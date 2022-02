Amolyt Pharma sélectionnée par le programme French Tech 120

--La liste French Tech 120 regroupe les 120 startups françaises les plus performantes et en pleine croissance, tous secteurs d'activités confondus. Elle inclut cette année 7 sociétés de biotechnologie développant des thérapies innovantes--



LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 04 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes et connexes rares, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée dans le cadre du programme La French Tech FT120 mis en place par l’Etat Français, destiné à soutenir les startups françaises en phase avancée de développement.

Le programme French Tech identifie les 120 startups les plus performantes basées en France. Cette année, cette récompense inclut 7 sociétés de biotechnologie développant des thérapies innovantes. La sélection s’effectue sur des critères financiers de levée de fonds ou d’hypercroissance du chiffre d’affaires.

L’objectif du French Tech 120 est de soutenir le développement de nouveaux acteurs qui répondent aux grands enjeux de société, dont la santé, et en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial. En intégrant ce programme, les entreprises bénéficient pendant un an d’un dispositif spécifiquement conçu pour les accompagner dans la phase d’hyper-croissance. Elles ont notamment accès à une visibilité renforcée et à une offre de services spécifique.

« Nous sommes très honorés d'avoir obtenu cette distinction dans le cadre du programme La French Tech 120. L’année 2021 a été une année de forte croissance pour Amolyt Pharma, puisque nous avons conclu un financement de série B s’élevant à 80 millions de dollars. Nous avons par ailleurs franchi des étapes importantes dans le développement de notre portefeuille, avec des résultats cliniques encourageants chez des volontaires sains pour notre programme principal ainsi que l’ajout d'un nouveau programme. Enfin, nous avons étoffé notre équipe dirigeante avec le recrutement de Louis J. Arcudi III en tant que directeur financier à Boston », s’est réjoui Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. « Nous sommes impatients de capitaliser sur cette dynamique pour accélérer le développement de notre entreprise, en nous appuyant sur le programme La French Tech 120 et la reconnaissance qu’il nous apporte. »

À propos du programme La French Tech 120

L’objectif de La French Tech 120 est de soutenir le développement de ces nouveaux acteurs technologiques qui répondent aux grands enjeux de société : proposer des solutions pour la transition écologique, pour la santé des citoyens, pour la mobilité, pour moderniser le tissu des PME et ETI, etc. La French Tech 120 offre un accompagnement conçu pour les scaleups françaises en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial. 120 startups et scaleups françaises sont sélectionnées chaque année pour bénéficier du programme. La sélection, basée sur des critères financiers de levée de fonds ou d’hypercroissance du chiffre d’affaires, est ouverte à tous les modèles de startups (numériques, deeptech, industrielles) et à tous les secteurs d’activité.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

