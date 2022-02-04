LeddarTech 宣佈結合債務融資的 1.4 億美元 D 輪融資

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最新融資可支援 LeddarTech 為其獨有的感應器融合和感知汽車解決方案加速增長和開發工作。



魁北克, Feb. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是提供最靈活、穩健和準確的 ADAS 和 AD 感應技術全球領導者，欣然宣佈成功完成一輪融資並籌得 1.4 億美元的投資，其中包括首次完成的 1.16 億美元 D 輪融資及 2,400 萬美元的債務融資。

FS Investors 領投本輪融資，跟投的公司包括 Investissement Québec、BDC Capital、Go Capital、Fidelity Investments Canada ULC 管理的某些基金、Fonds de solidarité FTQ、Export Development Canada、ams OSRAM、Desjardins Capital、UI Investissement、Cowen Investment II LLC 和其他 LeddarTech 管理層。債務融資由 Desjardins Group 擔保。

這項投資將加速 LeddarTech 解決方案的開發和商業銷售。此外，LeddarTech 將利用這筆資金增加工程資源，以滿足全球 OEM 和 1-2 級汽車客戶的需求，這些客戶積極與公司合作，提供感應器融合和感知感應解決方案。

FS Investors 始創人及合夥人 Nick Stone 表示：「我們與 LeddarTech 合作的決定始於向我們介紹企業的高級管理團隊。就個人而言，高級團隊在技術行業擁有數十年的經驗。此外，許多人曾與全球主要汽車和感應技術公司合作。」 Stone 先生總結：「廣泛的盡職審查過程加上強大的客戶驗證證實，LeddarTech 的獨特解決方案在市場上處於最佳定位，透過打破典型的軟件對感應硬件的依賴來解鎖 ADAS 和 AD 的大規模採用。LeddarTech 解決方案，稱為 LeddarVision™，為客戶提供快速擴展各種車型的靈活性，並以更小的成本將更大的性能更快推向市場。」

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「本輪的成功證明了 LeddarTech 取得的增長和行業認可。我很高興歡迎 FS Investors 成為我們最新的投資者，他們在深科技領域帶來豐富的經驗和專業知識。」 Boulanger 先生總結：「他們盡職審查的品質和透徹，以及他們對 ADAS 和 AD 市場的非凡理解給我留下深刻印象，這證實我們這套獨特軟件解決方案的價值。我和團隊期待與 FS Investors、其他新投資者和現有合作夥伴合作，使客戶能夠在其品牌和市場中顯著部署我們可靠且具有成本效益的 ADAS 和 AD 解決方案。」

Cowen 和 Desjardins Capital Markets 在本輪投資中擔任聯合顧問。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。公司提供符合成本效益且可擴展的解決方案，例如 LeddarVision™，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可產生全面的 3D 環境模型，具有多感應器配置，支援 2+ 級至 5 級完全自主。它可擴展以支援所有車輛自動化級別。此外，LeddarTech 使用數碼光束轉向裝置 LeddarSteer™，以及用於 LeddarEngine™ 和來自全球半導體合作夥伴核心組件的汽車級固態 LiDAR 開發的 LiDAR XLator 開發解決方案，以支援 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 汽車系統整合商。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 內線 232

daniel.aitken@leddartech.com

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