordre ayant des profils de solvabilité de catégorie investissement. Les montants vendus dans le cadre des CAÉ dépendent de la demande réglementée des sociétés de distribution. Dans les douze premiers mois suivant la clôture, les volumes de vente prévus dans le cadre des CAÉ sont d’environ 58 % de la production maximale disponible aux termes des CAÉ. Les volumes vendus dans le cadre des CAÉ devraient augmenter pour atteindre près de 90 % dans les prochaines années sous l’effet combiné de la hausse de la demande et de la baisse de l’offre dans le cadre des CAÉ restants, certains CAÉ expirant en 2027. Le CEN s’attend à ce que la croissance de la demande d’électricité réglementée augmente à un taux de croissance moyen cumulatif de 3,4 % entre 2021 et 2041. La Comisión Nacional de Energía (« CNE ») s’attend à ce que l’approvisionnement réglementé aux sociétés de distribution diminue de 37 % de 2022 à 2027 à mesure que les anciens contrats d’approvisionnement atteignent la fin de leur durée et a annoncé qu’aucun nouveau CAÉ ne sera attribué aux sociétés de distribution avant 2027.

Les installations bénéficient également d’autres sources de revenus contractuels, notamment le droit de recevoir des paiements annuels au titre des produits liés à la puissance en fonction de l’admissibilité de la puissance et du prix qui sont calculés par la CNE. Les installations génèrent également des crédits pour énergie renouvelable non conventionnelle, et une partie de ces crédits est vendue aux termes d’un contrat d’achat de 15 ans. L’énergie restante non affectée par contrat est vendue sur le marché au comptant.

Amélioration du portefeuille d’Innergex au Chili

L’acquisition marque le sixième investissement d’Innergex au Chili depuis 2018, initialement avec l’acquisition d’une participation de 50 % dans Energía Llaima et dans le complexe hydroélectrique Duqueco de 140 MW. Depuis qu’elle a acquis le contrôle total d’Energía Llaima en 2021, Innergex s’est concentrée sur l’augmentation de l’efficience opérationnelle, la diversification de la technologie et de la répartition géographique afin d’optimiser sa position pour saisir des occasions d’affaires et l’avancement de nouveaux projets de développement et d’occasions d’opérations de fusion et acquisition. Au fil des ans, Innergex a su développer une gamme complète de compétences en matière de développement et d’exploitation sur place au Chili grâce à une équipe de plus de 80 employés affectés à l’exploitation de son portefeuille d’actifs. L’acquisition d’Aela renforcera Innergex en tant que l’un des plus importants producteurs d’énergie exclusivement renouvelable du pays avec une puissance d’exploitation multi-technologies de 655 MW et plusieurs possibilités de croissance.

L’acquisition diversifie le portefeuille d’Innergex au Chili grâce à des actifs multi-technologiques, notamment de l’énergie éolienne, hydroélectrique et solaire, et une portée géographique accrue. De plus, les installations et les CAÉ font passer de 61 % à 69 % la part contractuelle globale du portefeuille chilien d’Innergex, la totalité des CAÉ bénéficiant de la pleine indexation sur l’IPC.

L’augmentation de la taille et de l’ampleur du portefeuille chilien d’Innergex crée des occasions de réaliser des économies d’échelle pour ses activités, incluant des synergies opérationnelles. Le profil de production chilien existant d’Innergex complète également le profil de production des installations offrant une plus grande possibilité d’offre et des avantages de diversification des effets de portefeuille. En outre, en ayant accès à une vaste gamme de produits de production diversifiée en croissance, Innergex est en mesure d’approvisionner les grands clients industriels, en tout temps, en énergie renouvelable propre, débloquant les possibilités de contrats et de réapprovisionnement pour les actifs existants et de nouvelles possibilités de développement dans les secteurs de l’hydroélectricité, de l’énergie solaire et du stockage de l’énergie grâce à son portefeuille croissant d’actifs en développement.

