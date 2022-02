L'eGain Knowledge Hub obtient la certification ServiceNow Built on Now

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Californie, 04 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ) a annoncé aujourd'hui que l'intégration à ServiceNow d' eGain Knowledge Hub ™, sa solution primée de gestion moderne des connaissances, a reçu la certification ServiceNow Built On Now.



« Built on Now » est la plus haute certification et désignation technique que puisse recevoir une application d'un partenaire technologique de ServiceNow. Une application Built on Now est construite de manière native sur la plateforme ServiceNow. Ces applications sont construites pour les entreprises et sont conçues et testées en vue d'une transformation numérique rapide, agile, résiliente, sécurisée, humaine et connectée.

Selon Gartner , 84 % des agents de centres de contact, un pourcentage colossal, ne trouvent pas les outils utiles pour le traitement des problèmes de leurs clients, et ils sont seulement 12 % à affirmer que les outils simplifient leur travail quotidien.

Disponible sur le ServiceNow Store , eGain Knowledge Hub for ServiceNow ™ permet aux agents, quel que soit leur niveau d'expérience, d'apporter à chaque demande omnicanale une réponse personnalisée s'appuyant sur des indications conversationnelles basées sur l'IA et servies à l'intérieur de l'Agent Workspace (« espace de travail des agents ») de ServiceNow®, ce qui réduit considérablement le recours à la formation et garantit la conformité.

Ce hub regroupe les connaissances provenant de sources multiples et utilise un raisonnement d'IA pour guider les agents en s'adaptant au contexte, à leur niveau d'expérience et au canal d'interaction. L'apprentissage automatique intégré permet l'inférence intentionnelle, et des analyses complètes fournissent des informations exploitables en vue d'optimiser l'adoption des connaissances, la pertinence des réponses et la performance opérationnelle.

« Grâce à des connaissances proactives et guidées, tous les agents du service client se transforment en super agents. Il n'est pas étonnant que la gestion des connaissances soit la recommandation technologique numéro 1 de Gartner pour les leaders du service client en 2022 », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Nous sommes très heureux de proposer notre solution de premier plan pour la gestion des connaissances au sein de l'écosystème ServiceNow. »

