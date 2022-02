eGain Knowledge Hub erhält die Zertifizierung ServiceNow Built on Now

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Kalifornien, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), hat heute bekanntgegeben, dass die Integration von eGain Knowledge Hub ™, ihrer preisgekrönten Lösung für modernes Wissensmanagement, mit ServiceNow die Zertifizierung ServiceNow Built On Now erhalten hat.



„Built on Now“ ist die höchste technische Auszeichnung und Zertifizierung für eine Anwendung von ServiceNow-Technologiepartnern, die nativ auf der ServiceNow-Plattform erstellt wird. Diese Anwendungen werden von Unternehmen programmiert und wurden für eine schnelle, agile, widerstandsfähige, sichere, menschliche und vernetzte digitale Transformation entwickelt und getestet.

Laut Gartner finden ganze 84 % der Contact-Center-Agenten Tools nicht hilfreich bei der Bearbeitung von Kundenproblemen, während nur 12 % sagen, dass Tools ihre tägliche Arbeit vereinfachen.

eGain Knowledge Hub for ServiceNow ™ ist im ServiceNow Store erhältlich und befähigt Agenten aller Erfahrungsstufen, Omnichannel-Anfragen mit personalisierten Antworten zu lösen, die von der im ServiceNow® Agent Workspace bereitgestellten Konversations-KI-Anleitung unterstützt werden, was den Schulungsbedarf reduziert und Compliance sicherstellt.

Der Hub bündelt Wissen aus verschiedenen Quellen und führt Agenten mithilfe von KI-Schlussfolgerungen basierend auf dem Kontext, dem Erfahrungsniveau der Agenten und dem Interaktionskanal. Eingebettetes maschinelles Lernen ermöglicht Absichtsrückschlüsse, und umfassende Analysen liefern umsetzbare Erkenntnisse, um die Wissensakzeptanz, Reaktionsrelevanz und operationelle Leistung zu optimieren.

„Proaktives, geführtes Wissen macht alle Serviceagenten zu Superagenten. Es ist kein Wunder, dass Wissensmanagement im Jahr 2022 Gartners Technologieempfehlung Nr. 1 für führende Unternehmen im Kundendienstbereich ist“, so Ashu Roy, CEO von eGain. „Wir freuen uns, unsere erstklassige Wissenslösung im ServiceNow-Ökosystem anbieten zu können.“

Über eGain

Unsere wissensbasierte Software automatisiert Digital-First-Erlebnisse für Unternehmen und Regierungsbehörden. Die erstklassige Kundenbindungsplattform von eGain ist mit KI ausgestattet und vorab mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen verbunden. So ermöglicht sie auf einfache Weise Kundenreisen mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Agenten-Tools. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com .