Solide contribution financière

Les installations présentent un profil de flux de trésorerie attrayant et devraient générer des produits de 67 M$ US (85 M$) pour les premiers douze mois suivant la clôture en fonction de la PMLT prévue de 954 GWh, des ventes en vertu des CAÉ de 498 GWh (représentant 58 % de la production maximale disponible en vertu des CAÉ) et des charges d’exploitation, frais généraux et frais d’administration de 23 M$ US (29 M$) au cours de la même période. Les ventes en vertu des CAÉ devraient augmenter pour atteindre près de 90 % de la production maximale disponible en vertu des CAÉ au cours des cinq prochaines années, en conjonction avec la hausse des prix liée à l’IPC américain, ce qui devrait entrainer des produits supplémentaires totaux annuels de 24 M$ US (30 M$), comparativement aux produits prévus pour les douze premiers mois suivant la clôture.

Dans l’hypothèse de la mise en œuvre du plan de financement décrit ci-dessous, l’acquisition devrait être immédiatement relutive quant aux flux de trésorerie disponibles par action3, avec un accroissement à un chiffre élevé au cours des douze premiers mois suivant la clôture et une autre hausse à la faveur de l’augmentation des ventes aux termes des CAÉ dans les années à venir, comme indiqué ci-dessus.

Plan de financement prudent

Le plan de financement d’Innergex pour l’acquisition est conçu de façon à être conforme à la cote de solvabilité de catégorie investissement d’Innergex, tout en optimisant la composition des capitaux propres d’entreprise et des titres d’emprunt sans recours au niveau de l’entreprise et du portefeuille. Le prix d’achat net de 300 M$ US (381 M$), après la prise en charge de la dette existante de 386 M$ US (490 M$) sera financé de manière suivante :

un produit brut de 150 M$ au moyen d’un placement public par voie de prise ferme concurrent de titres de capitaux propres, ne tenant pas compte de l’option de surallocation;

un produit brut de 37 M$ au moyen d’un placement privé concurrent de titres de capitaux propres auprès d’une société affiliée d’Hydro-Québec;

les besoins de financement restants seront financés au moyen d’un produit net découlant d’un refinancement combiné de la dette sans recours des installations et des projets chiliens existants d’Innergex, prévu au deuxième trimestre de 2022.



Une partie du plan de financement est appuyée par des facilités de crédit d’acquisition fournies par CIBC.

Approbations et calendrier

La clôture de l’acquisition est prévue au deuxième trimestre de 2022 et est assujettie à l’obtention de l’approbation de l’Agence antitrust chilienne (Fiscalía Nacional Económica) ainsi qu’aux conditions de clôture usuelles.

Placement et placement privé concurrents d’actions

Innergex a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD inc. (collectivement, les « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu de souscrire par voie de prise ferme, un total de 8 451 000 actions ordinaires au prix d’offre de 17,75 $ par action (le « prix d’offre ») pour un produit brut global revenant à la Société d’environ 150 M$ (le « placement »). Dans le cadre du placement, Innergex a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, qui peut être exercée en totalité ou en partie, à tout moment pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement, leur permettant de souscrire au total jusqu’à 1 267 650 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre.

Innergex a également conclu une convention de souscription avec HQI Canada Holding Inc., filiale d’Hydro-Québec (« HQI ») visant l’achat de 2 100 000 actions ordinaires au prix d’offre, pour un produit brut revenant à la Société d’environ 37 M$ dans le cadre d’un placement privé (le « placement privé ») aux termes des droits d’HQI dans la convention de droits des investisseurs entre Innergex et HQI, datée du 6 février 2020. Dans le cadre du placement privé, HQI détient une option, qui peut être exercée après l’exercice de l’option de surallocation par les preneurs fermes et avant l’expiration de l’option des preneurs fermes, lui permettant de souscrire des actions ordinaires supplémentaires dans le cadre du placement privé au prix d’offre pour qu’HQI puisse conserver sa participation de 19,9 % dans les actions ordinaires après l’exercice de l’option de surallocation. Les actions ordinaires vendues dans le cadre du placement privé sont vendues directement à HQI sans preneur ferme ni placeur pour compte.

Le produit net tiré du placement et du placement privé sera affecté au financement d’une portion du prix d’achat de l’acquisition. Si l’acquisition n’aboutit pas, le produit net tiré du placement et du placement privé sera affecté aux fins générales de l’entreprise, y compris aux initiatives de croissance futures.

Dans le cadre du placement, Innergex déposera par l’intermédiaire de SEDAR (www.sedar.com) un prospectus simplifié provisoire dans toutes les provinces du Canada d’ici le 9 février 2022. Le placement et le placement privé sont assujettis à toutes les approbations réglementaires usuelles, y compris celle de la Bourse de Toronto, et la clôture devrait avoir lieu vers le 22 février 2022.

