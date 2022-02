English French

Quadient connaît une année record pour ses solutions haut de gamme de traitement du courrier

Paris, le 4 février 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir franchi une nouvelle étape en 2021 en livrant plus de 100 unités de son système de plieuse-inséreuse haute performance, la DS-1200 G4i, en une année. Quadient continue de montrer sa résilience et de progresser sur le segment des prestataires de services d'impression et de courrier, notamment grâce au succès de ses solutions logicielles en mode cloud et de ses systèmes de traitement du courrier de production, à l'heure où les entreprises recherchent des solutions flexibles et efficaces.

À mesure que les entreprises modifient leurs stratégies de fidélisation de la clientèle, délaissant les communications marketing groupées au profit de contenus personnalisés et multicanaux, elles constatent les avantages considérables de l'externalisation de certains éléments de leur stratégie de communication client auprès de prestataires de services d'impression (PSP). Plus que jamais, il leur faut garantir que chaque pli envoyé à son destinataire contienne les bons documents, conformes et personnalisés, dans le respect des délais de production. Les solutions de traitement du courrier haute performance de Quadient, associées à sa suite de logiciels d'automatisation intelligente des communications (ICA), sont idéales pour répondre aux besoins des PSP grâce à une technologie qui offre à la fois souplesse et fiabilité dans la gestion des travaux courts et complexes.

Produites dans le centre de production et de R&D de Quadient situé à Loughton, au Royaume-Uni, récemment agrandi et modernisé, la DS-1200 G4i ainsi que toute la gamme de solutions de mise sous pli moyenne et haut de gamme de Quadient sont distribuées dans 90 pays dans le monde.

« Avant l'apparition de Covid-19, les prestataires de services d'impression intégraient déjà progressivement des services de gestion du courrier à leur offre. La pandémie a accéléré cette reconfiguration de leur secteur », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier chez Quadient. « Aujourd'hui, les PSP doivent jongler avec un plus grand nombre de travaux, avec des séries plus courtes, des changements de travaux plus fréquents, des temps de préparation plus longs, et des niveaux accrus de personnalisation et de complexité. Ils doivent en même temps offrir le meilleur niveau possible de protection des données. Pour aider nos clients à répondre à ces besoins en constante évolution, nous proposons des solutions conçues pour gérer les flux de travail avec la flexibilité et l'agilité dont ils ont besoin ».

La solution DS-1200 G4i de traitement du courrier est conçue pour répondre aux exigences du flux de travail de pratiquement toutes les applications de courrier à haut volume, en assemblant, pliant, insérant, scellant et comptant automatiquement jusqu'à 12 000 plis par heure. En outre, la gamme de logiciels ICA de Quadient, dont Quadient Inspire, aide les PSP à transformer et développer leurs activités en proposant de nouveaux services numériques à valeur ajoutée à leurs clients professionnels. Cinq des huit premiers fournisseurs du classement Aspire des prestataires de services CCX-CXM ainsi que neuf PSP sur dix au Royaume-Uni utilisent Quadient Inspire pour compléter leurs offres d'impression et de courrier grâce à des options digitales sophistiquées de conception, validation et distribution omnicanale.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

