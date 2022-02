KBC Groupe: KBC Bank Ireland finalise la vente de la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non performants

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, Dublin, 7 février 2022 – 08.00 heures CET (avant l'ouverture de la Bourse)

KBC Bank Ireland finalise la vente de la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non performants

KBC Groupe et KBC Bank Ireland ont finalisé la transaction annoncée le 30 août 2021 concernant la vente d'un portefeuille de crédits hypothécaires non performants d'environ 1,1 milliard d'euros (comportant principalement des crédits logement et des crédits d'investissement immobilier) dans le cadre d'une transaction financée par des fonds gérés par CarVal Investors ('CarVal').

KBC Bank Ireland avait déjà pris contact précédemment avec les clients dont les crédits sont concernés par la vente afin de les informer du transfert de leurs crédits.

Pepper Finance Corporation (Irelande) DAC gérera les crédits en tant que détenteur du titre légal. Pepper est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Après la vente, les clients continueront de bénéficier des mêmes protections juridiques et réglementaires (par exemple en vertu du Code de protection du consommateur (CPC) et du Code de conduite sur les arriérés d'hypothèques (CCMA)).

La transaction a un effet relutif marginal sur le capital, avec un impact combiné (compte de résultats et actifs pondérés en fonction des risques) sur le ratio CET1 de KBC Groupe d'environ 2 points de base, entièrement acté en 2021. L'impact de -0,1 milliard d'euros sur le compte de résultats de KBC Groupe a été presque entièrement comptabilisé au 3T2021. Les actifs pondérés en fonction des risques ont diminué de 0,8 milliard d'euros, également au 3T2021.

Note aux rédactions

CarVal Investors est un gestionnaire d'investissement alternatif mondial établi qui se concentre sur les actifs en difficulté et à forte intensité de crédit et sur les inefficacités du marché. Depuis 1987, l'équipe de CarVal a traversé les cycles du marché du crédit en constante évolution en investissant opportunément 133 milliards de dollars dans 5 610 transactions réparties sur 82 pays. Aujourd'hui, CarVal Investors gère environ 11 milliards de dollars d'actifs en obligations d'entreprises, portefeuilles de crédits, crédits structurés et actifs physiques.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ('Pepper') gérera les crédits après la finalisation en tant que détenteur du titre légal et prêteur officiel. Pepper est réglementé par la Banque centrale d'Irlande, de sorte que tous les clients continueront à bénéficier de toutes les protections réglementaires.