Les titres dont il est question aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ni dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres, dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou l’obtention d’un visa en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

Réaffirmation de la performance financière prévue

Le 23 février 2022, Innergex devrait publier ses résultats financiers pour le trimestre et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. D’après l’information préliminaire actuellement disponible, les résultats sont estimés conformes avec les projections d’Innergex de novembre 2021 pour les produits, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté proportionnel et en avance quant au flux de trésorerie disponibles par action4 pour 2021, en ne tenant pas compte de l’incidence des événements du Texas de février 2021.

Conseillers financiers

SMBC Nikko Securities Americas, Inc. et Marchés des capitaux CIBC ont agi comme conseillers financiers d’Innergex.

Conférence téléphonique et présentation

Innergex présentera une audioconférence et des renseignements pertinents relatifs à la présente annonce sur son site Web à l’adresse www.innergex.com/fr/investisseurs/.

À propos d’Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d’énergie, Innergex est convaincue que la production d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d’une capacité de stockage d’énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 171 MW (puissance installée brute de 209 MW) et d’une capacité de stockage d’énergie de 329 MWh, dont deux installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d’une puissance brute totale de 7281 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l’information prospective

En vue d’informer les lecteurs sur les perspectives d’avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l’« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la réalisation prévue de l’acquisition d’Aela, du placement et du placement privé et au calendrier de cette réalisation, à l’intégration d’Aela et aux synergies qui en découlent, y compris à la lumière du refinancement envisagé de la dette des projets chiliens, à la performance des installations d’Aela, à la performance financière cible de la Société (y compris compte tenu de la performance financière cible d’Aela), aux sources et à l’incidence du financement, aux acquisitions de projets, aux avantages financiers et à l’accroissement attendus de ces acquisitions, à la stratégie d’entreprise, aux perspectives de développement de croissance futures, à l’intégration de l’entreprise, et aux autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. L’information prospective se reconnaît généralement à l’emploi de termes tels que « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l’intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d’autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l’égard d’événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Information financière prospective : l’information prospective comprend l’information financière prospective ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment la production prévue, les flux de trésorerie disponibles cibles, les flux de trésorerie disponibles cibles par action de la Société (y compris sur une base cumulée avec Aela), la production prévue d'Aela, la demande d'électricité prévue, les produits visés, les charges d'exploitation, les frais généraux et les frais administratifs visés, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs des résultats prévisionnels, de l’incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures et de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins.

Hypothèses : l’information prospective est fondée sur certaines hypothèses fondamentales formulées par la Société, y compris, notamment des hypothèses concernant le rendement de projets, la conjoncture économique et financière et les conditions des marchés financiers, les attentes et hypothèses concernant la disponibilité des sources de financement et l’exécution en temps opportun par des tiers des obligations contractuelles, l’obtention des approbations des autorités de réglementation, la clôture prévue de l’acquisition d’Aela, du placement et du placement privé, la performance prévue des installations d’Aela (notamment en fonction de la production et de la demande d'électricité dans le cadre des CAÉ) et les synergies résultant de son intégration.

Risques et incertitudes : l’information prospective comporte des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou présentés par l’information prospective. Ces risques et incertitudes sont mentionnés à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport annuel et comprennent notamment : l’évaluation incorrecte des ressources éoliennes et de la production d’électricité qui y est associée, la variabilité des ressources éoliennes; le risque lié à l’approvisionnement en matériel, y compris les pannes ou les activités d’exploitation et d’entretien imprévues; les catastrophes naturelles et les cas de force majeure; les risques réglementaires et politiques touchant la production; les risques pour la santé, la sécurité et l’environnement touchant la production; la variabilité du rendement de l’installation et les pénalités connexes; la disponibilité et la fiabilité des systèmes de transmission; les litiges; les dépenses d’entretien imprévues, la possibilité que la Société ne déclare ni ne verse de dividende; la dépendance à l’égard des CAÉ et la capacité d’obtenir de nouveaux CAÉ ou de renouveler quelque CAÉ; le fait que les produits tirés de certaines installations varieront en fonction du prix de l’électricité sur le marché (ou du prix au comptant); les fluctuations ayant une incidence sur les prix de l’électricité futurs, l’évolution de la conjoncture économique générale, la disponibilité du capital, les risques réglementaires et politiques, le rendement des contreparties, la capacité de la Société de réaliser l’intégration réussie de ses acquisitions (y compris l’acquisition d’Aela) et d’atteindre les synergies envisagées.

