LeddarTech erhält 140 Millionen USD über eine Serie-D-Finanzierung in Kombination mit einer Kreditfazilität

Die jüngste Finanzierung unterstützt die beschleunigten Wachstums- und Entwicklungsanstrengungen von LeddarTech für seine einzigartigen proprietären Sensor-Fusions- und Wahrnehmungslösungen für die Automobilindustrie.



QUEBEC CITY, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, eine erfolgreiche Finanzierungsrunde mit einer Investition in Höhe von 140 Mio. US-Dollar bekanntgeben zu können, die einen ersten Zeichnungsabschluss der Serie D in Höhe von 116 Mio. Dollar und eine Kreditfazilität über 24 Mio. Dollar umfasst.

FS Investors leitete die Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Investissement Québec, BDC Capital, Go Capital, einigen von Fidelity Investments Canada ULC verwalteten Fonds, Fonds de solidarité FTQ, Export Development Canada, ams OSRAM, Desjardins Capital, UI Investissement, Cowen Investment II LLC und anderen Mitgliedern des Managements von LeddarTech. Die Kreditfazilität wurde von der Desjardins Group besichert.

Diese Investition wird die Entwicklung und Kommerzialisierung von LeddarTech-Lösungen beschleunigen. Darüber hinaus wird LeddarTech die Mittel zur Aufstockung der technischen Ressourcen verwenden, um die Anforderungen der globalen OEM- und Tier-1/2-Automobilkunden zu erfüllen, die sich aktiv an das Unternehmen wenden, um Lösungen für die Sensorfusion und Wahrnehmungserfassung zu finden.

„Unsere Entscheidung, eine Partnerschaft mit LeddarTech einzugehen, begann mit der Vorstellung des Top-Managements des Unternehmens. Jedes der Mitglieder des Managementteams verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Technologiebranche. Darüber hinaus haben viele von ihnen mit großen globalen Automobil- und Sensortechnologieunternehmen zusammengearbeitet“, erklärte Nick Stone, Gründer und Partner von FS Investors. „Ein umfangreicher Due-Diligence-Prozess in Verbindung mit einer umfassenden Kundenvalidierung bestätigte, dass die einzigartige Lösung von LeddarTech die am besten auf dem Markt positionierte Lösung ist, um die Masseneinführung von ADAS und AD zu ermöglichen, indem sie die typische Software-Abhängigkeit von der Hardware in der Sensorik durchbricht“, erläuterte Nick Stone und schließt daraus: „Die LeddarTech-Lösung‚ LeddarVision™‘ bietet Kunden die Flexibilität, schnell auf verschiedene Fahrzeugmodelle zu skalieren und schneller für den Markt zu liefern – und dies mit höherer Leistung und zu niedrigeren Kosten.“

„Der Erfolg dieser Runde ist ein Beweis für das erzielte Wachstum und die Anerkennung, die LeddarTech mittlerweile in der Branche genießt. Ich freue mich, FS Investors als unseren jüngsten Investor begrüßen zu dürfen, der über große Erfahrung und Expertise im Deep-Tech-Sektor verfügt“, sagte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Ich war beeindruckt von der Qualität und Gründlichkeit der Due-Diligence-Prüfung, die dieser Investor durchgeführt hat, und von seinem außergewöhnlichen Verständnis des ADAS- und AD-Marktes, was den Wert unserer einzigartigen Softwarelösung bestätigt. Unser Team und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FS Investors, unseren anderen neuen Investoren und unseren bestehenden Partnern, um es unseren Kunden zu ermöglichen, unsere zuverlässigen und kosteneffizienten ADAS- und AD-Lösungen in ihren Marken und Märkten einzusetzen“, schloss Charles Boulanger.

Cowen und Desjardins Capital Markets fungierten bei dieser Investitionsrunde als Co-Berater.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik-, Fusions- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette zu lösen. Das Unternehmen bietet kosteneffiziente und skalierbare Lösungen wie LeddarVision™, eine Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell mit Multisensorkonfigurationen generiert, um volle Autonomie der Stufen 2+ bis 5 zu unterstützen. Die Lösung ist skalierbar, um alle Ebenen der Fahrzeugautomatisierung zu unterstützen. Darüber hinaus unterstützt LeddarTech LiDAR-Hersteller und Tier-1/2-Automobilsystemintegratoren mit LeddarSteer™, einem digitalen Strahlführungsgerät, und der Entwicklungslösung LiDAR XLRator für die Entwicklung von Solid-State-LiDARs in Automobilqualität, die auf der LeddarEngine™ sowie auf Kernkomponenten von globalen Halbleiterpartnern basiert. Das Unternehmen ist mit über 100 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President of Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

