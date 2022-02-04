LeddarTech宣布D轮融资与债务融资共筹得1.4亿美元

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最新的融资不仅对LeddarTech的加速增长、而且对其独特的专有传感器融合和汽车感知解决方案的开发起到支持作用。

加拿大魁北克市, Feb. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为提供最具灵活性、最稳健和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业，LeddarTech®非常高兴地宣布，该公司成功完成了一轮投资额为1.4亿美元的融资，其中包括1.16亿美元的D轮收盘价融资和2400万美元的债务融资。



FS Investors主导的该轮融资拥有众多的参与方，包括：Investissement Québec、BDC Capital、Go Capital、Fidelity Investments Canada ULC管理的许多基金、Fonds de solidarité FTQ、Export Development Canada、ams OSRAM、Desjardins Capital、UI Investissement、Cowen Investment II LLC以及其他LeddarTech管理部门。债务融资由Desjardins Group担保。

这项投资将加速LeddarTech解决方案的开发和商业化。此外，LeddarTech将利用这些资金增加工程资源，以满足与传感器融合和感知传感解决方案公司积极合作的全球OEM和1-2级汽车客户的需求。

FS Investors创始人兼合伙人Nick Stone表示：“我们决定与LeddarTech的合作始于我们对公司高级管理团队的介绍。高级团队的每位成员在技术行业都拥有数十年的经验。此外，许多团队成员还与全球主要的汽车和传感技术公司进行合作。广泛的尽职调查流程以及强大的客户验证证实，LeddarTech的独特解决方案是市场上最好的应用，开启了ADAS和AD的大规模应用，打破了传感技术上软件对硬件的一贯依赖。”Stone先生总结说：“LeddarTech解决方案又称为LeddarVision™，为客户提供了快速扩展机动车车型的灵活性，交付市场的速度更快，并以更低的成本提供更高的性能。”

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“这一轮融资的成功证明了LeddarTech取得的增长和行业认可。我很高兴欢迎FS Investors成为我们最新的投资者，他们为深度科技领域带来了丰富的经验和专业知识。他们尽职调查的高质量和全面性以及对ADAS和AD市场的卓越理解给我留下了深刻印象，这证实了我们独特的软件解决方案的价值。” Boulanger先生总结道：“我和我们的团队非常期待与FS Investors、我们其他新的投资者及现有合作伙伴的合作，使我们的客户能够在其品牌和市场上大量部署我们可靠且经济高效的ADAS和AD解决方案。”

Cowen和Desjardins Capital Markets在这一轮投资中担任联合顾问。

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应技术公司。公司提供经济高效且可扩展的解决方案，如LeddarVision™，这是一款原始数据传感器融合与感知平台，可生成具有多传感器配置的全面3D环境模型以支持2+级到5级的全程自主。它可以进行扩展以支持所有汽车自动化级别。此外，LeddarTech还通过数字波束转向设备LeddarSteer™，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴的核心组件、面向汽车级固态LiDAR的LiDAR XLRator开发解决方案，为LiDAR制造商和1-2级汽车系统集成商提供支持。公司为尖端汽车和出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过100项。

关于LeddarTech的更多信息，请访问www.leddartech.com、LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 转分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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