Bien que la Société estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent cette information prospective soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, aucune garantie ne pouvant être donnée quant à leur exactitude. L’information prospective dans le présent communiqué de presse est présentée en date des présentes et la Société n’a aucune obligation aux termes des principaux risques et des principales incertitudes de mettre à jour ou de réviser quelque information prospective, notamment à la lumière d’événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que la législation ne l’y oblige.

Le tableau suivant présente l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse, que la Société juge importante pour mieux informer les lecteurs de son rendement financier potentiel, ainsi que les principales hypothèses utilisées pour obtenir cette information et les principaux risques et les principales incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de cette information.

Principales hypothèses Principaux risques

et principales incertitudes Production prévue



La Société détermine une production annuelle moyenne à long terme d’électricité (« PMLT ») pendant la durée de vie prévue de l’installation, sur le fondement des études des ingénieurs qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs importants, notamment pour l’énergie éolienne, les régimes des vents et conditions météorologiques historiques et la technologie des éoliennes. Parmi les autres facteurs pris en considération, on compte, notamment, la topographie du site, la capacité installée, les pertes d’énergie, les caractéristiques opérationnelles et l’entretien. Bien que la production fluctuera d’une année à l’autre, elle devrait, sur une longue période, se rapprocher de l’estimation de la PMLT.

Évaluation inadéquate des ressources éoliennes et de la production d’électricité connexe



Variations des régimes des vents



Risque d’approvisionnement en matériel, y compris la défaillance ou les activités d’exploitation et d’entretien imprévues



Catastrophes naturelles et cas de force majeure



Risques politiques et réglementaires affectant la production



Risques pour la santé, la sécurité et l’environnement affectant la production



Variations du rendement des installations et pénalités connexes



Disponibilité et fiabilité des systèmes de transport d’électricité



Litiges Produits ciblés



Pour chaque installation, les produits annuels prévus sont calculés en multipliant la PMLT par un prix de l’électricité stipulé dans le CAÉ conclu avec une société de services publics ou une autre contrepartie solvable. Dans la plupart des cas, ces contrats définissent un prix de base pour l'électricité produite et, dans certains cas, un ajustement du prix qui dépend du mois, du jour et de l’heure de livraison. Dans la plupart des cas, les CAÉ prévoient également un ajustement annuel en fonction de l’inflation fondé sur une partie de l’Indice des prix à la consommation, sauf dans le cas des installations qui reçoivent les produits selon le cours du marché (ou le prix au comptant) de l'électricité. Pour ces installations, les produits annuels attendus sont estimés en multipliant la PMLT par les prix du marché à terme, lesquels sont fondés sur des données observables du marché ou établies à partir de diverses hypothèses en fonction des prix historiques du marché, de l'offre, de la demande et des volumes de congestion observés ainsi que de modèles économiques.



Dans le cadre de l'acquisition d'Aela, le prix de vente moyen en vertu des CAE pour les douze prochains mois suivant la clôture est établi à 93 $ US /MWh. Les estimations d'augmentation des ventes dans le cadre des CAÉ sont basées sur des hypothèses de marché et un IPC indexé entre 2 et 3,5 % et à 58 % à près de 90 % de la production maximale disponible en vertu des CAÉ. Les volumes des CAÉ sont en fonction de la demande, mais sont structurés pour éviter des déficits de production dans des conditions d’exploitation normales. En outre, les projets font l’objet d’ajustements d’écart de prix entre le point d’injection sur le réseau et le point de retrait aux termes des CAÉ. Le risque d’écart de prix est toutefois atténué par la diversité géographique des 3 parcs éoliens. Environ 12 % des produits devraient être exposés au marché comptant pour la période 2022-2031.

