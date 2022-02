Van Lanschot Kempen verlengt hoofdsponsorschap Het Concertgebouw met drie jaar

English Dutch

's-Hertogenbosch/Amsterdam, 4 februari 2022

Van Lanschot Kempen heeft zich tot en met 2025 verbonden aan Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. De oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland is sinds 2018 hoofdsponsor van de concertzaal. De afgelopen tijd maakte de samenwerking onder meer de veelbekeken online concertserie Empty Concertgebouw Sessions mogelijk.

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen over het partnership: ‘Bij Van Lanschot Kempen draait het niet alleen om financieel vermogen maar ook om cultureel vermogen. Het gaat om het bewaken, behouden en laten groeien van alles van waarde. Muziek brengt troost, inspiratie en blijdschap, het is ‘het perfecte soort kunst’ zoals Oscar Wilde lang geleden schreef. Het Concertgebouw verbindt en verrijkt mensen met een fantastische muzikale ervaring. We zijn dan ook heel trots ons partnership met Het Concertgebouw met drie jaar te verlengen.’

Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw: ‘In moeilijke tijden leer je je echte vrienden kennen. Dat is de afgelopen periode weer gebleken. In de tijd dat Het Concertgebouw gesloten was vanwege de coronapandemie, wisten we ons verzekerd van de niet aflatende steun van Van Lanschot Kempen. Dankzij hun steun konden vele musici alsnog voor ons publiek optreden in de online Empty Concertgebouw Sessions. Daarmee konden we ondanks de vele beperkingen toch invulling geven aan onze gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk mensen te verrijken met een sublieme muzikale ervaring.’



Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Over Het Concertgebouw

Het Koninklijk Concertgebouw wordt gerekend tot de belangrijkste concertzalen ter wereld vanwege de ongeëvenaarde akoestiek en de brede programmering van hoog niveau. De concertzaal heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van muzikale grootheden. Het Concertgebouw behoort tot de best bezochte concertzalen ter wereld. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een privaat gefinancierde kunstinstelling met een rijke traditie op het gebied van (concert)sponsoring en fondsenwerving. Het Concertgebouw genereert circa 95% van zijn inkomsten zelf. Rond de 5% is afkomstig van subsidie.

Voor meer informatie: www.concertgebouw.nl

Disclaimer

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage