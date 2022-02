2021 blev bedre end forventet og forventninger for 2022 offentliggøres

English Danish

På baggrund af de foreløbige og ureviderede resultatopgørelser fra koncernens virksomheder opjusterer Schouw & Co. forventningerne til koncernens omsætning og EBITDA for 2021.

Virksomhederne GPV, HydraSpecma og Borg Automotive har i 4. kvartal håndteret udfordringerne med volatile markeder og usikre forsyningskæder bedre end forventet. De tre virksomheder præsterer derfor omsætning og EBITDA over de senest udmeldte forventninger.

Koncernens tre øvrige virksomheder – BioMar, Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens – har alle realiseret resultat inden for de senest udmeldte forventninger. I BioMar og Fibertex Personal Care er resultatet realiseret på basis af en omsætning over det forventede.

Samlet forventes koncernens omsætning i 2021 således at udgøre 24,2 mia. kr. mod senest forventet ca. 23,7 mia. kr., mens koncernens resultat forventes at udgøre et EBITDA på 2.207 mio. kr. mod et senest forventet interval på 2.095-2.205 mio. kr.

Schouw & Co. forventer at fastholde det høje aktivitetsniveau, og på den baggrund forventer koncernen i 2022 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 25,5-27,5 mia. kr. med et EBITDA i intervallet 2.150-2.400 mio. kr. Koncernens omsætning kan dog som altid blive påvirket ganske meget af ændrede råvarepriser og valutakurser uden nødvendigvis nogen større resultateffekt.

Schouw & Co. vil offentliggøre årsrapporten for 2021 fredag den 4. marts 2022.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

