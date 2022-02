Faurecia & Hella - "Day One" du nouveau Groupe combiné

English French

Nanterre (France), 7 février, 2022

FAURECIA ET HELLA

« DAY ONE » DU NOUVEAU GROUPE COMBINÉ

Un rationnel stratégique fort entre deux entreprises très complémentaires

Une a mbition d'atteindre des ventes supérieur es à 33 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8,5 % et un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros en 2025

Une gouvernance durable pour accélérer la collaboration et réaliser plus de 250 millions d'euros de synergies de coûts

Le nouveau nom du Groupe combiné sera annoncé lors d'une conférence de presse qui se tiendra aujourd'hui à 11h00 (heure de Paris)

Suite au succès de l'acquisition d'une participation majoritaire dans HELLA par Faurecia le 31 janvier 2022, le nouveau Groupe combiné célèbre aujourd'hui son « DAY ONE ».

Faurecia et HELLA continueront à opérer comme deux sociétés juridiques indépendantes. Elles collaboreront étroitement pour créer de la valeur pour les clients et les actionnaires grâce à leurs solutions technologiques et aux synergies générées, dans le meilleur intérêt des deux sociétés.

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, a déclaré : "En combinant nos forces, nous aurons la taille critique et les solutions technologiques innovantes pour l’ensemble de nos activités, faisant de nous un partenaire à encore plus forte valeur pour l'industrie automobile. Nous sommes impatients de démontrer notre ambition d’acteur global, fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité sûre, durable, technologique et individualisée. En nous concentrant sur les opportunités de croissance, nous créerons de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires, tout en offrant une mobilité responsable aux générations futures."

Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration de Faurecia, a ajouté : " Le Conseil d'administration de Faurecia se réjouit de la création d'un Groupe équilibré, indépendant et fortement positionné pour une croissance durable. Nous avons toute confiance dans les équipes de direction de Faurecia et d'HELLA, pour réaliser nos ambitions communes."

Un rationel stratégique puissant

L'acquisition d'HELLA par Faurecia est l’occasion unique pour deux leaders technologiques d'accélérer leurs transformations, d'atteindre une taille critique et d'occuper des positions de premier plan dans les secteurs de l'électronique (7 milliards d'euros de ventes d'ici 2025) et des solutions de gestion du cycle de vie des produits (Lifecycle Solutions). Ces deux entreprises compatibles et rentables sont très complémentaires en termes de technologie, de portefeuille clients et de couverture géographique. Elles sont en parfaite adéquation avec les grandes tendances du secteur automobile. Le Groupe combiné étendra sa portée en renforçant sa proximité et son intimité avec ses clients, en accélérant sa croissance en Asie et en proposant une offre améliorée en matière d'électronique et d'électrification (véhicules électriques à batterie et à piles à combustible).

L'exposition du Groupe au moteur à combustion interne (ICE) sera réduite à environ 10 % de ses ventes en 2025. La qualité de ces ventes est au cœur de notre réponse stratégique à ce défi majeur de transformation de l'industrie automobile.

Une organisation durable dotée d’une gouvernance et d’un cadre de coopération clairs

Faurecia est désormais l'actionnaire de contrôle de HELLA. HELLA restera une société cotée avec sa propre gouvernance indépendante, et sera entièrement consolidée dans les comptes de Faurecia à partir du 1er février 2022. Un modèle de gouvernance clair a été établi ainsi que des cadres juridiques appropriés pour permettre à Faurecia et HELLA de travailler efficacement ensemble dans tous les domaines. Ceux-ci permettront également au Groupe combiné de progresser dans le meilleur intérêt des deux sociétés et de leurs parties prenantes. Afin d'aligner les modèles d'affaires des deux entreprises, HELLA a formellement créé trois activités (Electronics, Lighting et Lifecyle Solutions), dont le siège est à Lippstadt (Allemagne), chacun ayant la responsabilité complète des comptes de résutats. Les deux entreprises continueront à converger vers des processus communs afin d’assurer une approche et une consolidation cohérentes du Groupe.

Le pool familial Hueck étant devenu le premier actionnaire de Faurecia avec une participation d'environ 9 %, la nomination du Dr Jürgen Behrend au Conseil d'administration de Faurecia, en qualité de représentant du pool familial, sera proposée lors de la prochaine assemblée des actionnaires de Faurecia, soulignant ainsi le fort intérêt du pool familial pour le Groupe combiné.

Prêt à réaliser des synergies de coûts supérieures à 250 millions d'euros et à créer une forte valeur ajoutée

Faurecia a finalisé avec succès l'acquisition d'HELLA dans un court laps de temps, démontrant ainsi la préparation efficace et le travail d'équipe fructueux menés entre les deux sociétés. Nos équipes sont maintenant prêtes à exécuter 10 projets de synergie validés représentant plus de 95 % du potentiel total.

L'exécution d'un important plan d'optimisation et de synergies de coûts générera un EBIT de plus de 250 millions d'euros, au-delà de ce qui avait été annoncé initialement, avec un impact sur le compte de résultat de 80 % à atteindre en 2024. Les synergies de revenus devraient atteindre entre 300 et 400 millions d'euros de ventes d'ici 2025, et les optimisations du cash-flow devraient générer environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

Un périmètre d’activité élargi, une taille et une ambition accrues, un objectif de ventes supérieur à 33 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8,5 % et un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros en 2025

Le Groupe combiné opère à travers six activités - Interiors, Seating, Electronics, Clean Mobility, Lighting et Lifecycle Solutions - avec des positions de leader et une taille critique. Il s’appuie sur un portefeuille de 24 lignes de produits.

L'ambition 2025 combine une forte surperformance des ventes, une rentabilité de premier ordre et une forte génération de trésorerie, contribuant ainsi à un désendettement rapide à la suite de l’acquisition.

La durabilité au cœur de la vision du nouveau Groupe

Le changement climatique affecte chaque personne et chaque communauté sur notre planète. Ensemble, Faurecia et HELLA ont un rôle à jouer pour limiter sa progression. Agir de manière responsable est essentiel pour garantir un développement durable aux générations futures. Le Groupe combiné continuera à se développer à travers le prisme du développement durable en confirmant son engagement à devenir neutre en CO 2 dans ses opérations (scopes 1&2) d'ici 2025 et à atteindre un bilan CO 2 net zéro au plus tard en 2050.

Le Groupe combiné présentera ses ambitions et dévoilera son nouveau nom lors d'une conférence de presse prévue aujourd'hui à 11h00 (heure de Paris)

https://day1-faurecia-hella.com/register-login

