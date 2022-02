Auriant Mining AB (publ.) bekräftar att alla falska insolvensansökningar avseende dess ryska dotterbolag har strukits

English Swedish

Den 24 november 2021 och 9 december 2021 meddelade Bolaget att falska insolvensansökningar i relation till dotterbolag LLC Tardan Gold och dess andra dotterbolag hade lämnats in av ännu oidentifierade personer eller personer. Stämningsansökningarna hänvisade till påstådda skulder från avtal som aldrig existerade och undertecknades med falska underskrifter som imiterade underskrifterna av Preston Haskell, styrelseledamot i Bolaget, och Danilo Lange, VD för Bolaget.

Bolaget kan med glädje bekräfta att alla falska insolvensansökningar nu har strukits från relevanta domstolar. Bolaget och dess dotterbolag fortsätter sin verksamhet som vanligt. Lämpliga rättsliga åtgärder har vidtagits för att skydda deras rättsliga intressen. De ansvariga ryska myndigheterna har underrättats och Bolaget förväntar sig att gärningsmannen (-männen) som lämnat in de falska dokumenten till domstolarna kommer att identifieras och ställas till svars.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se .

Bilaga