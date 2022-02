eGain Knowledge Hub получает сертификат ServiceNow Built on Now

Dutch French German Italian Russian Spanish

САННИВЕЙЛ, Калифорния, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Корпорация eGain (NASDAQ: EGAN ) объявила сегодня о том, что интеграция ее отмеченного наградами решения для современного управления знаниями eGain Knowledge Hub ™ с ServiceNow получила сертификацию ServiceNow Built On Now.





Высшее техническое обозначение и сертификация для приложения ServiceNow Technology Partners, приложение Built on Now изначально создано на платформе ServiceNow. Эти корпоративные приложения разработаны и протестированы для быстрой, гибкой, отказоустойчивой, безопасной, подключенной цифровой трансформации с участием человека.

По данным Gartner , большинство - 84% операторов контакт-центров не считают существующие инструменты полезными для решения проблем клиентов, и только 12% говорят, что они упрощают их повседневную работу.

eGain Knowledge Hub for ServiceNow ™, доступный в ServiceNow Store , позволяет агентам с любым уровнем опыта решать многоканальные запросы с персонализированными ответами, основанными на голосовых указаниях ИИ, предоставляемых в рабочем пространстве агента ServiceNow®, что сокращает потребности в обучении и обеспечивает соответствие требованиям.

Концентратор объединяет знания из нескольких источников и направляет агентов с помощью аргументации ИИ на основе контекста, уровня опыта агента и канала взаимодействия. Встроенное машинное обучение позволяет делать выводы о намерениях, а богатая аналитика предоставляет полезную информацию для оптимизации внедрения знаний, значимости ответов и операционной эффективности.

«Упреждающие, управляемые знания превращают всех сервисных агентов в суперагентов. Неудивительно, что Knowledge Management

является технологической рекомендацией №1 Gartner для руководителей службы поддержки клиентов в 2022 году, — сказал Ashu Roy, генеральный директор eGain. - Мы рады предложить наше наиболее рейтинговое решение для сбора знаний в экосистеме ServiceNow».

