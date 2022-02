English Danish

SP Group har idag indgået aftale med ejeren af Davinci 3D A/S om at købe virksomheden i Billund inklusive overtagelse af gæld (enterprise value) på op til DKK 43 mio. Køber er SP Group A/S.

Købet af den velfungerende virksomhed med speciale i 3D print af teknisk plast og emnekonstruktion accelererer SP Groups vækst og tilføjer endnu en interessant teknologi- og kundeportefølje til vor brede palette.

Ejeren Ole Lykke Jensen fortsætter i ledelsen som direktør.

