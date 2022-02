eGain Knowledge Hub recibe la certificación Built on Now de ServiceNow

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, California, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La empresa eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ) ha anunciado hoy que la integración de eGain Knowledge Hub ™, su galardonada solución para la gestión del conocimiento moderna, con ServiceNow ha sido reconocida con la certificación Built on Now de ServiceNow.

Las aplicaciones Built on Now, que constituyen el mayor reconocimiento y la más elevada certificación que una aplicación de un socio tecnológico de ServiceNow puede obtener, se desarrollan de forma nativa en la plataforma ServiceNow. Estas aplicaciones, desarrolladas por la empresa, se diseñan y prueban para posibilitar una transformación digital rápida, ágil, resiliente, segura, humana y conectada.

Según Gartner , un significativo 84 % de los agentes en centros de contacto considera que las herramientas disponibles para resolver los problemas de los clientes no les aportan ninguna ayuda, y solo un 12 % afirma que dichas herramientas facilitan su trabajo diario.

eGain Knowledge Hub para ServiceNow ™, que ya está disponible en la tienda de ServiceNow , capacita a agentes de todos los niveles de experiencia para resolver dudas multicanal ofreciendo respuestas personalizadas gracias a la orientación conversacional por IA que ServiceNow® Agent Workspace incorpora, que reduce la necesidad de formación y garantiza el cumplimiento.

Este hub centraliza el conocimiento desde múltiples fuentes y orienta a los agentes sirviéndose de tecnologías de razonamiento artificial basado en el contexto y apoyándose en el nivel de experiencia del agente y en el canal de interacción. El aprendizaje automático integrado permite la interferencia de intención, y el análisis avanzado ofrece información procesable para optimizar la adopción de conocimiento, la relevancia de las respuestas y el rendimiento operativo.

«El conocimiento orientado y proactivo convierte a todos los agentes de servicio en súper agentes. Por ello, no es de extrañar que la gestión del conocimiento sea la recomendación tecnológica número uno de Gartner para los líderes de atención al cliente en 2022», afirma Ashu Roy, CEO de eGain. «Nos entusiasma la idea de poder ofrecer nuestra solución de conocimiento mejor valorada en el ecosistema de ServiceNow».

Acerca de eGain

Nuestro software basado en conocimiento automatiza las experiencias digitales de empresas y organismos públicos. La plataforma de interacción con el cliente mejor valorada de eGain, que incorpora tecnología de inteligencia artificial y está preconectada con los principales sistemas de CRM y centros de contacto, permite a clientes acceder fácilmente a asistencia virtual, soluciones de autoservicio y modernas herramientas de agente. Para obtener más información, visite www.eGain.com .

eGain, el logotipo de eGain y cualquier otro nombre de producto o eslogan de eGain son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de eGain Corp. en Estados Unidos y/u otros países. Cualquier otro nombre de empresa o producto mencionado en este comunicado podría ser una marca o una marca registrada de la correspondiente empresa.

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ServiceNow Inc. en Estados Unidos y/u otros países.