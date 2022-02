De eGain Knowledge Hub ontvangt ServiceNow Built on Now-certificering

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Californië, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), heeft vandaag aangekondigd dat de integratie van eGain Knowledge Hub ™, haar veelgeprezen oplossing voor modern kennisbeheer, in ServiceNow, de ServiceNow Built On Now-certificering heeft ontvangen.



De hoogste technische erkenning en certificering voor een applicatie van ServiceNow Technology Partners, een Built on Now-applicatie is bovenop het ServiceNow Platform gebouwd. Deze applicaties zijn gebouwd voor ondernemingen, en zijn ontwikkeld en getest ter bervordering van een snelle, wendbare, veerkrachtige, veilige, menselijke, verbonden digitale transformatie.

Volgens Gartner vindt maar liefst 84% van de medewerkers van contactcentra tools niet nuttig bij het afhandelen van problemen met klanten, en slechts 12% vindt dat tools hun dagelijkse werk vereenvoudigen.

Het in de ServiceNow Store beschikbare eGain Knowledge Hub voor ServiceNow ™ stelt medewerkers van alle ervaringsniveaus in staat om omnichannel vragen op te lossen met gepersonaliseerde antwoorden die worden gevormd met behulp van conversational AI in de ServiceNow® Agent Workspace. Het resultaat hiervan, is dat er minder training nodig is en compliance gegarandeerd is.

De hub bundelt kennis uit meerdere bronnen en begeleidt medewerkers met behulp van AI-redeneringen op basis van de context, het ervaringsniveau van de agent en het interactiekanaal. Embedded machine learning maakt intent inference mogelijk en uitgebreide analyses bieden bruikbare inzichten om de toepassing van kennis, de relevantie van antwoorden en de operationele prestaties te optimaliseren.

"Proactieve, begeleide kennis verandert alle servicemedewerkers in supermedewerkers. Het is geen wonder dat Knowledge Management de nummer één technologische aanbeveling van Gartner is voor leidinggevenden op het gebied van klantenservice in 2022," aldus Ashu Roy, CEO van eGain. "Wij zijn enthousiast over onze hoog aangeschreven kennisoplossing in het ServiceNow ecosysteem."

Over eGain

Onze kennisgedreven software automatiseert digital-first ervaringen voor ondernemingen en overheidsinstellingen. Het platform voor klantbetrokkenheid van eGain, dat wordt aangedreven door AI en is verbonden met toonaangevende CRM- en contactcentersystemen, maakt op eenvoudige wijze klanttrajecten mogelijk met virtuele assistentie, selfservice voor klanten en moderne tools voor medewerkers. Ga voor meer informatie naar www.eGain.com .

