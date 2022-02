SpareBank 1 SMN: SpareBank 1 Gruppen – resultat 4. kvartal 2021

English Norwegian

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 SMN majoritetsandel av SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 4. kvartal var 173 (86) * mill. kroner. SpareBank 1 SMN majoritetsandel av resultat per 31. desember 2021 var 471 (193) mill. kroner. SpareBank 1 Gruppen konserns resultat før skatt per 31. desember 2021 var 4.153 (1.817) mill. kroner. Resultat etter skatt var 3.250 (1.393) mill. kroner. Majoritetens andel av resultat etter skatt i 4. kvartal og per 31. desember 2021 utgjorde hhv. 888 (439) og 2.415 (988) mill. kroner. Resultat for SpareBank 1 Gruppen før og etter skatt i 4. kvartal var hhv. 1.337(764) og 1.080 (594) mill. kroner. Fremtind, som eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS, fikk et resultat før skatt på 678 (583) mill. kroner i 4. kvartal. Fremtinds resultat før skatt per 31. desember 2021 var 3.085 (1.505) mill. kroner.



*) Tall i parentes angir beløpet for tilsvarende periode i 2020.

Oslo, 4.februar 2022

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12