Voir les principales hypothèses, les principaux risques et les principales incertitudes qui sont énoncés à la rubrique « Production prévue »



Fluctuations des produits de certaines installations en raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de l'électricité



Fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité



Changements dans la conjoncture économique générale



Capacité d'obtenir de nouveaux CAÉ ou de renouveler les CAÉ existants Flux de trésorerie disponibles cibles par action

La Société estime les flux de trésorerie disponibles cibles comme les flux de trésorerie projetés liés aux activités d’exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, moins les dépenses estimées en immobilisations liées à l’entretien, déduction faite du produit tiré des cessions, des paiements de capital de la dette prévus, des dividendes sur actions privilégiées déclarés et de la partie des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations sans contrôle, plus ou moins d’autres éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de production de trésorerie à long terme de la Société, comme les coûts de transactions liés aux acquisitions réalisées (qui sont financées au moment de l’acquisition), les pertes ou gains réalisés sur les instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir le taux d’intérêt sur la dette liée au projet ou le taux de change sur les achats d’équipement. Les flux de trésorerie disponibles cibles par action sont obtenus en divisant les flux de trésorerie disponibles cibles par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires.

Voir les principales hypothèses, les principaux risques et les principales incertitudes qui sont énoncés à la rubrique « Production prévue », et à la rubrique « Produits ciblés »



Dépenses d’entretien imprévues



Clôture prévue de l’acquisition d’Aela, du placement et du placement privé

La Société s’attend raisonnablement à ce que les conditions de clôture soient réunies aux dates butoirs

Disponibilité du capital



Risques réglementaires et politiques



Performance des contreparties

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Innergex présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Le présent communiqué de presse contient des renvois à certaines mesures financières qui n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Innergex est d’avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l’information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. Ces indicateurs facilitent également la comparaison des résultats sur différentes périodes. Le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel et les flux de trésorerie disponibles par action ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2021, les rapports de gestion peuvent être consultés à l’adresse www.innergex.com et ont été déposés sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com .

Dans le présent communiqué de presse, les « flux de trésorerie disponibles » renvoient aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, moins les dépenses en immobilisations liées à l’entretien, déduction faite du produit tiré des cessions, des paiements de capital de la dette prévus, de la partie des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations sans contrôle et des dividendes sur actions privilégiées déclarés, plus ou moins d’autres éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de la Société de générer des liquidités à long terme, comme les gains et pertes sur la couverture de base Phoebe, compte tenu de leur occurrence limitée au cours des 12 prochains mois, des gains réalisés et des pertes subies à l’égard de considérations éventuelles liées à des acquisitions antérieures d’entreprises, des coûts de transaction liés à des acquisitions réalisées, des pertes réalisées ou des gains sur instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir le taux d’intérêt sur la dette lié au projet ou le taux de change sur les achats d’équipement. Les renvois aux flux de trésorerie disponibles par action sont obtenus en divisant les flux de trésorerie disponibles par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires. La détermination de l’augmentation des flux de trésorerie disponibles par action au cours des douze premiers mois se fonde sur les synergies financières qui seront dégagées par le refinancement attendu du portefeuille de la dette chilienne.

Des renseignements supplémentaires sur Innergex, l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse et les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse sont disponibles dans ses états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion connexe, ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2021 et le rapport de gestion connexe et sa notice annuelle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 peuvent être consultés à l’adresse www.innergex.com et sous le profil SEDAR d’Innergex à l’adresse www.sedar.com .

Données externes

Ce communiqué de presse comprend l’engagement politique, les données externes et d’autres informations statistiques que nous avons obtenues de sources politiques, de publications sectorielles indépendantes et d’autres sources indépendantes. Certaines données sont également fondées sur les estimations de bonne foi de la direction. Ces publications et rapports indiquent généralement que les renseignements qu’elles contiennent proviennent de sources jugées fiables. Bien que la direction d’Innergex estime que ces publications et ces rapports sont fiables, nous n’avons vérifié de façon indépendante aucune des données ou autres informations statistiques qui y sont contenues, et nous n’avons pas non plus vérifié les hypothèses économiques ou autres sous-jacentes sur lesquelles reposent ces sources. Innergex ne fournit aucune déclaration ni assurance quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des renseignements ou des données, ni quant à l’adéquation des renseignements ou des données à une fin d’analyse particulière et, par conséquent, décline toute responsabilité à l’égard de ces renseignements et données. Nous n’avons pas l’intention ni ne nous engageons à mettre à jour ou à réviser quelque information ou donnée, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Devise

Dans le présent communiqué de presse, à moins d’indication contraire ou que le contexte ne s’y oppose, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.

